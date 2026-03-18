老董試開特斯拉燃起危機感！宇隆靠「減速機」進軍機器人賽道：等機會是等死，要搶機會

撰文．林佳楠

老牌汽車零組件廠宇隆，曾對電動車趨勢充滿危機感，但評估難以打入電動車供應鏈後，轉而研發減速機。如今隨AI機器人崛起，得以與線束大廠信邦結盟，共同服務美商客戶。

特斯拉（Tesla）Optimus機器人可以做出拿起雞蛋、折衣服的動作，甚至和創辦人馬斯克一起尬舞；中國宇樹科技的機器人則會後空翻、數十台機器人整齊劃一地表演武術。

人形機器人要做出這些兼具力量與精確度的動作，絕對少不了一種關鍵零組件：作用有如人體關節與肌腱的「減速機」。

減速機，正是車用零組件大廠宇隆科技醞釀十年，準備大展身手的全新戰場。

2026年春節前夕，宇隆舉辦的新品發表會上，打進多家機器人供應鏈的連接線束大廠信邦電子董事長王紹新、總經理梁偉銘皆現身力挺，當場宣示將與宇隆攜手進一步深耕美國市場。

車用零件廠 用精密實力突圍

根據工研院資料顯示，人形機器人的技術架構可分為感知、決策、執行三大類，執行部分包括馬達、螺桿、精密減速機等零組件。市場估計，減速機成本約占機器人零組件總成本的三成。

輔導宇隆上市的台新證券總經理陳立國分析，宇隆身為德系、日系車廠長期合作供應商，足見精密加工技術水準；此次攜手信邦，得以從單純的供應零組件，升級為提供模組化解決方案，比起僅能銷售減速機的同業，更具競爭優勢。

成立於1987年的宇隆，是全球前兩大車用零件製造商博世（Bosch）與日本電綜（Denso）的供應商，產品涵蓋汽車燃油系統、引擎、轉向系統中的零組件，以及自行車的後避震調整軸等零件，也提供氫燃料電池車零件，車用約占公司營收七成。此外，宇隆也生產胰島素注射器零件等醫材，營收占比約一成。

老牌零組件廠會轉向人形機器人供應鏈，要從十年前的意外旅程說起。「很多人問我，你怎麼那麼有眼光，幾年前就看到AI趨勢？」宇隆董事長劉俊昌接受《今周刊》專訪時笑著說，研發減速機並不是因為自己特別有遠見，而是因為打不進電動車市場，不得不另謀出路。

他回憶起十多年前，透過友人關係，前往特斯拉上海展會以及美國車廠參觀，並當場試開電動車，明確感受到電動車將是未來趨勢，宇隆高度仰賴的燃油車零組件市場可能大幅萎縮，「當時心裡就有個底，回來可能要找東西了⋯⋯，家裡窮的人就是危機感比較重。」出身農家的他回憶當時的擔憂。

宇隆總經理蔡銘東還記得，2015年團隊買來一台特斯拉電動車的中古動力模組，拆解後發現，內部只有不到三百個金屬零件，遠低於一般油車內燃機近千個金屬零件，「不到300個可以分，就表示可能要價格競爭。」考慮全公司上下對電動車所知有限，決定另闢蹊徑。

不久後，宇隆就將觸角伸向與精密加工本業相關、可用於工具機、自動化設備、機械手臂等領域的減速機。拆解研究後發現，減速機內部數十個零件，宇隆的技術絕大多數都能做出，只有軸承、密封橡膠環、彈簧等少數項目沒有涉略。

自研減速機 攜手信邦攻美

劉俊昌立即拍板在2016年成立減速機研發團隊，2018年就做出樣品，2022年推出自有品牌的TUF ONE減速機產品。

蔡銘東指出，開發減速機時，只想用於工具機及自動化設備，直到AI浪潮爆發，才發現減速機的應用場景相當廣泛，甚至連輝達、特斯拉力推的人形機器人都有大量需求。因為機器人題材，宇隆股價自2025年以來一路攀升，期間數度攻上漲停，但其實公司還未打進供應鏈，減速機貢獻的營收也相當有限。

直到2025年3月左右，「不得其門而入」的情況才改變。當時，蔡銘東透過友人介紹認識信邦，得知機器人客戶需要行星減速機、諧波減速機等產品，雙方決定結盟，共同服務信邦已攻下的美國機器人製造商。

蔡銘東透露，減速機送樣接觸的客戶約有兩到三家，2026年可望取得正式訂單。基於美商在機器人這類敏感科技產品會優先考慮「非紅供應鏈」，宇隆已計畫赴美增設據點，以就近服務客戶、減少關稅衝擊。

營運狀況一向穩定的宇隆，去年遭遇些許逆風，2025年每股稅後純益（EPS）6.7元，低於前一年的10.96元。蔡銘東解釋，去年醫療、自行車業務等客戶調整庫存，導致營收及毛利下滑，但車用需求仍持續成長。另外，為投入減速機事業而購買設備的資本支出、新廠落成啟用的攤銷費用，也是2025年獲利下滑的原因。

但劉俊昌對於未來充滿信心，強調宇隆已占好位置，準備往上爬坡，尤其多數人形機器人仍在迭代階段，減速機事業發展仍有無限可能。

「過去我都跟同事講，機會是給準備好的人，但現在，我的觀念改變了。」劉俊昌說：「資訊太發達了，如果還在等機會，那就是等死。我們要去搶機會！」他說話依然有些靦腆，眼神卻透露出勢在必得。

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