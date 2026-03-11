「你養龍蝦了嗎？」2026代理式AI狂潮：省下1千工時、創造2.4億效益…揭開企業成功祕訣

撰文：今周刊編輯團隊

「你養龍蝦了嗎？」

2026年一開年軟體圈的密語，不再是「你用哪個大模型？」而是悄悄在社群名稱旁掛上一隻「龍蝦」符號。同時間，商場上的蘋果小型主機（Mac Mini）竟爆發「賣到缺貨」的奇特現象，只因為工程師們都需要一台24小時開機的本地設備，來迎接這個劃時代的科技爆點。

它究竟神在哪裡？因為它徹底將AI（人工智慧）從「對話框」釋放到「作業系統」，不再是只會出一張嘴陪聊的「AI問答機器人」，而是真正能接管電腦、主動讀取電腦裡的檔案，並執行軟體的「AI代理人（AI agent）」。

使用者只須透過通訊App下達指令給「龍蝦」：「幫我把會議錄音整理成摘要寄給老闆。」它就會像電影裡的超級管家「賈維斯」一樣，自動找出錄音檔、做成摘要、開啟信箱、寫好內文並寄送。

超強大的自主性，在全球掀起一波養蝦風潮，代表著人們對「AI從聊天轉向行動」的集體渴求，更宣告2026年全面邁入「AI代理人時代」，也全面進入「自學AI的時代」。

「第一個AI agent的消費者端殺手級應用『龍蝦』，已經出現了。」谷歌台灣前董事總經理簡立峰直言，AI從單純的語言模型，正式進入AI代理人的落地階段，企業內部要用的軟體，不用再等著資訊部門的開發排程，人們可以自己設計自己要用的AI工具，自學而成。

機器學習學者、台灣大學電機系教授李宏毅表示，「AI代理人一直以來是人類夢想，每隔一段時間就有新的代理式程式崛起，但也總會歸於沉寂。」但今年不一樣，主因其實是具備長程推理與邏輯思考（reasoning）的模型，去年得到大躍進，使得AI代理人能夠真正實現準確抓取資源、主動且準確的執行。

代理式AI（Agentic AI）將大行其道，它所具備的新形態系統架構，其實與生成式AI關係密切。

生成式AI（如ChatGPT、Gemini、Claude）提供了強大的語言理解、內容生成、邏輯推理能力，形塑如同「大腦」的推理與認知能力；代理式AI的系統框架設計，則是將生成式AI封裝進一個具備「反饋循環」的架構中，利用模型的推理能力來規畫步驟，並透過外部程式碼（如Python、API技術接口）來執行這些步驟。

代理式AI概念在2024年下半年逐漸成熟，於是開啟「氛圍開發」的全新軟體創建模式。每個人都可以在Cursor、Devin、Lovable等程式開發網站，用自然語言表述需求，就能完成「程式開發」。

例如你可以輸入「做一個像Instagram的圖片濾鏡。」「做出我的個人網站，蒐集所有我寫過的文章。」「設計一款打地鼠的手機遊戲，地鼠更換成各種花朵。」就能跑出測試版。

這種新形態的「員工自造工具」（associate-built tools）以及「低代碼／無代碼開發」模式，讓操控AI不再僅限於懂得撰寫程式碼的工程師，每個人都可以自學。

台灣有哪些企業是積極的AI實作者？例如旭榮紡織深入探索AI代理人，一年多以來已為團隊節省100餘天的工作量；社群網站Dcard執行長則重回創業模式，透過團隊共同協作的氛圍開發，開啟代理式AI平台產品的可能；李長榮化工則透過AI實作，累積效益達到2.4億元。

AI代理人即將於今年蜂擁而至，個人與企業自學AI的標竿，已不在於操作工具，而在於「自造AI工具、聰明調度資源」；自學的最高境界不再是成為工具的信徒，而是成為AI代理人的調度官。

第1525期

