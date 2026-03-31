台股大跌時該搶誰？「這檔」3月人氣大勝 楊倩琳拆解：為何小資族的心變了

文．胡肇芳

被稱為「不配息的0050」、市值型ETF凱基台灣TOP 50(009816)，自2/3掛牌以來就引爆熱潮，即使遇上美伊開戰台股震盪加劇，但009816受益人成長飆速，贏過不少熱門高息ETF，如群益台灣精選高息(00919)、元大高股息(0056)，以及國泰永續高股息(00878)。 盤點美伊開戰以來，人氣前3名台股ETF，其受益人都大增逾10萬人以上，包含元大台灣50(0050)、凱基台灣TOP50(009816)，以及群益台灣精選高息(00919)。 小資理財教主Dr.Selena(楊倩琳博士)就點出，小資族正在轉向「不配息市值型ETF」，009816的3月受益成長人數，已經超越不少老牌市值型ETF，背後，其實代表一個非常明確的新趨勢，就是投資人開始從「追求穩定高配息」轉向「重視資產成長與長期報酬」。 配息不等於變有錢，真正關鍵是「總報酬」。為什麼009816會爆紅？核心原因只有一個：它更符合長期致富的邏輯。

中東緊張情勢升溫，引爆市場對油價及通膨的不安情緒，總計2月底美伊開戰以來，台美兩地股市皆遭遇逆風，但台股掛牌ETF受益人數逆勢成長的ETF卻大有人在，人氣10大天王受益人數增加更是從1萬5000人起跳。

0050、009816、00919躍前3大人氣ETF

統計開戰以來受益人數增加Top 10 ETF，清一色都是布局台股，包含5檔市值型、3檔高股息型、1檔科技型，以及1檔正向2倍ETF，顯見波灣局勢升溫之際，投資人看好台股後市，趁市場大跌進場低接，人氣前3名ETF開戰以來受益人更大增10萬人以上，包含元大台灣50(0050)、凱基台灣TOP50(009816)，以及群益台灣精選高息(00919)，增加幅度分別來到14.72%、82.25%以及8.97%。

市場法人表示，中東情勢詭譎多變，川普發言牽動市場敏感神經，激化市場避險情緒，台股受惠AI應用持續擴張，驅動企業獲利持續朝雙位數成長，台股經濟成長能見度相對高，遂成戰事開打3周以來的資金避風港。

凱基台灣TOP50(009816)ETF研究團隊表示，受惠於AI需求持續熱絡，台灣近期外銷訂單表現亮眼，累計今年前兩月，外銷訂單總額達1407.8億美元，年增 41.3%，整體接單動能強勁。展望3月，隨著工作天數恢復正常，加上AI 與雲端運算需求不減，外銷訂單有望較2月顯著成長。

為什麼009816會爆紅？她點出原因

儘管短期需留意地緣政治風險對能源價格與運輸成本的影響，是否進一步干擾終端消費需求與企業投資信心，但回歸基本面考量，AI 發展正由「模型訓練」大步邁向「商業落地應用」，帶動推論算力需求全面爆發。在這波基礎設施投資熱潮下，台灣硬體供應鏈受惠甚深，台股中長期基本面依然穩健。

小資理財教主Dr.Selena(楊倩琳博士)在臉書指出，009816之所以成為3月人氣王，背後代表一個非常明確的新趨勢，就是台灣投資人開始從「領息思維」轉向「資產累積成長思維」。

她表示，過去幾年台灣高股息ETF很受歡迎，但現在越來越多人開始意識到，「配息不等於變有錢」、「領息同時也可能被稅與費用(如二代健保）侵蝕」、「真正關鍵是總報酬」，而為什麼009816會爆紅？核心原因只有一個：它更符合長期致富的邏輯，對長期投資人來說，效率更高。

009816本質：投資台灣市值最大企業

楊倩琳認為，009816的本質是，投資台灣市值最大的企業，比如台積電、鴻海、台達電、聯發科等。受益人數大幅增加，其實在清楚傳達一件事，「台灣的投資人，正在變更理性及成熟」，從追求穩定高配息，開始重視資產成長與長期報酬。

對小資族來說，不需要最聰明，也不需要抓最低點，真正需要的是，選對工具、長期持續、相信複利」，她認為，真正財富的增加，不是來自短期配息，而是來自長期累積的資產穩健的成長。

本文授權自今周刊，原文見此。

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