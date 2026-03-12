華碩股價490元→584元罕見亮燈鎖死 漲快2成還能追？法說會揭「利多原來是它」

撰文‧黃靖文

華碩(2357)週二(3/10)舉辦法說會，受惠AI伺服器快速成長，華碩去年EPS達60元，董事會通過配發42元現金股利。 受惠於對2026年展望的樂觀看法，華碩週三(3/11)難得鎖住漲停，股價來到584元，量能也同步放大到近期新高，對比今年2/2最低股價一度跌破500元關卡、來到490元，漲幅來到近2成。 對於2026年展望，華碩指出，首季伺服器業務可望有4倍至5倍的驚人成長，全年則力拚翻倍成長，成為華碩2026年營運成長的主要支柱。 只是，受到全球記憶體缺貨影響，個人電腦恐怕面臨漲價潮，華碩指出，會利用供應鏈議價能力盡可能壓低零組件價格，但坦言在記憶體漲價幅度這麼高的狀況下，「一定會需要做終端產品售價調整」。

華碩公布2025年財報，全年品牌營收達6999.36億元，年增率達26%。全年稅後純益衝上445.58億元，年增率達42%，創下新高，EPS達60元。此外，華碩董事會通過配發現金股利42元，配發率達70%。

華碩共同執行長許先越坦言，2026年碰上的狀況非常多，包含記憶體缺貨潮、地緣政治衝突。同時，華碩面對AI伺服器的高成長市場，不僅加大資源投入，重新改造組織，仍希望在2026年交出好成績。

華碩共同執行長胡書賓則點出，面對記憶體缺貨，會運用華碩長年的供應鏈夥伴關係與通路關係。胡書賓直言，由於華碩產品組合優於市場，因此具備強大的「議價能力」，華碩一定會運用這優勢，來調整成本。

衝刺伺服器 華碩打造「基礎方案事業群」

華碩2026年3月起做了組織調整，除消費及商用事業的系統事業群(SYS BG)、板卡與電競相關的開放平台事業群(OP BG)，和智慧物聯網事業群(AIoT BG)。華碩升格成立了基礎方案事業群(IS BG)，領域包含雲端解決方案與伺服器業務。

攤開華碩2025年營收結構，2025年系統事業群營收占比仍有52%，開放平台事業群占比為28%，基礎方案事業群的營收占比，則已有18%。

許先越指出，組織調整讓華碩從傳統PC製造商，全面轉型推升為「全方位的AI科技公司」。

華碩展望Q1：伺服器業務年增5倍

對於2026年展望，華碩指出，PC事業群可能季減10%至15%、年增率10%至15%，呈現穩健成長。零組件事業群則呈現季減10%至15%，年增持平的態勢。

最受矚目的伺服器業務部份，持續維持強勁成長動能，預估可望達季增50%至100%的成長，年增率更可望呈現4倍至5倍的驚人成長態勢。

華碩財務長指出，即便市場憂心記憶體價格上漲，影響PC市場需求與獲利，但這反而是華碩展現品牌價值的機會。此外，伺服器也持續帶來支撐2026年營運的重要支柱。

全年伺服器業績拚翻倍 華碩：Vera Rubin世代依舊是第一梯隊

伺服器業務部份，胡書賓直言，華碩在2026年依舊設定非常積極的業績目標，希望能達成年增率50%到100%的目標。

此外，GTC大會即將來臨，預計Vera Rubin的世代將會來臨。胡書賓強調，華碩依舊會是Vera Rubin世代仍會是第一梯隊，第一時間取得支援，並推出相對應的產品。

受記憶體短缺衝擊 全球PC面臨衰退

只是，2026年個人電腦市場包含PC、NB，都面臨記憶體缺貨浪潮。許先越坦言，已有調研機構悲觀預測，2026年全球PC市場恐怕面臨衰退。

許先越直言，華碩認為，Gaming電競電腦的需求仍可望持平，商用狀況會稍好一些，出現約10%的衰退，至於家用電腦則會出現10%至15%的衰退。

整體來看，全球PC市場可能出現約10%的衰退，許先越點出，華碩作為領導品牌，給自己優於市場的目標。因此，許先越認為，華碩2026全年在PC的銷量，預計會優於整體市場，維持平穩。

電腦恐漲價？華碩認了：勢必得調整

法人也好奇，華碩目前的PC零組件水位，以及是否隨記憶體調整價格。許先越直言，在記憶體漲價幅度這麼高的狀況下，「一定會需要做終端產品售價調整」。

許先越解釋，記憶體漲價潮從去年Q4開始發生，最近連CPU都開始調漲。在華碩供應鏈管理，其實已提前反應並多拉料。只是他坦言，上游供應商產能依舊吃緊，華碩僅能比正常備料週期多拉貨幾個禮拜。

許先越指出，記憶體缺貨不只是2026年，甚至可能延續到2027年。目前觀察記憶體供應鏈有新產能的時間點，會在2027年年底，換句話說，缺貨仍會持續2年。因此，華碩會視PC市場競爭狀況，開始進行售價調整，反映成本概況。

