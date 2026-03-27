台海戰爭也不怕！IP廠力旺今年股價大漲6成 公司揭打入輝達供應鏈：我們是真正的AI

【撰文／王子承】

近幾年來台灣IP（矽智財）產業股價並無太多起色，究其主因，仍然是相關企業的AI營收占比太低，即使獲利維持水準，還是無法獲得資本市場青睞。 不過IP大廠力旺（3529）今年以來股價大漲61%，公司董事陳莉菁26日在法說會上直言：「我們就是真正的AI，很簡單！」

力旺電子是由曾任清大電子工程研究所所長的徐清祥創立，透過其獨家開發的NeoFuse OTP IP，打入台積電、聯電以及其他國際晶圓廠，並且受惠於海外競爭者Sidense和Kilopass互相纏訟，最後通通被美國IP廠新思收購後大調售價，讓力旺坐收客戶轉單的漁翁之利，躋身全球第九大IP廠。

陳莉菁在法說會上解釋，力旺其實是台灣一間很罕見的純專利公司、並將自己與另一美國IP同業Rambus相比較，「我們卡到了史上最好的商業模式，很難找到另一家台灣公司了。」

她笑稱，「力旺基本上就是發明技術，有客戶用了，除非他有問題再找你，不然就是在家裡等收錢。」、「我們跟晶圓廠的簽約甚至沒有終止日，這就可怕了。」

她分析，IP公司沒有實體庫存風險、毛利100%，具備收長尾權利金效應的商業模式。

「我甚至跟客戶說，如果中共真的打台灣，你還真的只能買（力旺）。為什麼？...因為我們在全世界都有專利權、跟全球20幾家晶圓代工廠都有合作，到時候全世界晶圓代工價會漲到可怕，我們就是個專利公司。」

陳莉菁指出，OTP IP 在晶片中扮演如醫生的角色。因為邏輯晶片內的記憶體（例如SRAM），容易有天生缺陷或體積龐大的問題，必須依賴OTP的功能來進行修補。

「因此OTP就像晶片裡的螺絲釘，特性是只能寫入一次，幾乎每一顆晶片也都需要用到它。」陳莉菁分析，在晶片中導入OTP，能大幅提升晶片的生產良率、降低測試成本。

陳莉菁坦言，雖然現在部分國際大廠還是使用傳統eFuse IP，「但台灣有兩家指標性大廠在28奈米製程以下，幾乎都換成了力旺的NeoFuse（採用anti-Fuse），分別是瑞昱、聯詠。」

不過也因為過去力旺有很大部分客戶來自消費性電子產品、又是屬於成熟製程，導致力旺在去年不太受到投資人青睞，股價也慘跌48%，陳莉菁坦言，「去年我們其實不大希望講AI，但是投資人把這個市場分兩邊，AI跟非AI。」

她回憶，當時力旺被投資人歸類在非AI類別，導致公司被放空放到死，「甚至空到法人得停損股票。」

談及公司股價狀況，陳莉菁也透露，技術出身的徐清祥有個堅定的信仰，「他只會用菜市場的講法告訴長期投資人一件事，力旺是抱著越久賺的越多」。不過，經歷過今年初股價慘跌至1490元的洗禮，陳莉菁也無奈表示：「除此之外，你還要撐到那一天！」

因此，今年開始，力旺開始改變溝通策略，陳莉菁指出，「我們法說送你：我們就是AI，甚至還有CPU，我們是真正的AI，只是佔比問題。」

她表示，公司早就在做SRAM的修補，以及HBM Base Die、KV cache以及伺服器記憶體DIMM、CXL記憶體等等，都會用到力旺IP。

她也透露，AI推論晶片其實也需要用到公司OTP IP，甚至今年輝達的Rubin世代晶片，「為了解決GPU通過CPU傳輸太慢的問題得開發新架構，力旺技術就跟著做了進去。」

陳莉菁表示，力旺有55個7奈米到3奈米之間的先進製程案子，其中有9個是AI晶片，這些都是力旺未來營收成長的動能。

此外，力旺研發十年、利用NeoFuse OTP的特性，轉為每顆晶片獨一無二的晶片指紋PUF、以防止晶片遭竄改或走私，也在去年底拿下美國政府3奈米晶片專案。

「這案子出來的時候，我跟我老闆都覺得有點像在做夢，原來這個是真的。」陳莉菁欣慰指出，「我們十年的心血，終於站到風口上。」

陳莉菁表示，傳統OTP的權利金約為1.5%（佔整片晶圓價格），若客戶加上PUF技術，權利金將提升至2%到3%，「有客戶要做成防範量子攻擊的伺服器，我們甚至可以跟客戶收取伺服器單價10%的權利金。」

她指出，目前力旺在台積電12吋滲透率只有1.2%到1.4%「若我們在台積電滲透率達5%，力旺在台積電的營收將有望翻四倍。」

陳莉菁也在法說會最後喊話表示，當客戶開發第一代晶片時，通常是為了搶市占率而使用晶圓廠基礎架構、不會導入力旺IP，「但接下來為了追求效能，就會開始導入力旺技術。」

她樂觀預期，這類先進製程需求成長雖然不是線性的，「一但上來，他可以在五年從零跑到五成，所以我常常在講這就是黎明前的黑暗！...就快要投片了、再忍耐一下。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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