0052、0050、006208…「含積量」這樣挑！專家拆解ETF買法 邊抱緊、邊做價差

文．周靖璞

2025年台股原型ETF績效表現，前三名分別為00894(中信小資高價30)、0053(元大電子)、00935(野村台灣新科技50)，老牌市值型ETF代表0050(元大台灣50)、006208(富邦台50)分居6、7名。股海老牛指出，2025年因科技股表現佳，加上佔台股30多檔「千金股」中很高比例，含息報酬率居冠並不意外，其他高績效ETF也多半有較高科技類股權重加成。

「過去投資人透過買零股慢慢累積個股，現在乾脆買ETF。」股海老牛指出，近年投資人明顯從個股轉向ETF，核心原因在於高價股門檻與投資判斷難度，透過高權重含量ETF間接持有，省去判斷企業體質時間，尤其去年0050、0052皆進行分割，讓投資人能以更親民價格買入市值型ETF。

「含積量」成關鍵

市值型ETF的升級

2006年證交所明訂ETF持有單一成分股比重不得超過30%，避免產品過度集中單一個股。之後推出的市值型ETF受限此條件，近年台積電股價上漲情況下無法完整參與行情，以至於表現普遍落後給2006年前已發行，能完整反映指數漲勢的老牌市值型ETF。

在此情況下，金管會於2025年5月對該條款進行條件鬆綁，讓台股ETF單一持股由30%改為「可貼近大盤權重」且「前五大持股不得超過65%」，讓台股發行的市值型ETF又進入下一個世代。除本身市值權重條件外，新一代產品開始加入因子篩選，例如：009816(凱基台灣TOP50)就加入了獲利篩選、動能因子條件，像是剔除近四季 EPS < 0企業、加碼近期強勢個股。

股海老牛分析，投資人對台積電未來展望與評估，會影響適合選擇標的。如果對台積電很有信心，相信未來可能會持續提高在台股的權重，可直接購買台積電零股或高含積量的0050、006208，反之則可挑選設有權重上限的ETF，如00922(國泰台灣領袖50)。

主動式ETF節省研究時間

主題型ETF做價差

2025年被市場視為主動式ETF元年。股海老牛表示，這類產品核心價值在於省下投資人研究產業時間，把選股、掌握行情任務交給專業團隊，也是不錯選擇。不過因受限「單一持股上限不得超過10%」條件，才會出現00981A(統一台股增長 ETF)的經理人為跟上台積電漲勢，10%以上的權重透過買入0050間接持有。他認為這種操作雖看似「ETF套ETF」，但本質上仍符合法規，也達到績效目標，只要屬於暫時性現象，投資人不必過度擔憂。

若投資人想透過ETF參與行情輪動、甚至操作價差，股海老牛建議可在多頭行情時優先關注具「趨勢題材」主題型ETF。例如：聚焦軍工與地緣政治需求的00965（元大航太防衛科技）、受惠低軌衛星商機的00910（第一金太空衛星）、搭上AI輸電、配電、發電核心的009805（新光美國電力基建），以及結合美股科技七雄與台積電的009815（大華美國MAG7+）。

股海老牛補充，現在台股高檔震盪，可將投資ETF資金分為「核心配置」與「戰術操作」，以適合長期抱緊的市值型ETF作為核心，上述四類主題型ETF靈活做價差，報酬達5%-10%可先行獲利了結，待回檔2%-3%再分批接回，同時兼顧趨勢與波段收益。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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