帶公勝保經上櫃！母被騙、員工跑光…蔡聖威如何提前轉型、稱霸網路投保市場？

撰文‧李瑞瑾

作為第2家進軍資本市場的保險通路業者，公勝保經已在業界樹立專業、高端、精英的形象；這樣的成就，始於接班二代、現任董事長蔡聖威的戰略規畫。

人稱「威董」的公勝保經董事長蔡聖威，是創辦人蔡文俊與妻子李雯蕙的長子。過去在學生時期，未曾設想自己會成為接班人的他，自嘲是「名副其實的『負』二代」。但如今，他卻成功帶領公勝保經創造佳績，並於興櫃掛牌7年後成功「升格」，在今年3月底轉上櫃。

1993年成立的公勝保經，曾於2002年經歷重大危機，當年因李雯蕙遭到巨額詐騙，業界盛傳公司營運恐受波及，引發員工大舉出走、業績一落千丈，即使隨後勉強度過生死關頭，但元氣終究受創，也讓蔡聖威在2009年退伍後選擇進入公司，為父母分憂。而他當年的最大任務，就是帶領公司轉型。

轉骨》推數位化、公司治理

蔡聖威提及當年因應科技趨勢當道，推動數位轉型成為公勝保經的首要大任。然而，這極具理想的轉型策略，卻立刻引來業務團隊不小的反彈。

「那時還聽說夥伴會私下稱我為『晉惠帝』，認為我只是個搞不清楚狀況的二代。」回想當初遭受的奚落，蔡聖威無奈地苦笑。但在他堅持改革下，公勝保經於2016年成為同業中首家推出網路投保平台的業者，2年後再推行動投保平台，讓公司在數位化的戰場上站穩優勢地位。

至於接班後的第2步，蔡聖威將眼光瞄準資本市場。曾參與公司低潮時期的他非常明白，一家企業若沒做好公司治理、建立完善制度，發生危機時就容易一擊致命。

過去是上市半導體封測廠財務主管的陳雅玟，在公勝保經啟動興櫃計畫初期加入團隊，擔任財務長。她回憶，當時公司從無到有推行高標準治理規章的過程中，員工難免心生抱怨，「但威董很尊重、支持專業經理人，也願意共同溝通討論。」歷經建立一系列制度、引進優秀人才後，也讓公勝保經營收逐年攀升，並在2019年達成營收突破20億元的里程碑。

蔡聖威於2018年接任總座後，迎來公勝保經連續3年的營收爆發期。然而，當金管會在2020年宣告壽險業6年後將接軌「國際財務報導準則第17號」（IFRS 17）後，新的挑戰再次出現。由於各大壽險開始提前為接軌新制進行準備，逐漸減少過往熱賣的「高保費、低保障」保單，引發失能（殘扶）險、儲蓄險停售潮一波接一波，直接衝擊代理銷售各壽險業者保單的保經公司。蔡聖威必須為再一次的改革，展開準備。

備戰》精挑保單、補強培訓

首先，公勝保經配合壽險業者的接軌標準，立刻將主推商品鎖定「高保障、長天期」的傳統保單，即使是帶有儲蓄效果的利變型或分紅保單，也精挑含有更高保障的商品。同時，加強業務同仁教育訓練，補強有關退休、財富傳承等專業財務規畫領域的技能。

「賣傳統型保單賺的是『技術財』，業務員要有更高度專業、多元完備的財務規畫知識。」深知推銷傳統型保單不易的蔡聖威，為了這個艱難改革，翻轉「有業績就發獎金」的鐵律，自2021年起改發「學習金幣」，業務人員還需進修專業課程、考取證照，或是邀請專家陪訪客戶，才能將金幣核銷為獎金。

「我們用政策誘因激勵夥伴升級轉型。」蔡聖威對同仁的自我升級非常有感，「後來很明顯地看到高端、高產的業務夥伴陸續出現！」截至2025年底，公勝保經內部已有超過1200位同仁，持有4大國際財務顧問證照。

這些打底工程在疫情解封後很快展現效果，公勝保經再度迎來業績爆發；更難得的是，由於客戶的保單多基於未來退休或傳承需求而規畫，穩定性明顯提高。即使近年投資市場熱絡，壽險業普遍面臨保戶解約保單，將資金轉投股市，公勝保經仍能維持13個月保單繼續率97％、25個月繼續率95％的水準。

從創辦人時代一路見證公勝保經變革進化的全球人壽業務副總經理吳雅雯指出，公勝保經與同業最大的不同，即是「不一味求量，而是先把質做好。」在全球人壽追蹤所有合作通路的保單服務情況時，公勝保經招攬的保單往往可維持最佳排行，告知或招攬不實、解舊買新等爭議極少，「在壽險業者眼中，可以說是招攬品質極高的合作夥伴。」

與公勝保經長年合作密切的安達人壽總經理張志杰觀察，多年來，可看到公勝對於員工成長與專業發展的重視，並透過各項培訓與資源，支持強化團隊整體實力，並積極導入數位轉型，「這些規畫不僅提升客戶體驗，也促使我們雙方更精準地回應市場需求。」

在壽險業者面臨接軌IFRS 17、TIS之前，公勝保經提前磨槍，準備與壽險業者迎接全新挑戰。然而面對保戶，蔡聖威很清楚公勝保經的定調，「接下來的市場環境會更複雜，我們希望成為最專業的全方位理財規畫顧問。」

小辭典：

TIS

原為「新一代清償能力制度」（ICS）。因金管會進行本土化調整並給予業者15年過渡期，改名為「TIS」（台版ICS、TW-ICS）。

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