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2026《富比世》富豪榜！「鞋王」張聰淵是誰？為何AI霸榜仍擠進台灣前10

聯合新聞網／ 今周刊
圖為張聰淵。圖取自全景網 熊迺群
圖為張聰淵。圖取自全景網 熊迺群

撰文‧黃明惠

《富比士》（Forbes）最新公布2026年全球億萬富豪榜，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）以8,366億美元（約新台幣27兆）身價蟬聯首富；排名第二為Alphabet聯合創辦人Larry Page，身價約2,535億美元，兩人差距超過5,800億美元。

查看富豪榜前10名，幾乎都和AI有關；輝達黃仁勳身價比前一年增加近550億美元、增至1540億美元，名列第8名。

至於台灣富豪排名，第一名是鴻海（2317） 創辦人郭台銘，以153億美元（約新台幣4,862.8億元）身家全球排第190名；去年蟬聯首富的廣達 (2382) 創辦人林百里以142億美元身價，位居第二，全球排第204名。

根據《富比士》公布的2026富豪榜，今年共有3428名億萬富豪，比去年增加400位，也是自1987年榜單成立以來人數最多的一年。

台灣富豪榜：郭台銘奪回首富、張忠謀排第五

台灣部分，本次共66位富豪榜上有名，相較於前一年增加了12位。

《富比士》報導，今年75歲的郭台銘淨資產為153億美元，是台灣首富、全球排第 190 名，其創辦的鴻海集團是全世界最大的電子代工製造商，市占率超過40%，客戶包括蘋果等知名企業。

緊接郭台銘之後，廣達林百里則以142億美元的身價位列台灣第二、全球第204名。

接著依序排名為，國巨集團董事長陳泰銘擁105億美元的資產，排名台灣第三、全球第308名；台達電創辦人鄭崇華達101億美元，位居台灣第四、全球第332名。台積電創辦人張忠謀則以84億美元的資產淨值，名列台灣第五、全球第442名。

可以發現，台灣富豪前五名清一色來自電子產業和半導體產業，第六到第十名才開始出現不同產業；包括「鞋王」封號的宏福實業創辦人張聰淵，身價為83億美元、來自金融業的富邦金控 (2881) 董事長蔡明興和富邦集團董事長蔡明忠、國泰金控 (2882) 董事長蔡宏圖。

張聰淵是誰？為何可擠進台灣富豪榜

2022年曾被《富比士》評為台灣首富的神秘「鞋王」張聰淵，如今仍排在第6名；為何他可以在一片電子、半導體產業殺進榜？

原本只在鄉下的鞋廠擔任管理職的張聰淵，90年代鞋廠轉移到中國後，他和人合資成立新灃集團，在中國從事運動鞋代工。

新灃上市後，和SKIN、PONY與Arena還與伊藤忠等日本商社合作，甚至增加房地產業投資，讓製鞋比重愈來愈小，新灃在2013年將製鞋業務出售，由張聰淵接手經營，改名華利實業。

今周刊1273期曾報導，張聰淵的鞋業王國最早發跡自以種植蒜頭、花生聞名的雲林偏鄉莿桐鄉饒平村。但張聰淵為人十分低調，當時詢問在地立委辦公室、莿桐鄉前鄉長、饒平村村長等地方人士，以及各國台商總會會長級企業家、同業多不識這號人物。

據了解，張聰淵是台南後壁人、只有菁寮國小學歷，早年在雲林鞋廠打工，累積技術後從夥計變老闆，賺到第一桶金。

張家光在兩岸就至少擁有台灣兩戶「帝寶」豪宅、桃園兩戶「葛里法」豪宅，中國上海虹橋旁兩棟商辦、廣東中山600畝工業區土地，此外，福建、越南都還有以自用性質持有的工業區土地等，粗估資產價值至少上百億元新台幣之譜。

本文授權自今周刊，原文見此

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