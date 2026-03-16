台灣淪「肺葉切除王國」？學者質疑20萬人白挨刀…楊泮池：LDCT篩檢讓82％肺癌早發現

文．數位內容部整理

肺癌長年位居國人癌症發生率與死亡率第一，每年約有1.7萬至2萬人確診、約1萬人死亡，被視為台灣的「新國病」。 然而，台北醫學大學公共衛生學院教授高志文投書媒體指出，台灣近年大力推動肺癌篩檢，可能導致「過度診斷」與不必要的手術，甚至推估過去10多年可能有15萬至20萬名健康民眾接受不必要的肺葉切除手術。但此說法引起不少醫界人士出面反駁，認為相關推論忽略臨床背景與篩檢成果，恐造成民眾誤解。

肺癌過度診斷？20萬人白挨刀

高志文在投書中表示，分析國家癌症登記與健保申報資料發現，台灣接受肺葉切除手術的人數，從2006年前每年不到2000人，至2024年增加到2萬6,444人，十多年來成長13倍。他據此推論，台灣存在大量「人口超額肺葉切除」，推估約有近20萬人「白挨刀」。他並將原因歸咎於部分醫界人士鼓勵一般民眾自費接受低劑量電腦斷層篩檢（LDCT），導致「肺癌過度診斷」。

他指出，許多篩檢發現的病灶屬於「惰性上皮細胞病變」（indolent lesions），即使終生未被發現，也未必會造成疾病或死亡；此外，部分民眾在篩檢後接受手術，切除肺部結節後卻未發現癌變，形成「偽陽性」。他並批評，部分病例未依國際準則採取追蹤觀察，而是直接手術處理，造成醫療資源浪費與患者負擔。

不過，多名醫界人士指出，單純以手術數量推論過度醫療，並未完整反映肺癌防治的實際情況。針對相關質疑，台大醫院外科部主任陳晉興也公開澄清，外界對肺葉切除數量的解讀存在誤差。

據《鏡新聞》報導，陳晉興表示，近年肺部手術確實增加，但多數是微創手術，肺葉切除僅佔肺癌手術約十分之一。以台大醫院為例，每年約收治3,000名肺癌患者，真正需要做到肺葉切除者僅約300人左右，並不像部分論述所指的規模。

他也指出，低劑量電腦斷層（LDCT）之所以被廣泛使用，是因為其影像解析度極高，「電腦斷層0.1公分切一張，可以看得非常清楚」，因此能在腫瘤仍非常微小時就被發現。一般自費檢查費用約4000至6000元，雖然價格較高，但能偵測小於1公分的早期腫瘤，對早期診斷具有重要價值。

毛玻璃狀結節可能多年後惡化

中研院院士、肺癌權威楊泮池則指出，肺癌已連續21年位居台灣癌症死因首位，其嚴重性不僅來自病例數高，更因多數患者確診時已屬晚期。

楊泮池說明，肺癌其實是多種類型疾病的統稱，其中最常見的是肺腺癌，約占所有肺癌的7成。與吸菸高度相關的鱗狀上皮細胞癌不同，肺腺癌患者中超過6成從未吸菸，而且女性比例較高。

在影像上，肺腺癌早期常呈現「毛玻璃樣陰影」。過去部分醫師認為這類影像可能屬於良性變化，但近年研究顯示，部分病灶可能在多年後逐漸惡化，甚至演變為癌症，因此需要密切追蹤或適當治療。

楊泮池指出，台灣肺癌增加並非單一原因。儘管政府多年來積極推動菸害防制，公共場所禁菸、吸菸人口下降，但肺癌病例並未同步減少，顯示環境污染、廚房油煙、PM2.5懸浮微粒與二手菸等因素都可能是重要風險。

此外，亞洲族群在基因修復能力上較弱，對外來致癌物的修復效率較低，使不吸菸者也可能罹患肺癌；女性在DNA修補能力上又相對較弱，因此亞洲女性肺癌比例居全球之冠。

公費LDCT篩檢揪出2500例，逾8成為早期

肺癌之所以致命，關鍵在於早期幾乎沒有症狀，多數患者確診時已是第3或第4期。楊泮池表示：「第1期患者開刀後，8成以上可以完全康復；若在更早期切除，治癒率甚至超過9成。但若拖到第3、4期，5年存活率只剩約10%。」

正因如此，台灣自2022年7月起推動「國家肺癌篩檢計畫」，針對兩大高風險族群提供免費低劑量電腦斷層檢查：一是每日抽一包菸、持續30年以上的重度吸菸者，二是具有肺癌家族史的民眾。

政策目標是將第4期患者比例從目前約50%降至20%以下，同時讓第1期患者比例由約20%提升至50%至60%。

截至2025年6月30日止，已有21萬7744人完成篩檢，在2506名確診者中，有高達82.6%（2069人）是在0期或第1期被發現；晚期（第3至第4期）比例僅13.5%。專家指出，這代表篩檢已明顯提升早期診斷比例，不僅增加治癒機會，也可能減少晚期治療所需的龐大醫療支出。

楊泮池進一步指出，腫瘤發展到約2公分時往往是一個重要轉折點，超過這個大小後，癌細胞更可能快速轉移，因此理想手術時機通常落在腫瘤約0.8至1.5公分之間。

「早一步發現，就多一分生機。」楊泮池提醒，防治的三大關鍵仍是了解風險、主動篩檢與提早治療。透過早期診斷與精準治療，才有機會真正降低肺癌帶來的死亡威脅。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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