矽盛世來了！台美合組艦隊 能讓台變經濟日不落國？未來20年最強戰略架構曝光

文．林韋伶

近期台美關係最重要的突破，在於雙方簽署「矽盛世宣言」及關於經濟安全合作的聯合聲明。財信傳媒集團董事長謝金河在最新的《數字台灣》節目中，請到外交部長林佳龍、經濟部長龔明鑫，暢談未來台美雙方的合作願景。

林佳龍對於台美簽署「矽盛世宣言」及經濟安全合作的聯合聲明強調，這不僅僅是文件簽署，其背後代表的是主權地位的確立與關係的深化。

林佳龍指出，「用聯合聲明、協定，這其實代表對台灣是主權國家的認定，而且就用台灣，我認為這是繼台灣關係法之後，台美關係的一個擴大跟深化。」

他分析，美國已將台灣視為經濟安全上不可或缺的夥伴，雙方正朝向政府對政府（G to G）的工作小組推進，這不再是傳統的貿易往來，而是因應地緣政治衝突下的供應鏈重組。林佳龍形容這是一種「台美聯合艦隊」的關係，目標是為了對抗紅色供應鏈與中國的一帶一路擴張。

「矽盛世宣言，是美國找來了50個國家的一個大聯盟。為什麼？就是不要受中共控制，包括半導體、晶片，乃至於這些稀土、關鍵礦物，甚至是能源。」林佳龍表示，台美已成為「共生夥伴」，在涉及資通訊與半導體的新興科技領域，經濟安全等同於國家安全。

他進一步解釋，這種連結對台灣而言是一種「生存制度」的內涵，讓台灣從體制外做生意，轉變為體制內與美國結合，「透過這一次EPPD（經濟繁榮夥伴對話）把矽盛世宣言納進來，又把台美甚至到第三國的關係，整合成一個可信賴的供應鏈。所以這個對台灣是一個生存制度，是變成體制內跟美國結合，而不是在體制外跟美國做生意。」

經濟三支柱支撐未來20年 龔明鑫解析台美戰略夥伴架構

接續外交部在戰略層面的鋪陳，龔明鑫詳細解析了支撐台美未來10至20年關係的「三支柱」：ART（貿易協定）、投資MOU與EPPD（經濟繁榮夥伴對話）。

龔明鑫解釋，這三個架構完備了台灣在全世界扮演關鍵角色的地位。首先是ART部分，主要涉及貿易關稅談判，美國根據戰略夥伴關係將國家分級，而台灣獲得了極優厚的待遇，「我們232台灣得到很好的待遇，我們可能應該算起來是第一級的好。所以為什麼回來以後，所有的企業，不管高科技產業還有傳統性產業，大家都非常高興。」

其次是投資MOU，龔明鑫表示，這象徵著戰略夥伴或供應鏈合作關係的形成。無論是半導體、AI伺服器或能源，台美雙向投資五大信賴產業，將建構出未來20年的合作基石。最後則是EPPD與矽盛世宣言，此將雙邊關係擴展至全球供應鏈。

龔明鑫指出：「貿易的談判主責是USTR，然後商務部是主談它們投資，EPPD則是國務院，看起來它們各有分工，但是最後這三者，我們暫且稱它為三個支柱，所形成台灣跟美國未來10年、20年，除了雙邊關係之外，還有雙邊、我們跟國際間的供應鏈關係，把它全部架構起來。」

這種剛性的架構與過去跟中國簽訂的ACFA完全不同。龔明鑫直言，ACFA是人治社會的產物，隨時可能被收回，導致台灣過去出現「悶經濟」；但台美協定讓台灣企業確認了在「非紅市場」的角色，從代工重鎮轉型為全球總部。

龔明鑫舉例，Google已將台灣視為全球最重要的硬體研發中心，NVIDIA也即將在台灣成立海外總部，美光更是將全世界最大的生產基地放在台灣，投資額超過1兆元。他引述美國商會（AmCham）的調查表示，「有92%以上的會員，他們講說台灣的未來前景非常好，會繼續加碼投資台灣。」

總和外交與榮邦計畫 林佳龍推動「經濟日不落國」策略

談到外交場域的轉變，林佳龍認為，台灣能走出去是因為「綜合國力強了」。他提出「總和外交」與「榮邦計畫」，強調台灣不再只是理念相近，更是與友邦「利害一致」。

林佳龍分享，去年他曾「三進三出」歐洲，甚至在波蘭外交部長的施政報告中被列為科技上的關鍵夥伴。

他在華沙安全論壇演講時強調，「歐洲如果要再工業化、再武裝裡面不能沒有台灣，而台灣是歐洲要再武裝或再工業化時，不可或缺的夥伴。因為除非你要受制於紅色供應鏈，中共當然有很廉價的東西，像無人機這會出事情的，電動車也是。」

針對中南美洲的邦交，林佳龍也觀察到「台灣模式」正在產生影響力。他指出，中國的一帶一路往往造成貪污腐化與基礎建設控制，導致當地失業，而台灣的榮邦計畫則聚焦於八大旗艦產業，如智慧醫療、農業、能源政策等，是可持續的合作模式。

他進一步闡述，台灣正從「利益關係人（Stakeholder）」轉變為「股東（Shareholder）」關係。例如台積電在熊本的投資，便讓台灣與日本的利益深度連結，「我們跟很多國家一起來共同管理中國，因為中國就是個惡鄰居。……台灣現在已經走出一個模式，是可以跟這些理念相近而且利害一致的友邦來找出交集。」

林佳龍也提到台美在第三國的合作，例如結合巴拉圭的水力發電與碳權，共同投資AI資料中心；或與美、日、澳、紐共同協助菲律賓繁榮經濟。

他充滿信心地說：「我覺得台灣現在變成經濟日不落國，已經不是口號了。」

破解能源謠言與經濟展望 龔明鑫保證供電穩定、看好7.71%成長

在訪談的最後，針對近期流傳的能源危機與認知作戰，龔明鑫親自闢謠。他駁斥了所謂「3月15日會斷氣、缺電」的言論，強調政府已有萬全準備。

龔明鑫明確表示：「我在這邊跟大家保證，3月15號絕對不會發生這種事情。而且我們3月份、4月份，原來要經過荷姆茲海峽的天然氣，我們全部調度完成。我們這一次的調度，事實上調度來源最多的，就是美國跟澳洲……這兩個國家大概就占了我們調度的80%。」

他強調，這正是戰略夥伴關係發揮作用的時刻，因此不會增加額外燃煤使用，電價也將以穩定物價為優先考量。對於2026年的經濟展望，龔明鑫給出樂觀的數據，預計台灣今年經濟成長率可達7.71%，持續領先中國訂定的4.5%至5%目標。

「當我們ART談成以後，大家心就定下來，也就確認下來，訂單也快速恢復過來。」龔明鑫分析，前兩個月台灣出口成長達44.5%，其中機械業訂單也成長了20%。政府更編列了460億預算支持產業升級轉型，目前已有1600多件在執行中。

他總結，台灣正處於「撥雲見日、反守為攻」的階段，無論是高科技還是傳統產業、中小企業，政府都會持續支持，在穩健的基礎上持續領先。

本文授權自今周刊，原文見此。

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