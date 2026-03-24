2周天然氣庫存 讓台易被欺負…谷月涵示警高油價引升息、能源孤島危機：「核融合」找轉機

文．林韋伶

當AI浪潮仍在風頭浪尖上、看似還有好幾年好光景時，被市場譽為「台灣先生」的聚界潔能董事長谷月涵（Peter Kurz），週三(3/18)在台北龍門扶輪社例會卻示警，台灣過度依賴半導體產業與天然氣的現狀必須改變。

高油價與糧食危機 美國聯準會下一步可能是升息？

針對近期衝破三位數的油價，谷月涵認為，市場反應可能過於遲鈍。他分析，油價對通膨的影響不在於「漲到多高」，而在於「維持多久」。

「如果一直維持在這麼高的價位，慢慢地會變成不但是油價漲，很多東西的價錢會漲。」谷月涵也進一步指出，更深層的危機在於天然氣，由於天然氣是肥料的重要原料，3月正值各國春耕，「可能出現沒有肥料或是肥料價錢變高的情況，到時候食物也許變少、也許價錢變貴，效益也很快會外溢到其它物價。」

甚至，對於市場普遍期待聯準會（Fed）降息的預估，他也給了出人意料的觀察：「最近我看到一些金融分析師討論，聯準會這次不會降息，有人開始在想是不是甚至可能會升息。」因為油價、天然氣與糧食漲價是基本生存需求，一旦推動薪資上漲，通膨將形成難以逆轉的趨勢。

台灣能源的「軟肋」 脆弱的天然氣供應鏈

談到台灣的能源結構，谷月涵表現出深切的憂慮。他表示，自己過往曾經是天然氣的擁護者，因為天然氣相對乾淨，但目前台灣有約30%至35%的能源依賴天然氣，且高度依賴由卡達運送來的天然氣，這樣的現況可能釀成國安危機。谷月涵指出，台灣天然氣儲存量極低：「台灣只有兩個禮拜的天然氣儲存，這點是讓台灣很容易被欺負。」

他口中的「被欺負」，指的便是地緣政治騷擾。舉例來說，谷月涵認為，中國未必會選擇困難度極高的「全面侵入」，更可能採取「灰色地帶」策略來騷擾台灣，「中國可以用他們海巡署的船，去把菲律賓海巡署的船從南海趕走，他們很容易就可以用一樣的方法，去干擾台灣的天然氣油輪。」

他建議，台灣應分散來源，增加向美國購買天然氣，這不僅能提高安全性，還能順道解決川普政府在意的貿易順差問題。

台灣的「荷蘭病」 半導體吸乾所有資源

谷月涵在演講中也提出了一個嚴肅的警示：台灣正面臨類似60年代荷蘭的「荷蘭病（Dutch Disease）」。當時荷蘭因發現天然氣致富，卻導致工資與物價飛漲，摧毀其他產業。

「現在半導體也是用到台灣的電、人力、工程師的資源最多。」他提到，許多新創公司或軟體公司都在抱怨資源太貴，甚至「green credit（綠電憑證）也是被半導體產業拿走」，導致其他產業在出口歐洲或供貨給蘋果（Apple）時面臨困難。

「半導體不是永遠的產業，沒有一個產業是永遠的。」谷月涵強調，若摩爾定律（Moore's Law）面臨極限，競爭對手追趕上來，「台灣所有的蛋就放在這個籃子裡了，那你怎麼辦呢？」

台灣下一個「護國神山」在哪？谷月涵看好核融合

為了分散風險並解決能源問題，谷月涵將目光投向了核融合（Nuclear Fusion）。他認為這項技術最快在2035年左右即可商用化，而台灣具備發展此產業的最佳基因。

談到他為什麼看好台灣適合發展核融合？首先，是因為技術重疊性高：「核融合研發的技術跟半導體很多技術蠻接近的，都有用到電漿、材料、科技、科學等等。」

此外，台灣擁有眾多的工程師資源與物理學博士，以人才優勢來說，台灣應該是蠻領先的。同時，谷月涵看好若能研發出小型化、模組化的核融合感應器，將成為台灣繼半導體後，另一個具備高度國際競爭力的外銷產業。

他進一步分析：「核融合沒有輻射的問題，也沒有廢料的問題，且核融合用的原料都是台灣這邊有的，應該好好發展。」

投資觀察：NVIDIA還能買嗎？

最後，當問到投資人最關心的AI與台股。谷月涵維持一貫的冷靜，指出他觀察到市場已進入「後週期循環（Late Cycle）」。後週期循環指的是經濟體的成長率放緩、失業率低、通膨上升、利率上升，以及殖利率平坦的情況，在這樣的情況下，對於投資NVIDIA，他持相對保留的態度。

他直言：「我上次講說NVIDIA不要買，我覺得是對的。」他解釋，雖然股價在漲，但RSI指標卻愈來愈低，這是技術面上的背離，顯示風險極高；相較之下，他更傾向布局AI周邊的概念股，例如：能源或記憶體。

「這是一個我們以前從未遇到的現象，好像只要跌深去買就會贏，這個也並不表示後續就一定會跌，但投資人必須留意背後的高風險。」谷月涵以他自己為例，表示個人目前持有的現金水位較往常高，且以美股交易為主。

本文授權自今周刊，原文見此。

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