美伊恐打持久戰？能源、海運想像空間大！台股25檔受惠名單出列

撰文‧陳唯泰

美以聯手攻擊伊朗，從目前發展態勢來看，不能排除成為持久戰的可能，連帶原油、天然氣，以及貨櫃甚至散裝等海運業者，都可能因此發一筆戰爭財，值得留意。

2月28日由美國與以色列聯手展開的「史詩憤怒行動」，儘管斬殺了伊朗最高宗教領袖哈米尼，但也引發伊朗全面的報復攻擊。截至目前，這場戰爭的規模與後續引發的連鎖反應，已遠遠超過市場最初的預期，不但絲毫沒有緩和的跡象，更已影響到全球的金融市場。

影響最大的首先是油價。目前荷莫茲海峽的航運通行量較正常期間暴跌約94％，幾乎停擺。全球約五分之一的石油與能源產品須經由荷莫茲海峽運往全球，油輪不通，已進一步加劇全球能源與航運危機，並推動國際油價飆升，美國原油與布蘭特原油，分別創下自1983年與1991年有統計紀錄以來最大的單周漲幅，紐約輕原油期貨與布蘭特原油期貨都已漲至每桶100美元以上。

除了原油，卡達關閉全球最大天然氣生產基地（年產能達7700萬噸，約占全球供應量的五分之一），該基地儲罐容量僅約100萬噸，一旦庫存接近滿載，營運方幾乎沒有其他選擇，只能暫停生產。一旦停產，未來至少需兩周方可回到正常產能，因此歐洲天然氣價格在兩個交易日內累計上漲約七成，而亞洲現貨天然氣價格也同步攀升約五成，兩者均觸及近三年高點。

由於美伊戰事尚無終止的訊號，能源價格持續走高的機率不小，恐將引發全球通膨，進一步打亂原本美國聯準會的降息步調，甚至不排除反向升息的可能，因而引發全球金融市場的恐慌，美、歐、亞股屢見同步重挫。但在這樣的恐慌氣氛籠罩之下，仍有受惠族群的股價逆勢走高。

油價飆 帶動煉油利差擴大

首先是能源、塑化類股。由於油價上漲的趨勢沒有改變，因此塑化相關商品的報價，有可能因為原油成本的提升而上漲。此外，原本有低價庫存的煉油業者，也可能因為油價的攀升，帶動煉油利差擴大。

台股方面，以台塑化（6505）為主要受惠股，還有加油站或通路業者，也會因油價上漲帶動營收成長，例如山隆（2616）、北基（8927）、全國（9937）、福懋（1434）等。

另外，台灣中油從3月1日起調漲天然氣價格，平均漲幅3％，國內相關業者如欣雄（8908）、欣泰（8917）、大台北（9908）、欣天然（9918）、新海（9926）、欣高（9931）等也有機會受惠。至於二線塑化股近期股價上漲，比較可能是市場預期心理造成買盤湧入，後續仍須觀察報價是否有進一步上漲。

運力減 貨櫃三雄運價走高

其次受惠的是航運類股。因為荷莫茲海峽及紅海都成了軍事衝突區，絕大多數的航商不願意冒險穿越，即使美國總統川普說會提供足夠的戰爭保險，但效果並不大，航商有很大的可能會南行繞過好望角。如此一來，貨物運送的天數會拉長數周甚至數月，在運力變相減少之下，運價極有可能衝高，因此，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）及萬海（2615）都有機會受惠。

油價走高，也可望帶動大宗物資的報價走高。根據資料顯示，今年以來，黃豆、小麥及玉米的報價呈現雙位數上漲，因此輕便型散裝航運相關個股如台航（2617）、慧洋－KY（2637）、四維航（5608）都值得留意。

隨著原油及天然氣的供應吃緊，部分國家會增加燃煤發電，推升了運煤需求，因此，海岬型船商如裕民（2606）、新興（2605）及中航（2612），可望因為波羅的海乾散貨指數（BDI）上揚，帶動運價與獲利走高。

除了以上兩大類股，貴金屬如黃金、白銀，也可能會因為地緣政治衝突的不確定性，吸引避險資金流入。台股中有「廢料回收煉金」的個股，如金益鼎（8390）、佳龍（9955）、光洋科（1785）、綠電（8440），相關ETF如期元大S&P黃金（00635U）、期元大道瓊白銀（00738U），都是有機會發戰爭財的標的。

（本文作者為證券分析師，現為仲英財富投資長）

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1525期)

延伸閱讀》

身家千萬老闆在豪車裡嘆氣、病榻前才明白：這輩子最失敗的事，不是沒賺夠錢，而是「買不到這5樣珍貴財富」

台灣人口變少，房子一直蓋，房價為何還不跌？不只跌20%！建築師揭全台房市「生死象限」：這一年將大反轉

月初發錢了！勞退、勞保年金、國民年金...勞保局19筆給付領到月底，「這群人」一次入帳4.2萬

50歲後才懂的自由：現金流勝過總資產！趙婷的幸福哲學：不必證明什麼，過得剛剛好就是富足

台泥徵才祭百萬年薪！「尼莫人才計畫」尋找跨域π型人，鎖定7大領域專業