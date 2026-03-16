新制勞退分紅一次領93萬…勞退新制退休金為何能比別人多？原來差在「1動作」

文．黃明惠 整理

勞動部公布2025年整體勞動基金全年投資收益達1兆1177億元，新制勞退基金收益率高達15.6%，以目前約1292萬戶有效帳戶估算，平均每位勞工約可分得5萬7800元。 不少勞工在社群平台曬出對帳截圖，有人領到18萬元，也有人領超過50萬元，甚至有人勞退專戶累積金額達639萬8111元，每季可領取金額為9.2萬元，被稱為「神人級代表」，讓不少人直呼：「超越普通人的年薪」。 然而，也有人質疑收益率數據膨風；對此，勞保局澄清，分紅並非單純以收益率乘以專戶總金額，而是採取類似「定期定額」的時間加權計算。由於每筆提撥金額入帳天數不同，參與收益分配的權重也不同。

勞動基金運用局3/2公布最新整體勞動基金狀況，114年截至1月底止運用規模為7兆9,771億元，評價後收益數為3,947億元，收益率5.28%，寫下歷史單月新高。

新制勞退基金收益數為7,469億元，收益率15.6%，若以目前參與收益分配的新制勞退有效帳戶1292萬戶來估算，平均每位勞工分紅上看5.78萬元。

他一年勞退多93萬 關鍵在這裡

隨著不少民眾在分享勞退收益入帳金額，不少人貼出對帳單截圖，有人拿到幾萬元，也有人帳戶增加10幾萬元，直呼：「比領年終獎金還開心」。

根據鏡週刊報導，一名已開始請領勞退月退休金的網友，被社團成員封為「神人級代表」。他公開自己的對帳單表示，當初申請月退休金時，勞退專戶累積金額已超過639萬元，目前每季可領約9.2萬元退休金，換算平均每月約3萬元。

更讓其他人驚訝的是，由於帳戶內尚未領取的資金仍持續參與基金投資運作，今年年度收益分配一次入帳高達93萬元。讓不少人驚呼連連。

該名網友也分享心得，表示自己從勞退新制一開始就有自提6%，讓退休帳戶資金穩定累積。他也鼓勵其他勞工，在職涯期間盡量開啟自願提繳制度，長期下來差距會相當明顯。

勞退沒實領15.6% 民眾有意見

有民眾質疑，自己的分紅金額沒有達15.6％「算起來才13%多，說好的15.6%去哪了？」，還有民眾計算後發現個人收益整整少了3萬多元，諷刺分配數據像是隨機射靶，還有人說「台積電都飆成這樣了……」，顯見民眾對高收益率未反映在個人專戶有些意見。

事實上，勞保局說明，由於個別勞工退休金繳納的時間及金額均不相同，因此每位勞工朋友實際分配到的收益金額也有所差異，並非直接以當年度收益除以個人專戶數作平均分配。

而114年度新制勞退基金績效表現亮眼，據統計，本次參與收益分配的退休金個人專戶約1,310萬戶，近6成勞工分配金額超過2萬元，約772萬戶(占59％)，其中超過5萬元者，約493萬戶(占37.7％)。

勞退自提就像定期定額 加速累積退休金

根據群益投信網站資訊指出，勞工退休金條例明定，雇主應按月提繳不低於勞工每月工資6％的退休金，存於勞工保險局所設立的勞工退休金個人專戶。此外，勞工本人還可以再額外自提6%，勞工自提的部分也能享有節稅的好處。

除此之外，每月的雇主提撥與自願提撥，就形同強制儲蓄與定期定額，能夠幫助超前部屬退休金。

至於定期定額「基金」對準備退休金有什麼好處呢？

群益投信指出，因為人的一生很長，會經過許多次的景氣循環與波動，透過定期定額經歷景氣循環的過程，意味著市場從高點到低點再回到高點的過程，利用市場波動賺取價差，又因為是每月透過月薪投入的定期定額、長期投資，可以幫助加速累積退休金。

收益率不等於分紅率 勞保局揭「計算公式」

勞保局解釋，影響勞退新制勞工每年可分配金額多寡，有2大重要關鍵，包括「投入多少本金」而且「錢放了多久」。

此外，「收益分配」不是以日平均投資餘額計算，兩者意義不同，因此個別勞工分配到的金額，不能直接以收益率乘以專戶金額。

事實上，勞退收益的分配核心在於「每日結餘金額累計數」勞工早進場的錢，貢獻多，晚進場的錢貢獻少。

舉例來說，1月份就存進去的錢，在帳戶裡待了365天，它幫基金賺錢的時間最長，所以分配到的紅利最高。但12 月才存進去的錢，只待了31天，分到的紅利自然就少。

這種計算方式考慮了資金的時間，而非將全年度所有的投入金額都視為從年初就開始參與投資。

勞動部說明，能分配到多少金額，需依「個人專戶每日餘額累計數」占「整體專戶累計數」的比例分配，並非直接以公告的收益率乘以專戶金額計算。

勞工最終可以領到多少月退休金，必須看你的帳戶裡有多少資金，而這些資金是由「本金」、「歷年累計收益」及「當年度尚未分配的收益」所組成。

「本金」是指過去工作期間， 雇主每月存進去的錢，以及勞工自願提繳的金額；「歷年累計收益」是過去幾年已經撥入帳戶的分紅，而「當年度尚未分配的收益」則是若勞工在6月退休，政府會幫你結算1到6月這段時間的投資收益。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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