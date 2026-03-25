把5千萬翻48億！清大校務基金最強操盤手林哲群是誰？連投信都來請益

文．黃明惠 整理

國立清華大學校務基金自2014年投入市場以來，不但資產規模從最初5千萬元大幅增加到48億元，且11年來沒有年度虧損過；如何辦到的？相關文章在社群論壇上掀起一波討論與關注。 身為清華大學校務基金操盤人，林哲群不僅是清大計量財務金融學系教授，同時也是清大校資長。林哲群曾說，清華基金能活下來、變大、被信任，靠的不是天才的判斷，而是靠一套讓人性退出、讓制度進場的架構。

PTT上，一篇清大校務基金繳出「連續11年維持正報酬、從5千萬到48億」成績單的文章引起網友討論。

校務基金是什麼？根據國立大學校院校務基金設置條例，校務基金是國立大學與高級中等學校依據「設置條例」建立的財務制度，旨在提高學校財務運用彈性、引入企業經營觀念。

其收入來源廣泛，包含政府撥款、學雜費、產學合作、受贈收入等，主要用於教學、研究、學生獎助及校務發展，是實現學校自主與永續經營的核心基金。

清大校務基金成立以來累計績效（自2014年至今）以下為截至 2026年初累計統計：

基金總規模：從最初約 5,000 萬元（或 1.5 億元起始投入）成長至目前的 48.38 億元（包含後續校友捐款與收益滾存）。

累計投資收益：自成立以來，已為學校創造超過 15 億元 的收益（部分用於校舍維運、獎學金與人才聘任）。

年化報酬率：根據校方與媒體披露，成立 12 年來年化平均報酬率約為 7%。

清大校務基金歷年投資資金和績效

2014至2025歷年投資績效統計表如下：

資料來源：清大財務發展組官網。圖／今周刊

圖／今周刊

清大校務基金近年持股狀況與投資策略

清大校務基金由清大計量財務金融系教授林哲群團隊操盤，其核心策略為「保守穩健」，並自 2021年起納入ESG投資準則。

細看近期持股名單，清大校務基金的核心持股組合多集中在少數大型權值股、獲利穩定且具備高殖利率的標的。名單種類如下：

半導體/電子：台積電 (2330)、鴻海 (2317)、聯發科 (2454)。

金融股：兆豐金 (2886)、中信金 (2891)、玉山金 (2884)、國泰金 (2882)、富邦金 (2881)。

電信/傳產：中華電信 (2412)、台灣大 (3045)。

ESG 排除標的：自 2021 年起，主動排除以煤炭、石油、鋼鐵、水泥、塑膠工業為主的個股與 ETF，以落實責任投資原則。

據鏡週刊報導，林哲群透露資產配置比例則是長期維持「個股 3 成、ETF/債券 3 成、現金 2 成、彈性運用 2 成」的配置，且要求投資組合的 Beta 值（波動度）需小於 1。

圖／今周刊

有趣的是，由於清華大學校務基金操盤人林哲群太出名，甚至連投信都紛紛請教，清大更在2020年舉辦一場研討會，專門剖析校務基金操盤模式。

清大校務基金創立第一年就遇中國股災

事實上，林哲群繳出亮眼成績單背後，過程並非一路順遂。

林哲群曾出版書籍，述說操盤清大校務基金的心路歷程。

2014年11月5日，清華永續基金第一次正式進場投資。當時他滿懷期待，希望能用穩健的原則為學校開創一條新路。然而，沒想到接下來面臨的，卻是投資人最擔心的事。

2015年6月出現金融市場大震盪（中國股災），基金的投資組合出現負數，帳面一路下滑，持續到2016年7月。在清華永續基金成立的第一個完整年度，就面臨了市場的殘酷考驗。

壓力最大的不是波動，而是乘載清華未來的責任感

「那是一段極為煎熬的時期。基金才剛開始沒多久，外界對我們的計畫本就半信半疑。如今成績單竟是虧損，許多人心中的疑慮更被放大。」

師生、校友甚至主管單位，表面上給予祝福，但內心卻難免懷疑：「這真的行得通嗎？」林哲群不免自問：是不是方向錯了？是不是我判斷失誤？

而壓力最大的，不是市場的波動，而是責任感；「我知道，這不僅僅是我的投資，而是承載了清華的未來」。

他在書中提到，基金一路走來，有順風，也有逆風。「我們不是沒有挫折、不是沒有懷疑，但每一次我們選擇站回長期、回到制度，市場也一次次印證：穩健的策略最終會得到回報。而這份回報，不只是數字的勝利，也是信念的勝利」。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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