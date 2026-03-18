睡覺別開小夜燈！太亮恐中風、心衰竭風險暴增56% 甚至會越睡越胖

文．黃明惠 整理

你睡覺會開燈睡嗎？很多人習慣在睡覺時留盞小夜燈，但這個習慣可能導致心血管疾病風險增加？有醫師指出，根據研究報告顯示，夜間光照量越高的人，罹患心衰竭與心肌梗塞的機率顯著提升，其中心衰竭風險甚至增加了56%。 此外，美國一項研究曾指出，睡覺開燈可能會導致體重暴增，還有增加心血管、糖尿病等風險。

復健科醫師王思恒在臉書粉專「一分鐘健身教室」分享一項發表於2025年《JAMANetworkOpen》的大型研究。

這項研究分析了英國生物資料庫（UKBiobank）中近9萬人的數據，研究把參與者依照夜間光照量分成4組，從最暗到最亮，並在手腕上配戴光感測器1週，記錄他們每天白天和夜間實際接觸到多少光線，並持續追蹤長達9.5年。

研究指出夜間越亮、5心臟病風險越高

研究結果發現，若將夜間光照量由暗到亮分成4組，與「最暗組」相比，「最亮組」的人在各項心血管疾病的發生率都明顯攀升：

心衰竭風險：增加56%

心肌梗塞風險：增加47%

冠狀動脈疾病風險：增加32%

心房顫動風險：增加32%

中風風險：增加28%

王思恒醫師表示，從研究結果來看，跟夜間最暗的那群人比起來，夜間最亮的那群人心衰竭風險增加56%、心肌梗塞風險增加47%、冠狀動脈疾病風險增加32%、心房顫動風險增加32%、中風風險增加28%。

而且是劑量反應關係，夜間接觸的光線越多，風險就越高，不是只有最亮的那組才危險。

因為「睡不好」才導致心臟出問題？

民眾疑惑，難道是因為睡覺有光線影響導致睡眠品質不好，進而有心臟風險問題？對此，王思恒醫師表示這些研究數字是校正了年齡、性別、運動量、飲酒、吸菸、飲食、社經地位之後所得出的結果。

同時也額外校正了睡眠時長和睡眠效率，發現雖然效應略有下降，但多數心血管疾病的關聯仍然保持顯著；換句話說，睡不好解釋了一部分關聯，不過不是全部的原因。

王思恒醫師強調，這是觀察性研究，不是隨機對照試驗，無法證明夜間光照直接導致心血管疾病。

因此，因果關係可能是反過來的：例如夜班工作者除了接觸夜間光照，本身作息混亂、壓力也比較大。這些混淆因子不容易完全排除。

至於白天多曬太陽是否有保護效果？研究發現，白天光照量高的人初期看來風險較低，但校正運動量後關聯就不再顯著，顯示這可能是因為愛曬太陽的人通常較愛運動所帶來的效果。

睡覺從「減光」開始 但長輩安全仍是首選

該不該強制睡覺時關燈？王思恒醫師認為，這是這份研究是觀察性研究，目前還無法百分之百證明光照會直接導致疾病，但結合晝夜節律的證據，改善睡眠環境的光線仍是護心的好方法。

像是使用遮光窗簾、關掉不必要的電子設備、避免強光直射都是簡單的起點。但如果是需要夜燈防跌倒的長輩，仍以安全為優先，還是可使用夜燈避免危險。

開燈睡覺越睡越胖？

根據2022年《CNN》報導，美國進行一項研究，找來一群健康的年輕人參加睡眠實驗室的實驗，發現即便睡覺時只有微弱的燈光，仍然會干擾睡眠。

美國西北大學費恩伯格醫學院（Northwestern University Feinberg School of Medicine）神經病學教授菲利斯·澤（Phyllis Zee）表示，像是關掉聲音的電視機、城市街道上的燈光，就算睡覺時閉上眼，光線仍會穿透眼皮，使得人體血糖、心率上升，長期下來就會影響新陳代謝、體重暴增、增加罹患心血管疾病等風險。

這項睡眠實驗，20個年輕人第一天夜裡被關在全黑的室內睡覺，所有人都裝上的監測設備，以便紀錄腦波、呼吸、心率和心電圖，同時透過抽血得知體內褪黑激素（Melatonin）的濃度。

第二個晚上，這20人分成兩組進行測試。一組人維持在全黑的環境裡入眠，另一組人則改到有昏暗的頭燈下睡覺，而燈光的亮度，相當於夜晚街上的路燈透進窗戶的強度；因此，即便閉上了眼，仍預計會有5～10％的光線會穿透眼皮、照到眼睛。

「為什麼開著燈睡覺會影響你的新陳代謝？這能解釋為什麼糖尿病或肥胖症的患病率更高嗎？」 菲利斯說從實驗結果發現，被微弱光線照到的年輕人，睡眠週期當中的慢波睡眠、快速動眼期不足，而這2個週期多是細胞正在進行更新的階段。

此外，這群受試者也出現血壓升高的現象，造成有心率加快、胰島素阻抗上升，以及交感神經、副交感神經的失衡，甚至打亂褪黑激素的濃度，使睡眠品質大幅降低。

睡眠時心率升高 恐導致罹患心臟病風險

一般而言，人類睡覺時大腦開始忙於修復、恢復身體活力，這時心率就會隨之降低，許多研究指出，倘若在睡眠時心率升高，恐會導致提升罹患心臟病或早死的風險。

另外，原本負責搬運「葡萄糖」到全身細胞的胰島素，當血糖提升過高時，身體會被迫更快速分泌大量胰島素，造成過度補償現象，最終導致無法再分泌胰島素，或是身體對胰島素的敏感度下，形成「胰島素阻抗」，可能導致第二型糖尿病。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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