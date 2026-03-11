李貞秀中配立委身分 柯文哲坦言5成民眾不支持…民進黨民調：雙重國籍誠信存疑

撰文/蘇芳禾

民眾黨不分區立委李貞秀因中國配偶身份，遭質疑資格，立法院長韓國瑜將於週三（3/11）召集朝野協商研商。對此，民進黨發言人吳崢10日公布民調指出，有6成民眾認為不適合擔任立委，呼籲立法院長韓國瑜應該扛起責任。 民眾黨創黨主席柯文哲日前就曾指出，民眾黨曾針對此民調，題目問陸配就算拿到身分證，也不應當中華民國立法委員，有超過5成民眾贊成，3成反對，知道這件事情讓民眾黨扣分，但他也嗆總統賴清德「有本事賴清德出來明白講，陸配即使拿到身分證也沒有參政權，我歧視你，你出來明講，我就把她換掉。」 對此，李貞秀回應，連國會多數都不尊重的政府，現在突然開始尊重民調？民進黨現在拿民調來說適任不適任，非常諷刺。

民眾黨不分區立委李貞秀的中配身份引發爭議，內政部長劉世芳一再引用《國籍法》規定，中華民國國民取得「外國」國籍者，不得擔任中華民國公職；已擔任者，立法委員由立法院免除其公職。中華民國國民兼具外國國籍者，擬任本條所定應受國籍限制之公職時，應於就職前辦理放棄外國國籍，並於就職之日起一年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。

李貞秀日前則是說明，自己是在1999年依法取得中華民國戶籍，早在當年就已經放棄中國戶籍，「所有權利行使，均依主管機關當時認定辦理」，補交文件時間解釋為身分重新起算日，根本違背法律常識，難道補申請畢業證書，也是申請那天才算畢業嗎？

民眾黨立法院黨團主任陳智菡則表示，中華民國不承認中華人民共和國，其次因為兩岸特殊狀況，兩岸人民到對岸定居後，在註銷原設戶籍的同時，就必須收繳或撤銷國民身分證和護照，「兩岸人民為單一身分或單一戶籍制，因此根本不存在雙重國籍問題。」

柯文哲：民進黨因為這原因死纏爛打

民進黨立委林楚茵直言，李貞秀說回中國放棄國籍「不被受理」，不就正好證明她現在「仍持有中國國籍」？「中國公安局不幫你辦，那是你跟中國政府的事，不是台灣法律要遷就你的理由，更不要拿來情勒台灣人接受。」

而民眾黨前主席柯文哲日前則是指出，民眾黨的民調顯示，有5成民眾贊成陸配就算拿到身分證，也不應當擔任中華民國立法委員。「所以在你們腦袋中現在陸配有歧視心態，而且是普遍心態。」他也酸，難怪民進黨一直在這個問題死纏爛打，原來這符合目前台灣的主流民意。

柯文哲也嗆總統賴清德，「有本事賴清德出來明白講，陸配即使拿到身分證也沒有參政權，我歧視你，你出來明講，我就把她換掉」，他還是希望不要鼓勵仇恨，不要欺負人家。」

韓國瑜出手11日朝野協商 民進黨公布民調

針對李貞秀身分引發的立委資格爭議，立法院長韓國瑜9日發出朝野協商通知，將於11日召集朝野協商，討論中選會人事同意權案、李貞秀立委資格認定。

民進黨10日召開記者會，針對關稅、軍購、李貞秀議題公布民調數字，民進黨發言人吳崢指出，針對李貞秀的立委資格爭議，民調結果反映出社會普遍的疑慮。共有61.8%的民眾認為其不適合擔任立委，其中中間選民佔48%，甚至在國民黨與民眾黨支持者中，也分別有34.8%與34%持相同看法。這足以說明國人對於立委具雙重國籍爭議一事，確實存在高度的誠信與法規疑慮。

吳崢也表示，高達66.6%的民眾支持儘速通過國防特別條例，以強化防衛能力。相較於行政院版的完整規劃，國民黨版本僅納入部分軍購且規模縮水至 3,800 億元，內容顯有失衡；對此，民調顯示有 51.6% 的民眾認為國民黨的立場其實就是反對軍購，反映出過半民意認為國防仍應完整規劃，而非打折扣的提案。

在台美關稅議題方面，吳崢表示，有75.4%民眾贊成儘速審議台美關稅談判結果，進一步分析政黨傾向，除了民進黨支持者有 93% 的極高支持度外，藍白支持者與中間選民亦有超過六成表示贊同，立法院應儘快完成審議，避免因政治杯葛影響國家產業競爭力。

李貞秀：若真尊重民意，就不會連立法院三讀通過的法案都敢不副署

對於民進黨公布的民調，李貞秀回應，很多公共政策的民調支持度也不高，例如反核、廢死，社會支持度都長期不過半，照民進黨這樣的邏輯，照樣推動、照樣通過，不是更不尊重民意。更何況，在民主制度裡，最具體的民意就是國會。立法院三讀通過的法案，民進黨執政的行政院卻可以選擇不副署、不執行。

李貞秀指出，「我們要問的是，如果民進黨真的尊重民意，就不會連立法院三讀通過的法案都敢不副署、不執行；如果民進黨真的尊重民意，就應該好好關注民生，認真為人民做事。」

