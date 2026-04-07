唸書缺錢、投資踩雷、創業負債...她破框翻轉人生 400萬房貸錢 波段操作變4000萬

撰文‧周靖璞

許多人以為，起薪不高、租屋度日、生活費壓得喘不過氣，財務自由就遙遙無期。極上國際執行長陳詩慧的人生，卻走出另一條路。她從月薪僅約23K基層職位出發，歷經求學缺錢、投資踩雷、創業失敗與負債壓力，靠著主動爭取做業務、深耕科技產業鏈、建立對資產與現金流的理解，逐步翻身。她認為翻轉人生的起點，要從思維破框開始。

網路泡沫賠光學費

「窮到怕」覺悟學習理財

陳詩慧從小在雲林長大，很早就在工廠打工，高中前學業表現幾乎都在吊車尾中度過。在東海大學念書時也是半工半讀。因嚮往台積電高薪，努力擠進電子業工作，卻只能從23k起薪的秘書做起。

「每個Sales都光鮮亮麗，只有我每天被老闆罵。」

陳詩慧發現，在同樣工作環境，做業務的同事都穿得非常體面，學歷不是留英就是留美，薪水還是自己的好幾倍，讓她默默發願要出國念書。為了這個目標，她平日在電子業加班、周末兼做英文老師，3年好不容易存到100萬元；沒想到被一位銀行理專說服，投了30萬元買日本基金，結果遇上網路泡沫，大幅縮水剩下12萬，好不容易存下的留學資金瞬間出現缺口。

當年對投資毫無概念，陳詩慧不但沒有立即停損，反而把心思動到股票上，她注意到順大裕公司發行「買一送一」股票，不懂股本會稀釋股價，天真的把剩下的學費都拿去買順大裕股票，結果後續爆發著名「廣三案」，讓順大裕股票變成地雷股，陳詩慧人在國外，卻連學費都湊不出來，逼得她必須四處借錢度過難關。

「人生經歷到快活不下去的時候，才會有覺悟放手一搏。」

好在陳詩慧留學攻讀商學院，這段現實教育讓她痛定思痛，在學成歸國後決定開始研究投資，大量閱讀財經資訊，從產業、總經到市場資金流向都留意。她形容，人在極度匱乏時，會開始對金錢與數字異常敏感，任何與「賺錢可能性」有關訊號，都會主動進入視野。

經濟壓力轉戰業務

淬鍊紮實產業知識

陳詩慧當時決定向主管提出轉任業務工作。原因很現實：當時小孩出生、仍在租屋、騎著二手機車通勤。她發現在公司裡，工程師負責做產品，業務負責把產品變成現金流，而後者通常更接近高收入與決策核心。她也觀察到，許多企業高階主管與執行長都具備業務背景，因為經營企業本質，就是把價值成功變現。

陳詩慧透露，自己並非屬於天生外向的業務個性，是在壓力下才培養出對人的理解與對市場的追蹤能力。回國時她選擇進入未上市櫃電子科技業工作，一來是因看好該公司Wi-Fi產業前景，判斷公司上市櫃後有更強成長動能；二來則因大公司業務分工明確，中小型科技公司分工較扁平化，能一次接觸到產品規格、客戶需求、報價邏輯、供應鏈協作、品管與量產流程。

「我知道市場需要什麼、產品電阻怎麼設計、要經過什麼認證、跟客戶怎麼報價，連東西出問題我都能做客服。當你覺得這些是你吃飯的傢伙，都是信手捻來。」談笑間陳詩慧語氣充滿自信與驕傲，在科技業20年，她目賭產業潮起潮落，這份經驗種子成為陳詩慧無可取代的生命養分。後來能快速理解物聯網、AI、矽光子等題材，也來自這段紮實的一線歷練。

創業失敗背債千萬

當志工重振信心

為了負擔生活經濟，陳詩慧從秘書轉戰替公司扛下50%業績的超業，不過心裡一直有個創業夢，加上對物聯網前景的信心，決定懷抱夢想離職創業。沒想到3年後就因和夥伴願景不同宣告失敗，從董事長位置跌落深淵，自己也陷入沉淪，一度封鎖所有社群通信軟體，甚至為了償還房貸，被迫賣出400萬房子籌措資金。

在這段低潮期，陳詩慧在網路上看到一則照服員課程資訊，衝著免費加上前途茫茫下便報名參加，意外成了她重拾信心機會。她表示：「沒有人認識自己！」擔任志工治癒了她的內心，讓她放下包袱重新振作。

憑藉對科技產業鏈及總體經濟的理解，陳詩慧大膽將預計還房貸的400萬元投入股市，用2年波段操作滾成4000萬元，徹底從谷底華麗翻身。她指出，總體經濟影響50%以上投資報酬，判斷景氣循環位置動態調整，能在多頭時掌握趨勢賺取超額報酬，也能減少空頭傷害。

陳詩慧強調，自己是「打不死的小強」大膽布局操作，她建議一般小資族透過ETF一樣可達到波段收益。當經濟處於成長循環、資金寬鬆、產業題材明確時，可配置00981A(主動統一台股增長)主動型ETF，或0050(元大台灣50)台積電概念ETF成長型標的，因為此時資金集中流向成長性產業，報酬彈性最大；但當市場進入升息末期或景氣轉弱階段，資金風險偏好下降，她則會轉向0056(元大高股息)、00878(國泰永續高股息)這類高股息ETF，利用現金流對抗波動。讓資產在空頭期間仍能穩定累積。

「沒有選擇破框，就沒有今天好十倍的我。」

陳詩慧的人生，如她的波段操作高低起伏。數度從低點再起，都是源於她「破框」的勇氣：窮困中逼自己存錢、租屋壓力中轉職業務、投資慘賠中學會研究產業。很多年輕人內捲怪罪大環境不良，她建議：「當你挫折時，反而可感謝老天讓你發現自己的脆弱，你才有機會改變；觀念一旦轉變，路才會開始變。」

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本文授權自今周刊，原文見此。

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