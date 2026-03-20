全台最美餐廳「飛花落院」！江振誠包場幫母慶生 故事要從8年前說起

【撰文‧彭蕙珍】

耗費10年、斥資2億打造的飛花落院，即將迎接5周年。3月底舉行3天的周年慶餐會「無界 FIVE BEYOND」，可品嚐到5個國家、有特色的茶，以及主廚特別套餐，每人4,880 元（服務費另計）。 隱身於台中新社山林的飛花落院於2021年4月開幕後，被譽為「全台最美的餐廳」，吸引無數饕客慕名而來。第一場活動是米其林主廚江振誠包場替媽媽慶生，包括郭台銘夫人曾馨瑩、藝人關穎等人也曾來朝聖。

飛花落院創辦人魏幸怡24歲就當老闆，在台中市經營「People Cafe法式餐飲」及「麻葉茶館泡沫紅茶」。

平時她喜歡往山裡跑，有感於「在郊區想好好吃頓飯很困難」，決定打造「有儀式感」的無菜單料理。今年已經邁入第5年。

為讓客人品嚐台灣、英國、摩洛哥、印度、日本各具特色的茶。魏幸怡說，團隊花了2000個小時準備，還要理解各國的地理位置、文化歷史，以及茶的風味，希望茶席能帶給客人不一樣的體驗。

每年換3次菜單 辦3場活動

飛花落院成立5年來，每一年都會更換3次菜單，舉辦3場活動，包括春天的茶和音樂，夏天的清酒主題活動，冬天則會邀請國際主廚客座。

她有感而發的說：「一路走來做了好多的事情，透過不斷的交流，激盪火花。」她表示，5周年是跨越疆界、沒有國界的歷程，因而命名為「無界 FIVE BEYOND」。

「辦這場活動，世界好像變得越來越沒有距離，在餐桌上就能將世界走透，茶也成為其中很重要的元素。」

飛花落院最重量級來賓是江振誠，每一場餐會他都會參加。魏幸怡感謝道：「他讓我們有機會跟世界對話，邀請很多來自日本、新加坡、韓國、義大利的主廚們來到這裡。」

創辦人江振誠學生 她上課最認真

江振誠說，他和Sandy（魏幸怡）認識於2018年剛從新加坡回到台灣的時候，「當時我想要做的第一件事情就是『大師工作坊』，我希望能讓台灣好的品牌對branding有重新認識，挑了 750個中小企業和品牌。」

他笑道，在工作坊時，最認真的就是Sandy，經常問問題，「結束之後，我想售後服務應該已經結束了，沒想到一直持續下去，變成永久保固。」

飛花落院開幕第一天，他包場幫媽媽慶生，「這5年看到很多團隊的成長，和之前是完全不一樣的狀態，希望每一年都可以來這裡聚會。」

5國茶席走遍世界 還有小遊戲

飛花落院策劃的5國茶席，包括台灣文山包種、英國大吉嶺紅茶、摩洛哥薄荷茶、印度瑪薩拉茶，以及日本抹茶。

除呈現不同文化的茶，也將承載茶的器物與精神一併帶入，像是骨瓷的細緻、陶土的質樸、玻璃的剔透與瓷器的溫潤，並搭配特製茶點，讓飲茶成為完整的文化經驗。

特別的是，各國茶席陳設在庭院的各處，在飲食的同時，還能在禪味十足的院子裡漫步，感受新社山間的春天氣息。

喝完茶後，服務生會給每人一張精緻的小貼紙，最後能完成一個特別的任務，相當有趣。

料理無國界 3款Tea Pairing

活動中還有音樂。這次有東方二胡與西方大提琴，形成「提胡味」。二胡的悠揚與大提琴的深沉，在開闊的山林間交織共鳴，是一場聽覺上的「無界」實驗。

主廚團隊也親自操刀，將過往的國際交流經驗化為盤中藝術。料理不以國界分類，而以風味邏輯串聯，回應「無界」的精神。

同時，規劃3款Tea Pairing（茶佐餐），讓茶湯的香氣、層次與尾韻，延伸料理的美味，帶來相互放大的感官體驗。

本文授權自今周刊，原文見此。

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