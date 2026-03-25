快訊

一周2鋒面影響！下周降雨範圍擴大 清明連假北部掃墓要帶傘

獨／馬桶留有排泄物…前美食節目主持人上廁所 疑用力過猛猝逝

黃仁勳高舉「王者金腰帶」！AI代工「2小時標準化組裝」時代 台廠如何搶1兆美元商機？

聯合新聞網／ 今周刊
今周刊製圖
今周刊製圖

今周刊編輯團隊

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳走到投影幕前的拳王金腰帶下，高舉雙臂，停頓許久，享受現場聽眾歡呼。這裡，是輝達在美國加州聖荷西舉行的年度GTC大會現場。

黃仁勳表示，在調研機構推論測試中表現最佳的，是輝達設計的Blackwell架構，綠白相間的企業識別，因此出現在印有「王者」（King）字樣的金腰帶上。

自從2022年底，因為生成式AI與大語言模型進入人類生活，身為背後算力提供者的輝達，搖身成為地表最具投資價值的企業，市值由不及5千億美元一路飆升至當前的逾4兆美元。

黃仁勳在演講中意氣風發地預測，2025年至2027年底，輝達Blackwell架構與最新的Rubin世代，將至少驅動1兆美元的AI基礎設施需求。外資廣發證券分析，1兆美元的能見度，隱含了輝達2027年資料中心收入將達約5千億美元，高於市場預期。

黃仁勳與輝達不斷自我超越革新的背後，帶著濃厚的領先者焦慮。一家與輝達合作的光通訊台廠透露，為了在傳輸戰場防堵TPU（張量處理器）等對手，輝達硬是將CPO（共同封裝光學）技術提前1年發布。

另一電源業者也指出，原定明年才導入的電源機櫃（Power Rack），甚至提早至今年底的Vera Rubin架構，就進入選配階段。

在這場近乎光速的行軍中，台灣供應鏈扮演了絕對要角。CUDA（統一計算架構）之父、輝達超大規模和高效能運算副總裁巴克（Ian Buck）直言：「我們絕對需要台灣。」巴克指出，輝達產品唯有在台灣完成系統工程整合後，才會將流程複製到墨西哥、德州與愛爾蘭等地的工廠。

而身處這場AI核心的台灣電子供應鏈，也正跟隨輝達面臨一場商業模式的調整。為了極致的速度與規模，輝達導入了標準化與模組化設計，比如黃仁勳就在演講上驕傲表示，Vera Rubin平台導入無線纜化設計，「讓機櫃組裝時間，從兩天縮短成為兩小時。」

一名業者指出，標準化意味著代工廠失去了組裝變化與機構設計等附加價值，各家大廠只能靠著比拚經濟規模、生產良率來競爭。

另一方面，輝達因為支援人力有限，也會挑選特定且具備強大量產能力的大廠進行機櫃深度合作，資源不夠的廠商，也不容易跨入機櫃生意。

台灣各大電子廠，為了搶食1兆美元大餅，早已各出奇招。其中，又以電子七哥之首鴻海，布局最為廣泛深遠。公司為了服務輝達，大舉調動各事業群資源，從最底層的零組件、GPU模組，一路包辦到整機櫃液冷系統。

電子「二哥」緯創及旗下緯穎的策略也非常清楚，現階段市場最重要的就是交貨速度，誰能愈快將產品組裝出貨，誰就愈能確實把訂單變成營收，公司同時也透過與供應鏈協力推進，不自行盲目投資所有的關鍵零組件，避免合作夥伴最後變成競爭對手。

半導體測試介面廠穎崴全球業務營運中心執行副總經理陳紹焜指出，AI晶片的測試時間從過去只需幾秒鐘，暴增到幾十分鐘甚至數小時，晶片測試複雜性大幅攀升，讓後段測試供應鏈需求大爆發。

從晶圓代工廠、探針卡廠、到封測廠、設備廠，皆成為輝達供應鏈的大贏家。從上層的半導體供應鏈，到代工廠的規模戰，黃仁勳的Token經濟與追求極限的精神，正在繼續帶領台灣供應鏈往前走。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1527期)

延伸閱讀》

鴻海(2317)股價262?198元，配息創高為何不漲？說好400元何時到？老手觀察3年私房祕訣：盯緊1起漲訊號、甜甜價曝光

0052存股3年就翻倍、00919爽領11％配息...5檔人氣ETF「下個10年」選誰好？達人：想拉開財富差距首選它

40歲開始存、退休金月領5萬有可能？0056、00878、00919＋009816…存股實戰3步驟曝光

省下30年機票錢養老，60歲坐上郵輪，卻找不回當年的壯遊悸動：錢再多，也買不回曾錯過的全世界

今周刊

追蹤

相關新聞

專訪全球虛幣交易所龍頭、首談國安疑慮！境外業者「落地」爭議 幣安如何回應？

行政院已完成《虛擬資產服務法》草案審查，但對是否引入境外業者落地，產官學界仍有不少討論。針對投資人保護、風險控管與市場秩序等關鍵議題，全球最大虛幣交易所幣安亞太區負責人，提出回應。

黃仁勳高舉「王者金腰帶」！AI代工「2小時標準化組裝」時代 台廠如何搶1兆美元商機？

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳走到投影幕前的拳王金腰帶下，高舉雙臂，停頓許久，享受現場聽眾歡呼。這裡，是輝達在美國加州聖荷西舉行的年度GTC大會現場。

2周天然氣庫存 讓台易被欺負…谷月涵示警高油價引升息、能源孤島危機：「核融合」找轉機

當AI浪潮仍在風頭浪尖上、看似還有好幾年好光景時，被市場譽為「台灣先生」的聚界潔能董事長谷月涵（Peter Kurz），週三(3/18)在台北龍門扶輪社例會卻示警，台灣過度依賴半導體產業與天然氣的現狀必須改變。

川普1句讓美股漲、油價跌！沒對等關稅那麼大…謝金河：市場修正過大漲幅的調整

川普的遊戲規則。昨晚美國股市開盤前，川普又在他的Truth Social發出貼文，表示美國將暫緩轟炸伊朗油田，重要基地，未來五天內將和伊朗取得協議！ 儘管伊朗當局否認，但整個金融市場立刻發生巨大變化，WTI，ICE油價立刻下調10%，西德州原油最低到84.37美元，北海布蘭特原油到96美元，美國股市跳空大漲⋯⋯。

0052、0050、006208…「含積量」這樣挑！專家拆解ETF買法 邊抱緊、邊做價差

AI題材熱度持續，台股市值型ETF表現水漲船高，隨台積電在市值型ETF占比增高，為因應投資人對ETF權重過於集中疑慮，新發行市值型ETF也增加許多主動選股策略。理財作家股海老牛建議投資人，可依風險承受度及對台積電未來展望評估，選擇對應權重高低的市值型ETF做長期持有，適度配置趨勢主題型ETF靈活做價差。

陸機器人能蹦跳 台積電才是核心！謝金河：撐起台經濟 卻有人從200元罵到2000元沒停

台積電的厚度與底氣！亞洲大學頒發名譽博士學位給台積電董事長魏哲家，他一上台就把功勞歸給創辦人張忠謀，也感謝團隊的支持與努力。 不過最受矚目的是，他用輕鬆，詼諧幽默的口吻說中國弄機器人跳來跳去，蹦蹦跳，沒有用！好看而已，關鍵在於機器人的大腦能運作，台積電才是扮演重要角色的核心！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。