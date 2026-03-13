中華電(2412)股價高檔不墜、股利上看5.2元「抱著穩妥賺快4%」 董座簡志誠親揭底氣在哪

【撰文／林韋伶】

中華電(2412)昨日舉行新春記者會，中華電董事長簡志誠宣布，儘管面對電價調漲、地震風災及市場競爭等挑戰，中華電2025年仍達成營收與獲利「雙成長、雙超標」的亮眼成績。 簡志誠自豪地表示：「我們的市值站上兆元已經超過1年了，到週四還是兆元以上」。 基於營運的優異表現，簡志誠預期將發放每股5.2元股利、回饋股東支持，以中華電週四收盤價136元來計算，殖利率約3.8%。 展望2026年，簡志誠提出以「AI Everywhere」為核心理念，透過精進技術、落實服務與智慧永續三大支柱，引領國家社會進入下一代智慧未來。

營收、EPS雙創高 中華電市值站穩兆元大關

回顧過去一年，中華電營收創下2361億元歷史新高，EPS則創下8年來新高，來到4.99元。

簡志誠自豪地表示：「我們的市值站上兆元已經超過1年了，到週四還是兆元以上」。基於營運的優異表現，簡志誠預期今年5月股東會將發放每股5.2元的股利、回饋股東支持。以中華電週四收盤價136元來計算，殖利率大約為3.8%。

觀察中華電過去的表現，每股盈餘（EPS）4.99元為近8年來的最佳成績，股利發放5.2元，也創下近10年新高。

簡志誠也以「智慧韌性贏信賴，AI乘光展未來」當作今年的新春媒體記者會主軸，強調中華電信正持續以智慧韌性結合強大的全光網路作爲基礎，乘載無所不在的「AI算力」，賦能百工百業，帶領國家社會邁向下一世代的智慧未來。

中華電總經理林榮賜則指出，中華電信已從傳統電信公司轉型為「科技集團」，2025年集團營收與獲利均創下歷史新高。適逢中華電信公司成立30週年，林榮賜揭示公司了「Pre-6G」與「AI融合」的戰略藍圖，並喊出「網路韌性」與「信任」兩大核心目標。

營收、獲利雙創新高 寬頻300M普及率將破半數

林榮賜指出，去年儘管面臨地緣政治、同業合併與天然災害等多重挑戰，「營收來到歷史新高，獲利也達新高」，在營收與客戶市佔率均維持在40%左右的領先地位。

在寬頻網路部分，中華電信持續推動高速上網普及化，林榮賜透露：「預計今年300M以上網路可以突破50％，100M以上大概是近85％以上」。此外，資安、雲端及專網等資通訊業務，去年皆達成雙位數成長。

MWC趨勢觀察 AI賦能6G、6G支撐AI

針對未來技術布局，林榮賜剛從西班牙巴塞隆納世界通訊大會（MWC 2026）回台，他分享本次大會的主軸為「IQ era」，即「通訊加AI融合的智慧時代」。

他提出「用AI來賦能6G，反過來，6G也能夠支撐AI」的願景。他解釋，未來6G時代影像上傳辨識將成為主流，上傳速率至關重要，中華電信已成功測試上傳超過400Mbps的技術。此外，中華電信內部的AI應用也已具備實績，包括基地台選址、障礙查測及IT人員寫程式效率提升，今年目標是建置超過500個 AI代理人。

網路韌性再強化 防詐成果亞洲第一

在「網路韌性」方面，中華電信今年將啟用台馬、台澎、澎金等三條離島海纜，並持續投資國際海纜。而在守護社會信任方面，林榮賜指出，去年台灣整體詐騙量降幅達37%，為亞洲第一。中華電信近期更推出新功能，「只要是中華電信行動用戶的客戶，你接到這個隱藏號碼的，我們都會有一個通知，提醒說這是沒有顯示號碼的」。同時也透過API與金融業合作「SIM Swap」機制，防範金融詐騙。

在國際化布局上，林榮賜強調中華電信將成為台商海外征戰的堅實後盾，「只要有台灣廠商在的地方，中華電信就會一起跟著到當地提供服務」。除了協助半導體與高科技產業在美、日、歐投資，也積極參與政府在帛琉、巴拉圭等地的榮邦計畫。

展望未來，林榮賜感性表示，今年是中華電信公司化30週年，「走過30年，中華電信也要跟大家一起成長，我們會持續扮演不僅是電信公司，更是一個科技集團」。

展望2026 四大「穩穩」邁向永續未來

簡志誠強調，2026年的經營方針為「穩穩向前」，除了營收與獲利要持續穩健成長，他特別增加兩個關鍵指標：「韌性要穩、信任要穩」。

在核心業務上，中華電信5G網速持續獲得國際評鑑雙冠王，寬頻上網蟬聯 10 年第一，影視服務Hami Video亦繳出雙位數成長。此外，集團積極擴張，去年已有中華資安與資拓鴻宇掛牌，今年將持續推動「麗鼎」與智慧影像相關子公司的上市或分拆（Spinoff）計畫。

簡志誠表示，中華電信將以全光網路搭載AI算力服務，協助國家社會「共創韌性臺灣、永續未來」，在2026年的關鍵時刻，中華電信將以最值得信賴的品牌形象，持續領航電信業穩步前行。

