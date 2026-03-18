快充站數超車特斯拉！源點科技開充電站像開餐廳 揭「台灣快充王」年收增3倍的獲利公式

撰文‧曹悅華

全球電動車市場降溫，國內卻有一家充電營運商無懼逆風繼續「衝」。靠著選點、控制成本，源點科技有望轉虧為盈，還將攜手香港夥伴打國際盃。

周五上午，新北市一處充電站前排滿特斯拉、歐系品牌與國產電動車。駛進充電站的車主熟練地拿起快充槍插入充電孔，不用半小時，就能補滿電量，再次上路。

這裡，是充電樁營運商源點科技（EVOASIS）的據點之一。

面對國內電動車市冷清，2025年全年僅售出3.2萬輛電動車的逆風環境，不少充電樁營運商選擇放慢設站速度，避免「開一站虧一站」。但成立六年的源點卻逆勢擴張，在2025年超車特斯拉，以多出30站的差距，成為快充站點數最多的業者，在快充槍數量上，則翻倍至650槍，今年目標瞄準突破1000槍，在規模上躍居國內快充龍頭。

搶設站》科學選址及控本

一位同業高層談起源點的大舉擴張，以好奇又帶點不解的語氣說：「他們很敢衝。」

「因為我們發現單站開始創造獲利。」源點董事長陶百群接受《今周刊》專訪時，直白地回應同業疑惑。

在他眼中，開充電站就像開餐廳，「市場上有100家餐廳，但真正生意好的，通常只有前面30家。」如果地點不好、菜色差，或服務體驗不佳，自然很難吸引客人上門。

因此，源點設站首重選址。團隊會先依據各縣市車口數分布，計算每個區域能支撐多少充電站，確認仍有空間，才會尋覓具體地點。

源點副董事長鄭旭捷透露，公司策略是優先布局新興重劃區、商業聚落與交通節點；若當地仍沒出現競爭對手，更會搶先設站，例如去年下半年起，就陸續在台北市的內湖堤頂大道、北投大度路、中山大直，以及新北市的新店央北、板橋等地設站。

另一個讓單站獲利關鍵，則是成本控制。

與不少同業將工程悉數外包不同，源點從設計、送件到監工，幾乎一手包辦。

源點營運長王鈺閔指出，充電站從簽下土地到正式啟用、創造收益前，必須持續支付租金，為縮短空窗期，公司與熟悉台電審查制度的電機技師合作，減少反覆修改圖面時間，確保配置一次到位。因而成功地將開站時間從過去平均需要一年，在去年縮減至240天內完成，縮短三成建置期，加速提供服務時程。

「他們靠快速設站，在紅海市場殺出重圍。」一名督導充電樁設置的地方政府官員觀察。

有了能讓單站獲利的精算方程式，接著只要大量複製，就能擴大公司規模，同時也兼顧財務報酬。陶百群分析，就算電動車成長趨緩，但總量仍將不斷累積；源點在競爭對手放慢腳步時加速布局，反而能創造更大的成長空間。

「敢衝」的成果，逐漸反映在營運績效上。市場預估，源點去年營收突破3.4億元，充電營收是前年度的三倍，虧損約1億元，主要來自高速公路標案的折舊攤提；但去年第四季，公司營運已開始轉正，上百個站點中約八成產生正向現金流。

今年目標是讓公司突破10億元營收，且正式轉虧為盈，規畫於五月登錄興櫃。

不過，陶百群也清楚，國內充電營運商超過50家，市場已逐漸飽和、進入淘汰賽階段；若想持續擴大版圖，就必須放眼海外市場。

攻海外》進軍香港打國際盃

其實，源點早在三年前就曾萌生出海念頭，當時恰好國際投資巨擘貝萊德看中源點在台灣的成長潛力，策略性投資逾2億元，為源點提供擴張所需的資金與信心，也實際嘗試與日本市場接觸。不過，礙於當地電動車發展仍較緩慢，相關計畫始終停留在評估階段。

然而在去年第三季，源點透過產業人士牽線，與亞洲人口車輛最稠密城市之一的香港充電營運龍頭搭上線。由於該地區電動車占比超過兩成，新車銷售更有八成是電動車，龐大的車流與高密度市場，讓源點看見發展商機。

源點於是選擇與當地充電龍頭成立合資公司，由源點提供軟體實作經驗，協助對方導入即時監測充電系統；當地合作夥伴則分享人脈，負責土地及設備建置，預計今年下半年設立5到6座快充站。

在投資規模上，源點第一階段砸下逾4000萬元，若營運順利，整體投資將擴大至5億元，同時陶百群也評估泰國、印尼等東協國家的布局機會。

儘管積極擴張，挑戰仍如影隨形。目前，源點充電站每日使用時間集中在特定時段，平均利用率僅一成多，如何讓充電槍「不空轉」、提高「翻桌率」，成為迫切課題。為此，源點將推出「夜貓族」優惠收費方案，利用深夜或非尖峰時段吸引車主充電，就像餐廳開發消夜市場一樣，將空置資源轉化為收益。

不僅如此，源點正在打造跨營運商的共通平台。陶百群透露，源點正攜手中興電工、三地集團、泓德能源旗下星舟等八家營運商，共同參與平台建置，未來會員只需一個App，就能在不同業者的充電站使用服務。惟有把市場資源整合共享，才能達到經濟規模，保持領先。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1526期)

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