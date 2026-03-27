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油價破30元！怎麼加油最省 不可以加滿、早上晚上加油有差？破除省錢迷思

聯合新聞網／ 今周刊
加油示意圖／ingimage
加油示意圖／ingimage

【撰文／黃明惠】

美國伊朗戰火持續推升國際油價，中油自23日凌晨零時起，汽、柴油價格各調漲1.8元及1.4元，92無鉛調漲後每公升30.7元、95無鉛調漲後每公升32.2元、98無鉛調漲後每公升34.2元，創下2023年10月以來新高。

油價消息也讓各地加油站湧現人潮，主打「便宜油價」的好市多加油站甚至還出現百台車輛排隊場景。

該如何省油，是不少汽機車族的疑問。中油曾分享9個省油方法，包括保養空氣濾清器與燃燒系統，同時也破除3大省油方式迷思。

以3月22日油價為例，根據中油公司最新公告資料，中油油價為每公升柴油28.1元，95無鉛汽油30.4元，98無鉛汽油32.4元。好市多油價則是每公升柴油26.7元，95無鉛汽油27.5元，98無鉛汽油29元。

中油過去在臉書發文，分享日常該如何正確保養汽車降低油耗，以及省油小撇步。

首先要經常清潔或更換空氣濾清器，保持進氣順暢；第2是定期維護燃燒系統，確保燃油噴嘴、化油器與火星塞乾淨且運作正常；第3為按時更換機油及濾清器，保持引擎潤滑順暢。

第4是選用適合的汽油，避免傷害引擎或增加油耗；第5加油時不要加滿，加至油槍跳停即可，避免溢出浪費；第6保持輪胎胎壓正確，確保省油效果與抓地力；第7為減少車內非必要物品，降低車輛負重。

第8要縮短怠速時間，引擎發動後盡快起步；最後是定期檢查引擎散熱系統，保持引擎在正常溫度下運作，提高燃油效率。

破解網傳省油迷思

如何省油消費者都想問，但網傳省油小撇步有些卻是錯誤觀念。

中油發言人黃仁弘過去曾表示，有些妙招其實是迷思，無法真正達到省油的效果。

像是有一說是，「早上或晚上加油比較好」，因為汽油是以體積來計算的，根據熱脹冷縮原理，早晚加油時汽油的重量會增加，相對於溫度最高的時候加油，可以節約不少油錢。

中油解釋，這一說是「誤解」，因為加油站的油槽是置放於地下恆溫系統儲存，也就是說，基本上在同一季節，不論是哪一個時間點加油，加油量皆不會受到白天、晚間溫差影響。

第二個流傳的說法是，「紅燈怠速熄火再發動耗油更大」。

中油指出，車主在紅燈時將車輛熄火不能省油，因為發動機每次啟動瞬間的耗油都很大。不過，仍建議「還是怠速時熄火比較好」，不熄火其實是增加耗油和空污排放量，雖然發動機瞬間耗油比較大，但整體而言熄火還是比較省油。

第三個網路傳言是「加油要加滿還是加得夠用就好？」中油說明，由於油是可能揮發成氣的，雖然現在車子已經有油氣回收設計，但還是一種浪費。

加滿時雖然會增加車子重量、增加油耗，但是高油位也代表較沒有揮發成氣的空間；加油加得剛好時，車子重量較輕，不過油揮發成氣的空間也比較大。因此，加滿或加得剛剛好，其實各有優缺點。

本文授權自今周刊，原文見此

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