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光通訊產業喜迎大浪 這檔股價「33.85元→2540元」 謝金河：業者充滿信心加速前進

聯合新聞網／ 今周刊
財信傳媒董事長謝金河。(本報資料照片)
財信傳媒董事長謝金河。(本報資料照片)

文．謝金河

在光通訊的大道上。

2024年是全球半導體產業發展最重要的一年，AI快速崛起先進製程技術挑戰極限，這其中先進封裝技術的創新，還有矽光子（CPO）的興起，推動產業新契機，矽光子產業進入銅退光進的新時代。

兩年前，我很努力安排參訪台灣光通訊的企業，但都吃了閉門羹。今年終於有了迴響，這回生產光通訊元件及模組，在高速傳輸、光收發模組及主動式光纖網路居核心地位的上詮及在材料分析及失效分析扮演重要角色的汎銓科技接受了我們的請求，也讓我們對於台灣光通訊產業有比較深刻的認識。

從2024年起，全世界進入到光纖取代銅線的高速傳輸時代，在產業啟蒙的初階段，大家先看到的是股價的飆升，很多虧損的企業股價漲幅驚人，而這個現象不只是台灣，美國、日本的光產業跟著起飛。

代表美國光通訊產業的Lumentum、Coherent，還有台灣在美國上市的祥茂光電（AAOI）股價都出現10倍速的大漲，Lite的股價從35.35飆升到808.8美元，AAOI是從1.48漲到128.96美元。日本的古河電工、住友電工、藤昌都發揮10倍速的漲幅。

台灣這次也是跟上大浪，光聖從33.85元漲到2540元，昔日虧損累累的聯亞光也大漲到1690元。這次我們來到上詮，股價也是從21.45跑到734元。上詮去年全年淨利1619萬元，EPS只有0.16元，元月虧1100萬元，如果看財報一定不敢買股票。

上詮的林松福董事長最早從工研院光纖研究所起家，算是台灣光通訊的老兵，他說他蹲在這個領域卅幾年，可以說是苦守寒窯，這兩年突然出現亮光，這是因為有台積電當帶頭大哥，帶著大家往前走，才有今天的底氣與格局。

這次上詮募資，一下子拿到31.6億元，讓公司可以加速進機台，添置設備，我們看到很多新機台正在裝機，由於公司不得錄影、錄音，我暫時保留參訪內容。上詮的總經理胡頂達來自台積電，他和台積電有很好的連結，這也是上詮的優勢。

另一家汎銓是半導體材料分析的公司，董事長柳紀綸是淡江大學物理系畢業，從聯電出來創業，這次他和技術長，也是出身台積電的陳榮欽和營運長廖永順一起為我們簡報。柳董事長用大家都能聽懂的語言來幫忙大家瞭解這個產業的特質，也讓我們瞭解汎銓和閎康，宜特的差別。

汎銓在矽光子產業布局已久，現在自行開發新機台，柳董事長對自己公司的未來充滿信心。汎銓去年仍虧損，元月小賺268萬元，我們來參訪這天，股價一度跑到501元，市場正快速反應公司的未來。

這次高雄市陳其邁市長到美國參訪，特別去汎銓的美國子公司，這家公司由柳董事長的兒子柳淳浩坐鎮，他是史丹福大學的高材生，柳董事長的接班人，柳董很早就做好傳承的準備。

台灣光通訊產業正準備邁開步伐，資本市場帶給產業澎湃成長的力量，業者正充滿信心加速前進！

本文授權自今周刊，原文見此

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