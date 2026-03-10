「字看得見，卻讀不懂」60歲主管衝急診求救 竟是腦中風！想要年輕大腦建議這樣吃

【撰文/黃明惠】

天氣變化大，民眾要特別小心腦中風發生！不過，腦中風症狀不一定會出現口歪手軟，若突然看不懂文字就要小心警訊。 重症醫黃軒分享案例，一名60歲企業主管神情清醒卻看不懂 Email 與簡訊，診斷後才發現為「左枕葉出血」。黃軒表示，這類非典型中風被稱為「純失讀症」，因大腦視覺與語言轉換系統斷線所致。

黃軒在臉書粉專發文指出，臨床曾碰過一名60歲男子任職某企業高層主管，以急診方式就醫，表明自己突然之間，不管是LINE的訊息、Email信件或手機簡訊，「字都看得見，卻讀不懂。」

左枕葉出血導致純失讀症

黃軒說明，這名男子表達流暢且沒有臉歪手軟，因此很擔心急診醫師認為他精神有問題，不相信他所說的話，所以不斷重複強調自己確實突然看不懂訊息；後續安排腦部電腦斷層檢查，證實男子沒有說謊，他居然是左枕葉出血而導致腦出血中風。

黃軒指出，男子因為腦部左枕葉（視覺皮質）區域出血，大腦的視覺連接語言轉換系統會斷線，出現純失讀症，症狀是視力與書寫能力都保留，但卻喪失閱讀能力，因此「看得到、但讀不懂文字。」

針對純失讀症的發生機制，黃軒表示，病灶通常位於左側枕葉、胼胝體壓部、角回或左側梭狀回的視覺文字形態區。

黃軒指出，當視覺訊息進入右枕葉後，若因連結受損無法傳遞至左側語言中樞，就會導致「視覺-語言整合斷裂」。黃軒進一步強調，這類被稱做「後循環中風」類型約占全部中風的 10% 到 20%，由於表現高度局灶且非典型，常讓病患害怕沒人相信而重複強調，這都是真的。

腦中風不一定符合「FAST」

黃軒說明，從這名男子案例可知腦中風患者，不一定全都符合大家熟悉的FAST口訣：Face（臉歪）、Arm（手無力）、Speech（講話困難）、Time（快送醫）的表現，而是以「讀不懂訊息」為主要症狀。

黃軒也特別提醒，別以為這類左枕葉出血的腦中風不嚴重，若未及時就醫，隨著腦內血腫擴大，顱壓上升，仍有致死的風險。此外，有些病人雖然只是看不懂字，但大腦內部可能已經嚴重受傷。

黃軒說，若出現突發性熟悉文字無法理解，應立即求醫排除眼科或精神疾病，因為「閱讀障礙可能不是語言學問題，而是血管病理出了問題」。

日本權威醫師：多吃肉能防癌、腦中風

日本高齡權威醫師和田秀樹著作曾說，日本人平均壽命位居世界之冠，其中一大原因正是戰後肉類攝取増加，使膽固醇攝取提升，血管更為強韌，腦中風的死亡率因此大幅降低。

研究同時指出，當膽固醇過低時，身體會缺乏製造免疫細胞的原料，反而增長罹患癌症的風險。

因此，想保持年輕的大腦與身體，務必要留意「肉類」的攝取。

不只蔬菜、水果，綠茶也能養腦成聰明大腦

另一方面，維生素C同樣對大腦有益。具「抗氧化作用」的維生素C，不僅能維持漂亮的肌膚，也能抑制物質氧化。

由於大腦與血管的氧化是引發阿茲海默症的原因之一，攝取足夠的維生素C，有助於降低風險。

除了大腦與肌膚之外，維生素C對整體身體也大有裨益。研究指出，平時攝取大量新鮮蔬菜與水果的人，男性平均壽命可延長6年，女性則延長1年。

不僅蔬菜與水果，綠茶等也含有豐富的維生素C。營養補充品也是不錯的選擇。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

大研生醫董事長張家銘47歲睡夢中辭世，海外出差傳噩耗…愛情公寓他創的、邁入4字頭關注養生二度創業

身家千萬老闆在豪車裡嘆氣、病榻前才明白：這輩子最失敗的事，不是沒賺夠錢，而是「買不到這5樣珍貴財富」

身家630億卻無家可歸！他賣光豪宅、以飯店為家，靠「居無定所」年收入翻30倍：別讓35年房貸成為人生枷鎖

天氣／平地10度「這天」急速降溫，還會更溼冷！兩波冷氣團何時轉乾冷…10日預報搶先看

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】