快訊

快移除！Chrome擴充功能「百萬人超愛用」 竟變成惡意程式

柯文哲內心話／「我不可以哭…」關押363天不投降 唯獨這事眼眶紅

內湖高工驚傳「差10歲外遇師師戀」 蹺班開房間法院判賠原配12萬

90萬買捷運宅、40萬當房東！曼谷包租婆擁8房 海外置產先想3件事

聯合新聞網／ 今周刊
圖為曼谷市區。圖／聯合報系資料照片
圖為曼谷市區。圖／聯合報系資料照片

撰文‧周靖璞

台灣房價所得比屢創新高，讓許多投資人開始將目光轉向海外市場。從日本、泰國到杜拜，海外置產逐漸成為資產配置的新選項。財經作家Dr.Selina 楊倩琳曾在泰國置產8間房，靠5%租金投報率建立被動收入。她提醒，海外買房牽涉到稅制、匯率與市場需求，風險也與本地市場不同，置產投資並非單純追求房價漲幅，而是從「資產配置、租金報酬與生活需求」三個角度思考，才能真正找到適合自己房產市場。

租金報酬率是台北兩倍

外派人口多區域易出租

楊倩琳第一次接觸泰國房市，係因俄烏戰爭國際局勢變動。她當時開始思考，如果未來發生地緣政治危機，需長期居留海外，哪個國家門檻最低？她實地研究發現，泰國提供50歲以上即可申請的退休簽證，除滿足存款或收入要求外，僅需具備無犯罪紀錄、購買符合規定的健康保險即可，申請條件相對簡單，也讓她開始關注當地房地產市場。

她回憶2022年底疫情剛解封時，透過朋友介紹第一次在曼谷看房，在曼谷捷運站附近看到一間中古小宅，總價約100餘萬泰銖（約新台幣90多萬）。對比台北動輒千萬起跳房價，價格落差極大。

「購屋成本低，房東夢就很有機會實現，也有動力努力賺錢！」楊倩琳指出，台北住宅租金報酬率通常只約2%，曼谷市中心出租報酬率可達5%-7%，即便扣除海外代租代管成本，尚有4%至5%報酬。在相同資金條件下，海外房產反而更容易創造現金流。除租金投報率誘因，泰國房產公設多，採室內實坪制計價、不須額外購買停車位，同樣預算能獲得更高生活品質，無論自住或避險都很適合，也讓她決定開始在曼谷置產。「下決定後，我一年飛了泰國10幾次，每天行程都是看房子。」

除房價與租金外，租屋需求來源也是楊倩琳挑選案源重點。她在選房時刻意挑選數位科技園區(True Digital Park)附近，她指出，曼谷每年外籍工作人口超過300萬，許多跨國企業與科技公司進駐，有長期穩定租屋需求。楊倩琳進一步補充，曼谷捷運BTS沿線、日韓富人區素坤逸附近交通便利，生活機能、社區設施都相對完善，租房需求很高，如果在這些條件附近，通常一周內就可租出去。

不過楊倩琳也提醒，在海外置產務必先釐清目的。她認為泰國生活成本低、簽證友善，適合退休養老；英美置產常考量孩子留學；杜拜可利用預售轉售或政策優惠賺價差。不同目的，適合的國家與市場完全不同。

海外置產觀察3要素

低門檻預售屋藏風險

楊倩琳表示，泰國購屋資金門檻低，也反映在預售屋高人氣。相較台灣購買成屋動輒數百萬頭期款，泰國預售屋通常只需約20%即可進場，有機會準備台幣40萬元就能成為房東。她提醒，低門檻背後，投資人更需釐清資金規劃與持有策略，因外國人在泰國幾乎難以取得房貸，意味著後續尾款多半仍需仰賴現金支付，資金調度必須更精準。此外，預售屋涉及交屋時間、建商品質、租屋需求等，若只看到價格便宜而忽略地段與人口結構，很可能買到難以出租物件。

即使海外房產有吸引人的價格與報酬，楊倩琳提醒，置產前留意三個關鍵要素：

1｜稅制差異

不同國家房產稅負制度差異大，進而可能稀釋投資報酬。例如：日本出售房地產時，依持有年份長短需繳納20%-39%資本利得稅，泰國出售房產，即便持有未滿5年，特殊商業稅3%及當地稅0.3%負擔相對較小。另根據《2015泰國遺產稅法》，5千萬泰銖以下不需課徵遺產稅，也是海外投資人利多因素。建議投資前必須了解當地不動產買賣稅與持有稅。

2｜經濟發展前景

楊倩琳指出，房地產是一個國家經濟的櫥窗。如果經濟正在成長，不僅外商投資增加，連帶也會提升外派人口及就業需求，房產市場自然有支撐。

3｜匯率風險

過去不少投資人到馬來西亞買房，雖房租收益不錯，但後來馬幣貶值超過20%，收了租金賠了匯率。楊倩琳分析，匯率也是近年許多人願意趁日圓低點在日本置產的原因之一，透過匯差賺到額外報酬。

海外置產看似門檻高，但在全球資產配置趨勢下，成為不少投資人分散風險新選項。楊倩琳看房全球走透透，從泰國、日本到杜拜，理解各地房產投資邏輯，甚至活用租金錢滾錢，更多國際看房趨勢，歡迎收聽本集《毛利小姐變有房》

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

清明節拜拜要準備什麼？清明掃墓哪些水果不能拜？祭拜時間、流程、祭品清單、禁忌：焚草釀災最高罰10萬

0052存股3年就翻倍、00919爽領11％配息...5檔人氣ETF「下個10年」選誰好？達人：想拉開財富差距首選它

兆赫(2485)做什麼的？股價13→80元還能買？跟低軌衛星無關，虧損7年冷門股變「6天狂噴63%飆股」原因曝光

吃清淡反而縮短壽命？越老越要多吃肉！每天吃對14類食物＋走路「1個動作」，散步就能打造不臥床肌力

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

相關新聞

記憶體最狂時代來了！黃仁勳喊「產能全包」、三星釀罷工加劇缺貨 台廠卡位戰略曝光

「有多少產能，輝達全包了！」輝達執行長黃仁勳在摩根史坦利大會上的霸氣喊話，揭開了記憶體產業史上最瘋狂的序幕。這場由HBM（高頻寬記憶體）點燃的戰火，正讓全球科技業陷入一場空前的搶貨風暴。

失能比身故更燒錢！意外險一定要保？ 30~50歲保險這樣規畫 CP值最高

面對家庭責任與人生風險，許多人買了保險卻不清楚保障內容。定方財務顧問洪哲茗、邱茂恒指出，保險不是「買越多越好」，而是先釐清風險來源與責任金額，再決定是否用資產承擔或透過保險轉嫁。從身故責任、失能長照、醫療支出到重大傷病與癌症治療，不同風險對家庭財務衝擊差異極大，在決定投保前，先試算金額、檢視人生階段，能讓保費花在真正需要的地方。

矽盛世來了！台美合組艦隊 能讓台變經濟日不落國？未來20年最強戰略架構曝光

近期台美關係最重要的突破，在於雙方簽署「矽盛世宣言」及關於經濟安全合作的聯合聲明。財信傳媒集團董事長謝金河在最新的《數字台灣》節目中，請到外交部長林佳龍、經濟部長龔明鑫，暢談未來台美雙方的合作願景。

新制勞退分紅一次領93萬…勞退新制退休金為何能比別人多？原來差在「1動作」

勞動部公布2025年整體勞動基金全年投資收益達1兆1177億元，新制勞退基金收益率高達15.6%，以目前約1292萬戶有效帳戶估算，平均每位勞工約可分得5萬7800元。 不少勞工在社群平台曬出對帳截圖，有人領到18萬元，也有人領超過50萬元，甚至有人勞退專戶累積金額達639萬8111元，每季可領取金額為9.2萬元，被稱為「神人級代表」，讓不少人直呼：「超越普通人的年薪」。 然而，也有人質疑收益率數據膨風；對此，勞保局澄清，分紅並非單純以收益率乘以專戶總金額，而是採取類似「定期定額」的時間加權計算。由於每筆提撥金額入帳天數不同，參與收益分配的權重也不同。

台灣淪「肺葉切除王國」？學者質疑20萬人白挨刀…楊泮池：LDCT篩檢讓82％肺癌早發現

肺癌長年位居國人癌症發生率與死亡率第一，每年約有1.7萬至2萬人確診、約1萬人死亡，被視為台灣的「新國病」。 然而，台北醫學大學公共衛生學院教授高志文投書媒體指出，台灣近年大力推動肺癌篩檢，可能導致「過度診斷」與不必要的手術，甚至推估過去10多年可能有15萬至20萬名健康民眾接受不必要的肺葉切除手術。但此說法引起不少醫界人士出面反駁，認為相關推論忽略臨床背景與篩檢成果，恐造成民眾誤解。

美伊恐打持久戰？能源、海運想像空間大！台股25檔受惠名單出列

美以聯手攻擊伊朗，從目前發展態勢來看，不能排除成為持久戰的可能，連帶原油、天然氣，以及貨櫃甚至散裝等海運業者，都可能因此發一筆戰爭財，值得留意。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。