失能比身故更燒錢！意外險一定要保？ 30~50歲保險這樣規畫 CP值最高

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聯合新聞網／ 今周刊
面對家庭責任與人生風險，許多人買了保險卻不清楚保障內容。示意圖／ingimage
面對家庭責任與人生風險，許多人買了保險卻不清楚保障內容。示意圖／ingimage

文．周靖璞

面對家庭責任與人生風險，許多人買了保險卻不清楚保障內容。定方財務顧問洪哲茗、邱茂恒指出，保險不是「買越多越好」，而是先釐清風險來源與責任金額，再決定是否用資產承擔或透過保險轉嫁。從身故責任、失能長照、醫療支出到重大傷病與癌症治療，不同風險對家庭財務衝擊差異極大，在決定投保前，先試算金額、檢視人生階段，能讓保費花在真正需要的地方。

先談風險再決定保險

先算責任金額再決定轉嫁工具

「保險像是處方藥，重點在於釐清需要服藥原因，對症下藥。」邱茂恒指出，多數人一想到風險就急著選保險商品，卻沒有衡量清楚需要什麼保險，導致購買很多不必要的保險支付額外費用，或忽略真正應做好風險轉嫁的事件。他認為「家庭收入中斷」、「資產大幅減損」、「無法達成目標」屬於高衝擊、低機率事件，是優先需要轉嫁的風險來源。

發生這類事件後續核心責任分兩類，可依自身家庭狀況評估所需保額：

一、身故責任

當家庭收入來源為自己時，優先考量未來「子女扶養與教育費」及伴侶可能生活狀況、可能遭遇的改變，規劃「伴侶收入中斷生活費」。再來是因家中經濟狀況改變，為維持其餘家人的穩定生活，須估算定期支出「自住房貸餘額」；再來才是考量年邁父母可能需要的「父母奉養費」及自己後事的「喪葬支出」。

二、失能／長照責任

「失能造成的負擔，往往比身故更沉重！」邱茂恒表示，即便人沒有離開，依然需評估居家看護費或其他安養中心費用，若家人辭職自己照顧，也需將其工作收入一併評估，「計算出每年開銷後，還要考量失能狀況可能持續時間額外計算。」邱茂恒補充，除照護所需人力成本，醫療費用也是一筆開銷，包含實支實付醫療雜費與耗材，若是罹重大傷病或癌症，更需考量新式治療法費用支出。

當金額試算完成後，第一步不是買保單，而是檢視「資產是否足以承擔」。若在不影響退休與其他目標下仍可支應，代表可自行承擔；若不足，再透過保險進行投報率較高的轉嫁。保險額度應隨自身責任需求改變做動態調整，當透過保險將風險轉嫁得以保留部分資產，應積極透過投資滾動資產，直到能用資產完全承擔風險，就不用在年老時負擔更高保費，使人生有更多選擇權。

核心保單定期險優先

保障跟著責任走

在實務配置上，洪哲茗提出「定期型優先」原則，可選擇一年一簽或特定年期範圍，優點是保費相比終身險低，且有隨責任下降逐步減保的彈性。

核心保障架構：

1｜定期壽險

保障家庭責任最重期間，例如：小孩出生後，父母親可選擇20年期壽險，保障小孩直到成年前及另一半生活無虞責任。當子女成年、房貸下降後可逐步降低保險需求。

2｜定期失能險

同樣在家庭責任最重時期，可選擇一年一簽、保證續保的定期失能險。大約在40歲青壯年時期保費還算容易負擔，隨著資產累積，在年齡增長保費攀升後可視個人狀況選擇退場。

3｜實支實付醫療險

實支實付涵蓋住院醫療雜費與手術支出，屬於高實用性基礎保障，且保費相對低廉。值得注意的是，2024/7/1後實支實付醫療險改為「正本理賠」與「損害填補」原則，不得向第二家以上保險公司申請實支實付理賠，且理賠總額不能超過實際支出費用。

4｜重大傷病險

購買重大傷病險最主要原因，是為補足因傷病沒有工作收入期間產生的家計缺口，需要保額可用家庭月支出 x 年數推算，例如：月開銷3萬 x 預計36個月 = 108萬保額

5｜癌症一次金

癌症已連續43年位居臺灣十大死因之首，過去癌症險多屬終身型，理賠項目多為放療、化療、住院等傳統項目。因應標靶藥物、新式基因療法的出現，癌症險優先以定期險為主，若未來醫療技術進步，也保有調整為更好險種的彈性。癌症一次金可在確診立即給付，保留治療選擇權。依目前治療型態與年期估算，多數保額建議落在200萬～300萬元間。

長照險先觀望

失能險停賣後的現實抉擇

洪哲茗指出，長照險與失能險主要差異在於「理賠認定主觀與客觀」。失能險判定標準依「失能等級表」1至11級做判定，例如：左眼失明，目視力減退至 0.1 以下，屬6級失能，是明確的客觀標準；長照險判定標準則依「巴氏量表」中6個項目取3個項目判定，例如：無法自行更衣、進食、沐浴，當中存在難以判定灰色地帶，且需每年複檢，可能出現狀況改善卻反而可能影響理賠情形。

洪哲茗進一步補充，目前市售長照險很多都屬於終身型設計，年繳保費動輒數萬元，容易擠壓退休儲蓄與生活資金，同時月給付金額對長照開銷幫助有限，自2024年7月1日起，市場上已全面停售「疾病失能險」，目前市面上僅剩少量保障「純意外」的失能險商品。他建議多數家庭不必倉促投保，而是謹慎評估保費負擔與焦慮程度的權衡再做決定。

2-3年定期健檢

人生大事重新盤點

洪哲茗提醒，保險這種「不怕一萬，只怕萬一」才會用到的工具，平時容易因繁忙忽略既有保單狀態，像是沒有繳納費用導致保單失效，或家人代買保險卻不清楚保障內容，自己又重複投保造成資源浪費。他建議民眾應該至少每2 - 3年檢視一次自身保單狀態，或出現如生小孩、買房、退休等「重大人生事件」時，重新盤點責任與調整保額，亦可透過壽險公會「保險存摺」快速檢視有效保單做合適調整。

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本文授權自今周刊，原文見此

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