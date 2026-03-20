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台灣經典賽贏韓國、委內瑞拉擊退美國 謝金河：棒球場上比拚 背後也可能代表著國運

聯合新聞網／ 今周刊
謝金河。(聯合報系資料照片)
謝金河。(聯合報系資料照片)

【撰文‧謝金河】

棒運與國運：委內瑞拉的大運。世界棒球經典大賽落幕，最後一場冠軍賽在扣人心弦的拉鋸下，委內瑞拉以3:2打敗美國，登上冠軍寶座。從八強擊退上一屆冠軍的日本，再打敗預賽曾經擊敗美國的義大利，最後把地主隊也打下來，這是非常了不起的成就。

棒球場上的比拚，背後似乎都有著國運的連結

在棒球場上，我們常常說球是圓的，不到最後很難分出高下，不過，棒球場上的比拚，背後似乎都有著國運的連結。這次台灣贏南韓，正好恰到好處，我們在八強止步，而南韓在八強就遭到痛宰，10:0而且七局提前結束比賽。

過去有很長的時間，台灣的棒球比賽一直都不是南韓的對手，最經典的是體育主播徐展元在13年前留下：「真的好想贏韓國」的一句話。這次台灣和南韓纒鬥，最後5:4，台灣驚險勝出，打敗南韓已不再是夢，而背後也可能代表著國運。

委內瑞拉總統被抓來美國受審，也是改變的空前機會

這次委內瑞拉奪冠，他們的球員不顧一切的奪冠意念，打敗志在必得的美國隊，這一勝非同小可，連川普都說趕快加入美國！成為第51州。委內瑞拉的總統被抓來美國受審，這也是改變委內瑞拉的一次空前機會！

委內瑞拉有全球最大的石油蘊藏量，未來如果好好開發石油，將出售石油的利益回饋人民，而不是像過去進到馬杜洛夫婦的私人帳戶，委內瑞拉會有翻轉的機會，這次棒球奪冠是轉運的起點。

現在川普把目光投向美國的後院，委內瑞拉及古巴是最值得關注的兩國焦點。如果這兩個國家體制改變，未來重建商機可能為世界帶來更多新機會。委內瑞拉球員的拚勁，也讓人感受到他們迎向新生的期待！

本文授權自今周刊，原文見此

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