快訊

荷莫茲海峽連傳不明飛行物攻擊 3艘商船遭擊中、其中1艘起火

搭「大怒神」後嘔吐送醫死亡 向六福村求償千萬判決出爐

史上第二大收盤漲點！台股大漲1342點 三大法人轉買517億元

聽新聞
0:00 / 0:00

「你養龍蝦了嗎？」2026代理式AI狂潮：省下1千工時、創造2.4億效益…揭開企業成功祕訣

聯合新聞網／ 今周刊
今周刊製圖
今周刊製圖

撰文：今周刊編輯團隊

「你養龍蝦了嗎？」

2026年一開年軟體圈的密語，不再是「你用哪個大模型？」而是悄悄在社群名稱旁掛上一隻「龍蝦」符號。同時間，商場上的蘋果小型主機（Mac Mini）竟爆發「賣到缺貨」的奇特現象，只因為工程師們都需要一台24小時開機的本地設備，來迎接這個劃時代的科技爆點。

它究竟神在哪裡？因為它徹底將AI（人工智慧）從「對話框」釋放到「作業系統」，不再是只會出一張嘴陪聊的「AI問答機器人」，而是真正能接管電腦、主動讀取電腦裡的檔案，並執行軟體的「AI代理人（AI agent）」。

使用者只須透過通訊App下達指令給「龍蝦」：「幫我把會議錄音整理成摘要寄給老闆。」它就會像電影裡的超級管家「賈維斯」一樣，自動找出錄音檔、做成摘要、開啟信箱、寫好內文並寄送。

超強大的自主性，在全球掀起一波養蝦風潮，代表著人們對「AI從聊天轉向行動」的集體渴求，更宣告2026年全面邁入「AI代理人時代」，也全面進入「自學AI的時代」。

「第一個AI agent的消費者端殺手級應用『龍蝦』，已經出現了。」谷歌台灣前董事總經理簡立峰直言，AI從單純的語言模型，正式進入AI代理人的落地階段，企業內部要用的軟體，不用再等著資訊部門的開發排程，人們可以自己設計自己要用的AI工具，自學而成。

機器學習學者、台灣大學電機系教授李宏毅表示，「AI代理人一直以來是人類夢想，每隔一段時間就有新的代理式程式崛起，但也總會歸於沉寂。」但今年不一樣，主因其實是具備長程推理與邏輯思考（reasoning）的模型，去年得到大躍進，使得AI代理人能夠真正實現準確抓取資源、主動且準確的執行。

代理式AI（Agentic AI）將大行其道，它所具備的新形態系統架構，其實與生成式AI關係密切。

生成式AI（如ChatGPT、Gemini、Claude）提供了強大的語言理解、內容生成、邏輯推理能力，形塑如同「大腦」的推理與認知能力；代理式AI的系統框架設計，則是將生成式AI封裝進一個具備「反饋循環」的架構中，利用模型的推理能力來規畫步驟，並透過外部程式碼（如Python、API技術接口）來執行這些步驟。

代理式AI概念在2024年下半年逐漸成熟，於是開啟「氛圍開發」的全新軟體創建模式。每個人都可以在Cursor、Devin、Lovable等程式開發網站，用自然語言表述需求，就能完成「程式開發」。

例如你可以輸入「做一個像Instagram的圖片濾鏡。」「做出我的個人網站，蒐集所有我寫過的文章。」「設計一款打地鼠的手機遊戲，地鼠更換成各種花朵。」就能跑出測試版。

這種新形態的「員工自造工具」（associate-built tools）以及「低代碼／無代碼開發」模式，讓操控AI不再僅限於懂得撰寫程式碼的工程師，每個人都可以自學。

台灣有哪些企業是積極的AI實作者？例如旭榮紡織深入探索AI代理人，一年多以來已為團隊節省100餘天的工作量；社群網站Dcard執行長則重回創業模式，透過團隊共同協作的氛圍開發，開啟代理式AI平台產品的可能；李長榮化工則透過AI實作，累積效益達到2.4億元。

AI代理人即將於今年蜂擁而至，個人與企業自學AI的標竿，已不在於操作工具，而在於「自造AI工具、聰明調度資源」；自學的最高境界不再是成為工具的信徒，而是成為AI代理人的調度官。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1525期)

延伸閱讀》

身家千萬老闆在豪車裡嘆氣、病榻前才明白：這輩子最失敗的事，不是沒賺夠錢，而是「買不到這5樣珍貴財富」

台灣人口變少，房子一直蓋，房價為何還不跌？不只跌20%！建築師揭全台房市「生死象限」：這一年將大反轉

月初發錢了！勞退、勞保年金、國民年金...勞保局19筆給付領到月底，「這群人」一次入帳4.2萬

50歲後才懂的自由：現金流勝過總資產！趙婷的幸福哲學：不必證明什麼，過得剛剛好就是富足

台泥徵才祭百萬年薪！「尼莫人才計畫」尋找跨域π型人，鎖定7大領域專業

今周刊

追蹤

相關新聞

「你養龍蝦了嗎？」2026代理式AI狂潮：省下1千工時、創造2.4億效益…揭開企業成功祕訣

「你養龍蝦了嗎？」 2026年一開年軟體圈的密語，不再是「你用哪個大模型？」而是悄悄在社群名稱旁掛上一隻「龍蝦」符號。同時間，商場上的蘋果小型主機（Mac Mini）竟爆發「賣到缺貨」的奇特現象，只因為工程師們都需要一台24小時開機的本地設備，來迎接這個劃時代的科技爆點。

荷莫茲海峽封鎖！台灣電子大廠「貨卡海上怎辦？」海運停擺…誰是物流大贏家？

「我的貨都卡在海上，要怎麼辦？」電話那頭，是萬分焦慮的台灣電子大廠。當美國與伊朗戰火爆發、伊朗革命衛隊宣布封鎖全球能源咽喉──荷莫茲海峽的那一天，國際貨運承攬商的電話響個不停。

美伊恐打持久戰？能源、海運想像空間大！台股25檔受惠名單出列

美以聯手攻擊伊朗，從目前發展態勢來看，不能排除成為持久戰的可能，連帶原油、天然氣，以及貨櫃甚至散裝等海運業者，都可能因此發一筆戰爭財，值得留意。

2千多萬就能在曼哈頓買房！中東地緣加劇 富人錢進美國：全球最穩定財富體系門票在這

地緣政治向來是個隱憂，對富人而言，資金放在那裡才安全？玉石（Jade Stone）不動產創辦人張惠紋觀察，去年以來到紐約買房的台灣人變多了。 她認為有2原因，一是台股創新高，億萬富翁變多了；二是台海政治不穩定，「在理財時，他們不會把錢單純放在一個地方，會放在不同的區域，分散風險。」

「字看得見，卻讀不懂」60歲主管衝急診求救 竟是腦中風！想要年輕大腦建議這樣吃

天氣變化大，民眾要特別小心腦中風發生！不過，腦中風症狀不一定會出現口歪手軟，若突然看不懂文字就要小心警訊。 重症醫黃軒分享案例，一名60歲企業主管神情清醒卻看不懂 Email 與簡訊，診斷後才發現為「左枕葉出血」。黃軒表示，這類非典型中風被稱為「純失讀症」，因大腦視覺與語言轉換系統斷線所致。

黃金白銀洗三溫暖 避險資產如何配置？專家教備戰：檢視「金融韌性」

在全球局勢動盪、金融市場劇烈震盪之際，避險資產是否仍具功能，成為投資人關注焦點。世新大學傳播管理學系副教授劉玉皙指出，近期市場因聯準會主席人事變動預期、貨幣政策走向不明，加上地緣政治風險升溫，導致股債與貴金屬同步震盪。她建議在地緣政治風險下，投資人應檢視個人「金融韌性」，區分「短期波動」與「長期趨勢」，當面對戰爭風險、金融系統中斷，甚至貨幣貶值等極端情境，個人資產配置如何調整才合適？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。