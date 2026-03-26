網紅、宮廟、里長…中共密謀「讓台反對台」！ 專家示警： 10大手段瓦解敵我意識

撰文‧張孝瑜

中國正面臨前所未有「系統性生病」，社會上出現「爛尾娃」、「老鼠人」等詞彙，形容年輕人現狀。爛尾娃指的是大學畢業後沒工作可做，形同「被社會拋棄」；老鼠人指用最低消費，維持基本生活。種種跡象，反映出中國經濟死水與社會絕望氛圍。然而，中國侵台野心不減，台灣正處於中共「飽和式滲透」危機中，我們該如何重新定義台灣在國際格局中的角色，並在變局中找到自保之道？

「用台灣反對台灣！」 小心中共瓦解台灣敵我意識

前政治大學國際關係研究中心第四研究所所長、現任資深研究員宋國誠認為，中國現狀猶如只有油門、沒有煞車的汽車，直向陌路狂奔。原因包含地緣政治惡化、習近平肅清黨內異己人士等，「衰敗」幾乎已是中國被提早暴雷的結局。然而，中共始終沒有放棄對台灣窮兵黷武，策略從和平統一、武力統一到如今「飽和式滲透」，為的就是從台灣內部作亂、分化，「讓台灣反對台灣」。

他列舉十種滲透手段，包括：在國會建立在地協共黨、紅色媒體鏈、收買網紅及演藝圈、透過中配群散佈武統言論，以及滲透基層宮廟與村里長等。面對許多人認為「交流一下沒關係」的輕鬆態度，他嚴肅警告，即便台灣無法輕易被出賣，「但敵我意識很可能被你賣掉。」他強調天下沒有白吃的午餐，中共更沒有毫無目的的統戰，「魔鬼出在細節裡！」基層吃喝玩樂往往伴隨選票干預與民心蠱惑。

現代戰爭型態改變 出兵與否不再是唯一指標

面對台海局勢，許多人憂慮美國是否會「出兵」相助台灣，但在宋國誠眼中，這是對戰爭的傳統思維。他直言，現代戰爭是多元綜合戰，並非只有陸戰隊登陸才叫打仗。「美國何必出兵？」他舉例，美國攻打伊朗，第一階段也是以飛彈為主，並非馬上出兵。

同理可證，若台海發生熱戰，第一階段任務中，美國只需透過電子戰摧毀敵方防空系統，或在海面上大規模摧毀艦隊與軍機，即可達成戰略目標，根本無需讓士兵抵達第一線作戰。宋國誠更語重心長地提醒台灣民眾，與其糾結於未來承諾，不如看清歷史現實：「從 1949 年來，世界上哪一個國家在幫我們？除美國之外，還有別的國家嗎？」既然如此，對唯一的盟友產生「疑美論」並無實質意義。

各國都是國際局勢的棋子 破除「台灣自卑論」

針對社會流傳「台灣是美國棋子」或「夾縫中求生存」說法，宋國誠稱為「台灣自卑論」，他提出截然不同觀點：「台灣用反共最前哨的地緣地位要求美國保護，這難道不是把美國當作棋子嗎？」在他看來，國際政治中每個國家都是棋子，重點在於如何發揮價值。

他強調，台灣絕非是求生存的弱勢主體，而是民主世界中「吹號角、當燈塔」的領頭羊角色。這不僅是因台灣的戰略位置，更是因中共的企圖心絕非僅止於拿下台灣，其最終目的是稱霸世界，是司馬昭之心，人人皆知。

台灣晶片影響全球 擺脫「今日烏克蘭」迷思

另也有社會聲音認為，美國總統川普對烏克蘭的態度，正是明日對台灣的樣貌。

對於「今日烏克蘭，明日台灣」的憂慮，宋國誠強力反駁。他認為烏克蘭是歐洲問題，但台灣卻是「全世界問題」。核心關鍵就在於：晶片。

宋國誠指出，無論西班牙、以色列甚至俄羅斯，全世界都需要台灣的晶片，一旦台灣失守，全球經濟將面臨停擺。此外他認為，川普的「國際有限主義」，並非放棄烏克蘭，而是要求盟友共同承擔高昂的戰爭成本。宋國誠比喻這像是「股份有限公司」的概念，美國不再是唯一的買單者，這與台灣的處境完全不同。

「圍堵中國是我們保命的唯一一條路。」他希望透過解析國際形勢，幫助台灣人建立自保與自衛的生存意識。唯有破除自卑、正確理解世界脈動，台灣才能在這場變局中，守護住這片生養我們的土地。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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