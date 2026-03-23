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陸機器人能蹦跳 台積電才是核心！謝金河：撐起台經濟 卻有人從200元罵到2000元沒停

聯合新聞網／ 今周刊
財信傳媒董事長謝金河。(本報資料照片) 楊德宜
財信傳媒董事長謝金河。(本報資料照片) 楊德宜

文．謝金河

台積電的厚度與底氣！亞洲大學頒發名譽博士學位給台積電董事長魏哲家，他一上台就把功勞歸給創辦人張忠謀，也感謝團隊的支持與努力。

不過最受矚目的是，他用輕鬆，詼諧幽默的口吻說中國弄機器人跳來跳去，蹦蹦跳，沒有用！好看而已，關鍵在於機器人的大腦能運作，台積電才是扮演重要角色的核心！

台積電正撐大整個供應鏈

這話說得輕鬆，博得大家一笑！而這也看出魏哲家董事長的信心。去年台積電在全球晶圓代工市占率拉升至70.4%，對手已經看不出到車尾燈。

這個禮拜我邀請寬量國際的執行長李鴻基上節目，他整理了兩張重要的資料，一個是台積電在租稅承擔的重要性，另一個是台積電撑大了供應鏈。

根據他的資料，台灣去年證交稅收2927.73億元，台積電成交佔10.2%，證交稅298.63億元，20225年台積電股息配發4667.79億元，政府持有8%，分得373.42億元，再加上台積電繳了3262.66億元的營所稅，全部加起來佔國防預算的60.8%，台積電對台灣的重要性已不用再多說。

另一個是台積電正撐大整個供應鏈，寬量統計台積電供應鏈132家，24年營收860億美元，到2035年將成長到3990億美元，對台股市值將從1550億美元拉升至1.59兆美元，很多企業會被台積電養大。

有群人每天駡台積電：從200元駡到2000元還是不停

這些年，台積電的獲利，毛利率頻創新高，不但推高加權指數，也讓台灣的能見度拉升至全世界。以前很多國家分不清楚台灣，泰國，現在說到晶片，大家都知道台灣，這也是台積電的底氣。

不過，很奇怪的是，台灣固定有一群人每天都在駡台積電，從200元駡到2000元，還是不停地在駡，這些都是愛別人國家的人吧！

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本文授權自今周刊，原文見此

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