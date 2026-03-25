專訪全球虛幣交易所龍頭、首談國安疑慮！境外業者「落地」爭議 幣安如何回應？

撰文‧林怡妏

行政院已完成《虛擬資產服務法》草案審查，但對是否引入境外業者落地，產官學界仍有不少討論。針對投資人保護、風險控管與市場秩序等關鍵議題，全球最大虛幣交易所幣安亞太區負責人，提出回應。

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）亞太區負責人塞克（SB Seker）近日造訪台灣，除與本土金融機構交流潛在合作的可能，也特別接受《今周刊》專訪。曾在新加坡金融管理局擔任律師的他，對各國監管機構面對加密貨幣產業時的顧慮相當熟悉；在台灣正研擬相關法規的此際，面對種種議論，他有所回應。

談風險：借鏡日雙層審查制

《今周刊》問（以下簡稱問）：目前台灣正在研擬《虛擬資產服務法》以規範虛擬資產服務商（VASP），其中「是否允許境外業者落地營運」是爭議焦點之一。請問，你們如何回應外界對於境外業者恐提供高風險產品的疑慮？

塞克答（以下簡稱答）：首先，未來若（台灣對VASP業者）採取許可制且幣安申請到牌照，我們將會建立本地辦公室、組成本地團隊，並搭建完整的在地營運架構。在這個前提下，我們提供的產品與服務，都會完全依照台灣的監管規範來設計與調整，也就是進行「在地化」。換句話說，所有產品的上架與風險揭露都會符合當地法規，而非直接複製海外版本。

不過我也想特別強調，對監管機構來說，真正的風險，其實不是像我們這樣的中心化交易所進入本地市場、依法提供產品與服務。真正的風險在於，監管設計得過於嚴格、可提供的產品太少，用戶可能還是會依照自己的需求行事。

例如，使用者發現本地市場無法滿足需求時，反而容易轉向境外平台。這些平台槓桿可能更高，也可能沒有客戶身分驗證機制，更沒有完整的條款與風險揭露，對投資人、甚至是監管機關將形成更大的風險。

問：針對您提到的「在地化」，我們知道幣安是在2022年透過收購當地持牌機構進入日本市場。請問，幣安在日本市場提供了哪些符合在地規範的產品與服務？有沒有一些在國外很受歡迎的產品或服務，由於法規限制而無法在日本上架的例子？

答：目前幣安「全球站」上提供近500種虛擬貨幣的現貨交易，但在幣安「日本站」上僅提供65種現貨，主要原因就在於日本以「雙層審查制度」規範交易所的上幣流程，交易所不能自己想上幣就上幣，必須分別通過日本虛擬貨幣交易所協會（JVCEA）的審查，再報備日本金融廳，上幣審查嚴格且較為緩慢。

另外，目前幣安全球站有提供槓桿交易，但幣安日本站沒有提供相關服務。

在日本，虛擬貨幣交易業者如要發行衍生性金融商品須另外申請牌照，且日本法規最高僅允許兩倍槓桿交易，因此基於監管許可與營運策略考量，幣安在日本市場沒有提供衍生性金融商品。

談中資：部分創辦人在海外

問：目前全球不少主要 VASP都是由中國企業家創辦，但台灣基於國安考量，法規並不允許中資企業在台經營 VASP業務。請問您對此有什麼看法？

答：我了解這在台灣是一個高度敏感而且重要的議題。首先，中國目前仍禁止加密貨幣相關業務，因此，我們在中國沒有營運實體、沒有團隊，也沒有任何業務。

目前公司由董事會與董事長領導，董事與高層團隊成員來自全球多個國家，包括新加坡、香港、阿布達比與杜拜等地。部分創辦人也已經離開中國，長期居住在海外。

我們理解台灣監管機構的顧慮，我們也願意在合法範圍內提供必要的資訊，來釐清相關疑慮。

問：您如何看待台灣的加密貨幣市場，與亞洲其他市場相比有哪些差異？另外，台灣用戶的行為模式，是否與其他亞洲市場有明顯不同？

答：整體來看，亞太地區是全球成長最快的數位資產市場，資產規模年成長率約68％，明顯高於其他地區。其中，印度、韓國、越南等人口較多的國家在數位資產採用率和成長速度上通常更高，而台灣並非在前段班。

具體來說，成長速度高的韓國，加密貨幣採用率約為32％，而台灣則落在15％至19％，相對來說，處於中段水平。

在用戶行為方面，台灣與全球趨勢相似：零售市場交易主要集中在現貨商品，投資人偏好簡單易使用的交易工具，如現貨買賣與貨幣轉換。另一方面，機構法人對採用加密貨幣的興趣也在提升。這次來到台灣，我們也和多家潛在合作夥伴討論相關議題。

問：據您觀察，台灣的虛擬貨幣市場有哪些特色與優勢？又有哪些不足或潛在風險需要留意？

答：我認為，台灣最大的優勢在於技術實力與人才資源。台灣是全球重要的科技輸出國之一，技術基礎與專業人才是這個市場的一大強項。

在監管方面，台灣相當審慎、理性。目前監管正從原本的「登記制」轉向「許可制」。這樣的發展順序是合理的，因為許可制不僅能提供完善的消費者保護，也能清楚界定可發行之產品，並讓業者在市場中更容易依法營運。

至於挑戰，我認為主要來自監管轉型的過渡期。目前，全球性平台若要介接本地市場，需要取得本地牌照並設立營運實體，這增加了操作門檻。不過，一旦《虛擬資產服務法》通過，這些障礙應更加容易克服。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1527期)

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