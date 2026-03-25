享溫馨將掛牌上市！衝好樂迪門口發傳單 二代靠「彎腰學」收服老員工 造年收12億娛樂帝國

撰文‧徐采薇

南台灣KTV霸主「享溫馨」二代李奇霖，憑藉羽球選手出身的拚勁與不怕彎腰的態度，不僅帶領公司上市，更計畫揮師北上，挑戰產業龍頭地位。

在大台北地區，想唱KTV的消費者，腦海中浮現的第一品牌很可能是錢櫃；但在濁水溪以南，「享溫馨」是許多人心中首選。

從高雄發跡的享溫馨企業，在KTV業內素有「南霸天」封號，除了大本營高雄，在台中、澎湖、台南、屏東、花蓮、台東等地也有據點，目前合計16家店、2025年營收逾12億元的規模，穩居國內前三。

今年，預計4月下旬享溫馨將以暫定每股30元價格，掛牌上市，也正準備進軍台北展店。

讓一家地方型KTV走入資本市場的關鍵人物，是放棄個人羽球生涯、返家協助父親打理事業的二代，享溫馨總經理李奇霖。

採訪這天，和李奇霖約在十層樓的享溫馨高雄建國店，他的辦公室明明在頂樓，卻堅持要先到一樓大廳迎客，再和大夥一同搭電梯上樓。從體格魁梧的他身上，依舊感受得到曾經的羽球國手霸氣，但舉手投足間，盡是溫和謙讓，彷彿是在接待顧客入場的服務人員。

隨時都彎得下腰，正是他能在不被看好的情況下順利接班，並帶領公司一路成長的關鍵。

2012年，李奇霖因為父親、享溫馨董事長李東和一句話，決定放棄在加拿大的穩定羽球教練職涯，返台擔任董事長特助。在羽球圈名號響亮的他，在享溫馨老員工眼中，只是當初那個愛在KTV包廂穿梭覓食的貪吃小男孩，許多人根本不把他放在眼裡。

「大家覺得我只是來玩玩的。」李奇霖回憶，剛回家那會兒，他能明顯感受到資深同事對他的質疑與不信任。

清包廂、發傳單⋯ 親力親為

儘管接班不在李奇霖的人生藍圖中，但身為運動選手的好勝心，以及對家庭的責任感，讓他告訴自己，回家接班，是一場輸不起的賽事。和羽球一樣，他決定從基本動作做起，每天到處巡店，只要看見還沒收拾的包廂、沒人清洗的碗盤，他便捲起袖子親力親為，常有員工在他背後緊張地喊：「特助在洗碗，趕快去幫忙！」

剛返家時，享溫馨只有8家店、不到300名員工，正是力圖向外縣市擴張的時期。2013年開幕的台中店，因為選址鄰近知名的「海派酒店」，一度讓人以為是常人無法負擔的高消費場所，生意十分冷清。李奇霖索性拿著享溫馨的傳單與折價券，獨自殺到附近的好樂迪門口，見人就發。

當年才20多歲的李奇霖坦言，自己只是「一心想讓這家店活下去」，事前完全沒和任何人商量，也沒想過「侵門踏戶」可能造成的後果；但略顯衝動地深入敵營，確實為享溫馨帶來客流，直到有客人拿著折價券上門消費時，半開玩笑地對著服務人員說，「你們真好膽，敢叫員工去那邊發傳單」，內部同仁才首次得知，「董事長特助」竟然願意做工讀生在做的事。

「當時我有個感覺，他真的把這裡當自己的事業在經營。」一路看著李奇霖長大、當年是台中店店經理的享溫馨副總經理李政曄回憶。

2014年，則是享溫馨跨足婚宴市場的關鍵節點。當年公司經熟人介紹，買進台東土地，由於地大只蓋KTV過於浪費，加上彼時婚宴市場正夯，台東卻少有業者插旗，享溫馨便順勢跨足婚宴會館。

偷師！ 打進婚宴與餐飲市場

當時，全公司上下沒人懂婚宴、也沒人想碰，不在乎從零開始的李奇霖，自然而然地接下挑戰。不懂眉角，他就想辦法偷師，每天騎著一輛機車，跑遍高雄、台南的婚宴會館，「一進門就說我要結婚，讓店家幫我介紹服務」，吸取每家店的精華，再內化成自家流程，親自傳授給員工。

趕上婚宴市場火熱，享溫馨很快成為台東最受歡迎的婚宴會館，也是李奇霖靠雙手拚出的第一座江山。

如今，包辦大型宴會成了享溫馨的重要營運項目，在台東、高雄共有四家婚宴會館。對吃格外講究的他，也藉婚宴跨足餐飲，享溫馨握有「打享野鍋」和「御享鐵板燒」兩個餐飲品牌，婚宴和餐飲營收占比接近2成。

在李奇霖眼中，自己總能使命必達的關鍵，是從不把自己當「二代」，反而謹守「員工」身分，只要人在工作場合、談論公事，他總是把李東和看作老闆，而非父親。

「可能因為我也當過教練，公和私分得很清楚，你不能因為意見不同就頂撞上級，董事長有什麼任務，我都先嘗試盡力做到。」他說。

有了婚宴會館的基礎，品牌形象也開始出現質變。「很多長輩去享溫馨吃過春酒後，知道享溫馨其實很乾淨、安全，才敢來唱歌。」李奇霖指出，過去KTV給人的印象是環境複雜、煙味彌漫，只有年輕人才去，但在他手上，享溫馨逐漸轉型為老中青皆宜的家庭聚會場所。

周五下午，理應是KTV生意清淡的時候，享溫馨高雄建國店的包廂利用率卻超過五成，主力是退休銀髮族和穿著制服的高中生；到了傍晚，春酒與商務聚會客群才接力湧入。

李奇霖分析，一般人總認為，KTV的主要客群是年輕人，但他從不想只做「價格敏感度高」的年輕人，反而努力耕耘全年齡層客戶，期望拉高客單價。

因此，享溫馨的包廂不僅空間挑高、寬敞，採用比電視牆更貴的投影幕，且強調乾淨、無煙味，每家店甚至都配有主廚現點現做，「很多南部人已經被（享溫馨）訓練到把KTV當餐廳了，」李奇霖得意地說。

針對65歲以上的長青族，享溫馨早在10年前就推出「65歲以上長者，早上時段唱歌送免費便當」的活動，讓長輩來這裡邊唱邊吃。

根據東方線上2025年最新調查，在3個月內去過KTV的310人裡，60歲以上的長青族僅約4.2％，為各年齡層中最少，但享溫馨目前的客群中，卻有10％為此類長青族，比例明顯高於同業。

將顧客當鄰居的親和力，也是享溫馨吸引長輩客群的祕訣。午後時分，一對剛歡唱完的老夫婦走進電梯，李奇霖隨即主動攀談：「帶那麼多水壺，來這裡野餐喔？」展現親和力。

大學時就結識李奇霖、也是高雄在地議員的林智鴻更形容他「就像一個業務員」，不論客人身分，他總是熱情相待，也讓享溫馨在當地享有好口碑。

隨著展店數增加，經營層不得不正視股權問題。由於享溫馨過去每家店的股東成分不一，加上股權由親屬繼承，股東結構日益複雜，因此李奇霖和父親便決定成立公司並整併股權，逐步將公司治理透明化。

叫板對手 不急於「殺球得分」

原本此舉只是為了整頓，但因營運漸趨穩定、又有券商大力邀請，約莫疫情前，李奇霖才開始認真思考掛牌上市的可能。只是，綜觀台灣KTV市場，錢櫃、好樂迪依舊是兩大龍頭，彼此又互相持股，享溫馨成功上市之後，勢必仍充滿挑戰。

但選手出身的李奇霖，全然不怕跟對手叫戰，「同業敢開的地方，我就敢開。」李奇霖強調享溫馨不論在價格、料理和包廂環境上都極有競爭力，目前計畫在台北開設50個包廂左右的中型店面，戰法依舊不變。

就像在羽球場，他不急著前兩拍就殺球得分，反而放慢腳步，尋覓最合適的地點，「要開店一定要找到會賺錢的點，要開就一定要中。」他說。

尤其，2025年受關稅、匯率影響，傳產重鎮高雄大受衝擊，消費力衰退，享溫馨去年每股稅後純益（EPS）僅0.68元，此情此景下，李奇霖更得步步為營。

享溫馨上市以後，預計今年第三季要再開嘉義首店和高雄楠梓店，年底還有位於左營高鐵站附近的「Hotel享」接力登場，宣告正式進軍旅宿業。

手頭上有愈來愈多事要忙了，褪去選手身分，到成為上市公司老闆，10幾年過去，李奇霖身上的那股拚勁非但未退，反而愈發強悍。

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