中國太內捲了！鮮活果汁老董放棄老師 西進30年站穩「果汁原料王」砸2億回屏東設廠為哪樁？

撰文‧徐采薇

從隱身飲料店背後的「果汁王」，到征服盒馬與山姆超市的零售新星。鮮活果汁靠快狠準的轉型，在對岸內需寒冬中逆勢賺逾一個股本，更計畫回台設廠，布局全球市場。

台灣果汁業者「西進」最成功的例子，非鮮活果汁（以下稱鮮活）莫屬。

在中國，包括蜜雪冰城、喜茶、古茗和瑞幸在內的知名連鎖飲料店，都是鮮活的客戶，讓它長年穩坐中國果汁原料商市占第一。但這家深耕中國市場近30年、營收百分百來自當地的台商，近期卻首度回台設廠，這項新布局背後，究竟有何盤算？

疫情催生零售新商機

趁著鮮活果汁董事長黃國晃回台空檔，與他相約在咖啡廳深聊，剛落座，他就熱情分享：「這家連鎖咖啡店，在中國大陸也是我們的客戶。」

沒有雄厚資產與背景的鮮活，能在競爭激烈的中國存活28年，靠的是黃國晃對時機的掌握與靈活策略。

1998年，擔任國小教師的黃國晃，嗅到台灣手搖飲品牌西進勢頭，毅然放棄教職，做起飲料店果汁供應商生意；而後憑藉低價、客製化快速攻占中國市場，成為當地市占第一的果汁原料商。

2020年新冠肺炎疫情爆發，中國市場遭遇封控，餐飲業不好過，鮮活也跟著倒楣，當年二月，訂單瞬間歸零。但就在此時，阿里巴巴集團旗下超市「盒馬鮮生」率先找上門，希望鮮活能對超市供應與飲料店品質同級的果汁，以滿足民眾採買物資的需求；在那非常時期，盒馬鮮生罕見地願意讓利，承諾會直接買斷鮮活商品，保證不退貨。

儘管盒馬鮮生提出的條件優厚，但要滿足超市要求並不簡單。一般手搖飲店的果茶，都講求四小時內喝完最新鮮，否則會出現氧化分層；而在超市上架銷售的產品，保存期限必須拉長到能上架一周以上。

「第一步是必須對果汁裡的微生物進行嚴格把關。」黃國晃點出，鮮活的第一支產品口味，選擇時下手搖店最火紅的「楊枝甘露」，先透過工廠裡的實驗型設備，模擬顏色、口感和微生物含量等參數，試出既不破壞風味、又能延長保存期限的製程，才能著手建置新產線量產。

這番工夫下得值得，藉由盒馬鮮生400多家門市的通路威力，果汁上架一年，業績就破新台幣1億元，讓鮮活很快就重新站穩腳跟，2020年營收僅較前一年度微減1％。

「一條龍」帶動事業大躍進

鮮活成了盒馬鮮生的祕密武器，自然吸引競爭對手、沃爾瑪旗下的「山姆會員商店」也上門尋求合作。

作為國際品牌沃爾瑪旗下超市，山姆把關更嚴格，要求鮮活必須做到從水果採購到果汁生產的一條龍管理，這直接顛覆了鮮活一直以來向外採購濃縮果汁再調配的產製模式，「收水果從來不是我的生意。」黃國晃直言，但他心裡知道，這將是事業大幅躍進的絕佳機會。

「投資一套設備就要3億元，但我想的是後面幾個億的人民幣。」黃國晃不諱言他大膽投資的用意，甚至有機會藉山姆通路，直通美國市場。

於是，2022年他一不做二不休地到靠近水果產地的廣西設廠，該廠一年能採購數萬噸水果，還包括榴槤、山竹、荔枝等特殊品項，因而獲得山姆信賴。在兩大超市加持下，目前零售業務一年約能貢獻鮮活15％營收。

零售果汁熱賣，讓鮮活業績得以不受中國內需疲軟拖累：2025年營收達41.2億元，年增2.9％；每股稅後純益（EPS）也達11.19元。尤其去年第四季和今年前兩個月，鮮活更無畏果汁傳統淡季，營收接連創下歷年同期新高。

正因為這場絕處逢生的經歷，2025年起，黃國晃開始認真思考，如何乘著品牌客戶往海外擴張的時機，從中國走向海外，「2019年之前，我都覺得只要專注中國就好，但中國太內捲，加上愈來愈多客戶往海外展店，我看見了新的可能。」他說。

鑑於美中關係緊張，他認為台灣才是拓展海外市場的合適基地，於是投資逾2億元在屏東設廠，主打運用台灣在地水果，估計今年第三季投產。該廠將一半供應台灣市場，另一半供應東南亞與美國，並跟當地物流商合作發貨。

以台灣為例，鮮活將與全台擁有超過上萬家客戶的烘焙原料進口商「德麥」合作，「我們會跟鮮活進貨，主要幫忙打台灣通路和餐廳，」德麥發言人暨財務長邱俊榮解釋雙方策略。

「跟當地廠商配合，這樣才不用從零開始做。」黃國晃說得直接，儘管海外營收目前不超過3％，但他預期非中國市場在三年內就能看到成長。

不過曾任泰山幕僚長、味全執行長的蘇守斌提醒，由於果汁市場相比茶、咖啡小，加上成熟市場的既有供應鏈趨於飽和，「因此除非有獨門商品、新口味或銷售力，否則後進者很難突圍。」

鮮活能否複製28年前的成功模式，再次征服海外市場，格外令人好奇。

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