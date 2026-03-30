中美未來科技角力 AI算力版圖重分配？半導體零關稅 專家解析台最惠國利多

文．周靖璞

台美2026年初正式簽署投資合作備忘錄，將關稅從32%大幅降至15%，引發市場熱議。有人認為這是台灣產業重大利多，也有人擔心5000億投資承諾恐導致產業外移。經濟學博士、世新大學傳播管理學系副教授劉玉皙指出，這場談判表面看是關稅協議，實際上台灣在232條款爭取有利位置更為重要。

半導體享「最惠國待遇」

傳產弭平日韓不對等狀態

劉玉皙表示，外界看到「15%」很容易以為所有商品一體適用，實際上這次結果更接近「最高15%」，而非所有產品統一15%。對台灣而言，最關鍵屬對美整體出口佔7成的半導體科技產業，因適用232條款幾乎享有零關稅待遇。支撐台灣經濟成長的核心產業，幾乎完全避開關稅衝擊。進一步從國際比較來看，雖然日本、韓國同樣談到15%水準，但並未像台灣擁有如此高比例的零關稅適用。這代表台灣在高科技供應鏈中的地位，仍具有不可替代性。

232條款是什麼？背後牽涉一段歷史脈絡。劉玉皙說明，WTO會員國曾於1996年簽署資訊科技協定(Information Technology Agreement, ITA)，旨在消除半導體、電腦及通訊設備等多項高科技產品關稅，涵蓋全球ICT產業97%出口市場，使全球科技產業快速發展，也是臺灣出口愈來愈集中於資通訊電子產業的主要原因。如今美國重新檢視供應鏈風險與貿易逆差，於是啟動232條款重新檢視這套體系，試圖將部分利益拉回本土。

科技業受惠，傳統產業會不會變輸家？劉玉皙指出，即使像是未納入零關稅範圍的塑膠、零組件等產業，稅率也從約23%至25%，下降至最高15%，整體產業都在既有基礎上「相對更好」。差別只在於，科技產業因具備戰略地位，獲得更大優惠幅度。不過劉玉皙也認為，傳產因關稅協議獲喘息空間，更應把握機會思考轉型契機。

5000億非「掏空台灣」

企業自主性隱性優勢

這次協議引發最多討論的，莫過台對美的「5000億投資承諾」。劉玉皙指出，所謂5000億，實際上是由2500億美元民間投資，再加上2500億美元政府擔保所組成。政府在這套模式中不是出資者，而是扮演信用保證角色，協助有需求的企業取得融資、擴大國際布局。若從經濟角度衡量，以台灣對美貿易順差來看，大約3-4年2500億美元即可回收，對照日本、韓國可能需要10年以上，應不致於有「掏空台灣」一說。「2025年第四季經濟成長率高達12.63%，本來就預期今年應該會稍微放緩，不太會歸因於關稅協議的影響。」

劉玉皙補充，台灣和美國在先進晶片製造與需求上屬利益共同體。美國若對台灣關鍵晶片課重稅，最後承擔成本的也會是美國自己的科技產業。更關鍵的是，相較韓國需接受「美國指定投資項目」，台灣企業並未被強制分配投資方向，可依市場需求與獲利評估決策，保有高度自主性。對投資人來說，這也是理解台灣半導體為何仍具戰略價值的核心。

劉玉皙分析，美中科技角力是本次關稅協議背後的重要動機。中國因其特殊極權政治結構，相比民主國家更易取得大量訓練資料，因此美國需要提前因應中國快速的算力發展，去持續鞏固自己AI產業鏈優勢。台灣身處其中「關鍵第三者」。這個位置帶來機會，也帶來壓力。投資人與其過度關注政策短期變動，不如回到產業基本面，關注技術與供應鏈優勢的企業。

劉玉皙也在節目中分享傳統產業轉型的另一條路，歡迎收聽本集《毛利小姐變有錢》

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本文授權自今周刊，原文見此。

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