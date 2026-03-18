還要選下去？黃國昌被爆21天排不出地方行程、支持度剩9.8% 地方質疑：不像要選舉

文．蘇芳禾

全台人口最多的新北市長選情加溫，多次被傳出要退選但否認的民眾黨主席黃國昌被爆料已經三週排不出地方行程，陸戰形同棄守，只有零星廣播、直播等空戰行程。 對此，黃國昌17日在自己的政見記者會則是說明，或許是媒體沒關注到，但他都有持續進行，例如他跟館長直播前，他才在競選總部招募新志工，這些志工都會幫忙發文宣品，昨天也去樹林拜訪「地方頭人」，此刻新北歡唱巴士也在舉辦銀髮族活動，不會因此影響他的行程安排。

黃國昌支持度只剩下9.8%

2026年新北市長選戰，國民黨派出剛卸任台北市副市長的李四川，民進黨則是早早就提名民進黨立委蘇巧慧備戰，黃國昌則代表民眾黨征戰。

雖然看起來是藍綠白「三腳督」，不過根據《美麗島電子報》在3月12日釋出的民調，若是三人都參選，黃國昌的支持度只剩下9.8%，前民眾黨主席柯文哲在新北市的好感度僅約26%，電子報董事長吳子嘉就直言，柯與過去擔任台北市長時高峰期的6成多好感度相比，明顯下滑，「這代表了民眾黨在新北的力量在衰退」。

根據該份民調，若新北2026選戰呈現「三腳督」，民進黨立委蘇巧慧支持度為35.7%，國民黨新北市副市長李四川為32.1%，黃國昌則只有9.8%。吳子嘉表示，與黃國昌先前近15%的支持率相比，其選情並不樂觀。

而若藍白共推李四川和蘇巧慧競選，李以39.1%支持度略勝蘇的38%。

掃街、掃市場行接連被民眾狂嗆「超速仔」

民調由《美麗島電子報》在2026年3月9日至3月11日委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查範圍在新北市，調查對象為設籍在調查範圍，且年滿20歲的民眾，成功完訪1070人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

黃國昌在1月30日卸任立委職務後，一開始仍可以看到許多掃街、掃市場行程，不過卻接連被民眾狂嗆「超速仔」（台語膽小、孬種之意）和質疑政策，後續在地公開行程就明顯銳減。

《鏡週刊》17日也指出，黃國昌在農曆年後有整整21天排不出陸戰行程，甚至有連續9天無公開露面，遭黨內人士質疑是在「坐等藍白整合」，連卸任主席柯文哲的陸戰行程甚至還比黃國昌多。

21天沒實體拜票行程 地方質疑：完全不像要選舉

檢視黃國昌自新年開工以來的公開行程，包括廣播節目、出庭應訊、YouTube直播、政見記者會等各種空戰行程，整整有高達21天完全沒有安排傳統的陸戰掃街或拜票行程，更有9個全天沒有任何公開行程。

一名新北地方操盤人士就直言，黃國昌這樣佛系的行程安排，完全不像一個全力投入選舉的政治人物，也難怪一直被傳要退選，不過藍綠雙方本來就都不覺得黃國昌會選到底，所以向來都是以「一對一」的選戰規格去做準備。

準備接棒現任議員周雅玲的新北市議員擬參選人蔡美華受訪表示，過年期間走春拜廟，通常參選人都會選擇早上比較多人去拜拜的時間，但黃國昌都專挑下午睡午覺的時間去，不曉得是不是要避免被嗆聲。

此外，各種工商協會、團體都最愛邀請市長候選人出席活動，但黃國昌不知道是沒受邀？還是邀了沒去。對於像她這樣要議員參選人來說，拜票行程從早排到晚，但黃國昌的行程怎麼好像比一個議員參選人還少？

而在新北市選舉中，各政黨都會強力爭取支持的「新北雲林同鄉會」，3月14日晚間舉辦新春團拜餐會，蘇巧慧、李四川雙雙現身拉票，卻不見黃國昌身影。黃則是事後回應，3月14日對他而言是非常重要的日子，「生命中最重要的人在最需要我的時候，我必須要在她身邊」。

據《鏡週刊》報導，民眾黨幕僚指出黃國昌都沒有地方行程、排不出來，昌團隊一度想從線上媒體記者覓才、納入團隊，「但找不到人、沒人要去」。

藍營態度：黨中央、地方兩樣情

在藍營部分，國民黨主席鄭麗文和黃國昌在3月14日上午在新北市召開「逐夢台灣，許你未來」共同政見發表會，針對「社會福利」、「居住正義」、「環境永續」及「AI產業治理」等4大領域發布共同政見。值得注意的是，根據《美麗島》近期民調，鄭麗文個人的不信任度達53%，一名地方人士也打趣說：「兩個仇恨值高的政治人物互相拉抬，不知道是否有加乘效果。」

至於李四川本人在3月14日當天則是出席前主席朱立倫子弟兵凌濤的活動，該場活動星光熠熠，集結了前國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政與基隆市長謝國樑。值得注意的是，凌濤日前也在軍購版本上，兩度呼籲黨中央應提高軍購金額至9千億元，被視為朱立倫陣營對現任主席鄭麗文作為「很有意見」。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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