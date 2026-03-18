記憶體最狂時代來了！黃仁勳喊「產能全包」、三星釀罷工加劇缺貨 台廠卡位戰略曝光

撰文‧今周刊編輯團隊

「有多少產能，輝達全包了！」輝達執行長黃仁勳在摩根史坦利大會上的霸氣喊話，揭開了記憶體產業史上最瘋狂的序幕。這場由HBM（高頻寬記憶體）點燃的戰火，正讓全球科技業陷入一場空前的搶貨風暴。

HBM 產能黑洞：結構性缺貨席捲全球

隨著 AI 模型從雲端訓練走向地端推論，記憶體不再只是附屬零件，而是決定算力勝負的「戰略物資」。雪上加霜的是，全球 HBM 龍頭三星電子面臨史上最大規模罷工危機，消息一出，已讓三級跳的記憶體價格衝上雲霄。

筆電大廠微星總經理黃金請直言：「這是創立以來最嚴峻的一年。」過去董座親自出馬就能要到貨的時代已不復見，現在即便是大廠負責人親自上門，也常換來一句「真的沒貨」。這場缺貨亂象，反映了 AI 需求遠超預期，正深刻檢視台廠的應變真本事。

20年一遇的巨變：從景氣循環走向「戴維斯雙擊」

回顧過去20年，記憶體產值從 2005 年的 480 億美元，到 2025 年衝破 2,100 億美元。過去被視為低毛利的景氣循環股，如今在 AI 助攻下迎來「戴維斯雙擊」：EPS 隨價格噴發，本益比也因戰略地位提升而獲得修復。

為了卡位 AI，三星、SK 海力士與美光三大巨頭在 2026 年同步展開擴廠競賽，單家年投資額均突破 200 億美元。然而，HBM 生產過程複雜且排擠傳統 DDR4 產能，加上 3D NAND 技術門檻拉高，新產能到位至少需兩年，短期內供需失衡已成定局。

台廠攻城掠地：趁巨人轉身卡位新藍海

當三大巨人轉身投入高單價的 HBM 戰場，留下的傳統產品空檔，正是台廠大展身手的時刻。

• 威剛： 董事長陳立白憑藉準確的市場嗅覺，提前布局 350 億元高水位庫存，老神在在地預言：「下半年 NAND 將由小缺貨轉為大缺貨。」

• 群聯： 執行長潘健成積極撕掉模組廠標籤，推出 aiDAPTIV+ 等系統方案，將 NAND 儲存進化為突破算力瓶頸的關鍵。

• 南亞科與華邦電： 兩大廠一改保守，豪擲千億擴產。南亞科推客製化 UWIO 技術追求高價值；華邦電則以 CUBE 技術鎖定邊緣 AI 的低功耗商機。焦佑鈞董事長更看好這波熱度將一路旺到 2028 年。

理性競爭年代：是長紅還是泡沫？

南亞科總經理李培瑛觀察，過去那種致人於死的產能殺戮戰已成歷史，產業正進入「理性競爭」新階段。然而，在一片樂觀聲中，市場仍有冷靜的聲音。

資深業界人士提醒，須防範中國記憶體廠趁隙殺入成熟市場；法人分析師則警示，傳統型記憶體終究具循環性，一旦大廠產能回流，價格修正往往快又急。更關鍵的是，AI 基礎建設的高投入能否轉化為實質營收？若終端應用獲利跟不上算力投資，當前飛上雲端的股價與擴產潮，恐將面臨嚴峻的商業本質檢驗。

記憶體最狂時代已然來臨，台廠能否趁勢重新定義全球戰略位置，不僅取決於產能，更取決於這場 AI 賽局中，誰能真正端出獲利成績單。

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