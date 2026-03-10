快訊

真天龍國不行了？輝達北士科四大生活圈僅它房價下跌

iMac也有新款？外媒曝蘋果今年計畫推出新配色 網：我只要大螢幕

藝人「海產」台中千萬新家遭闖入 警已受理朝侵入住宅、竊盜偵辦

2千多萬就能在曼哈頓買房！中東地緣加劇 富人錢進美國：全球最穩定財富體系門票在這

聯合新聞網／ 今周刊
圖為曼哈頓。聯合報系資料照
圖為曼哈頓。聯合報系資料照

【撰文/彭蕙珍】

地緣政治向來是個隱憂，對富人而言，資金放在那裡才安全？玉石（Jade Stone）不動產創辦人張惠紋觀察，去年以來到紐約買房的台灣人變多了。

她認為有2原因，一是台股創新高，億萬富翁變多了；二是台海政治不穩定，「在理財時，他們不會把錢單純放在一個地方，會放在不同的區域，分散風險。」

美伊戰火，伊朗轟炸杜拜等地區，近來不少台灣人到中東買房，莫不哀嚎。張惠紋表示，紐約是全世界富豪置產的首選之一，以台灣富人來說，到紐約買房，是要尋求安全的避風港。

「紐約是長久以來富豪置產的城市，他們不是要高報酬，而是要保障及保值。」

在美經歷3次危機 紐約最不受影響

她分析，全世界越不安定，富豪越會將資產放在最安全的地方，反而資金會更往美國流動，以置產來說會到紐約，「在紐約投資及買房的人，財務能力是堅強的。」

張惠紋於1997年到美國求學，2002年來到紐約後，投入房地產，迄今已24年。她在美國經歷3次極大的風險：911事件是最大衝擊，2008年次貸風暴，2020年的疫情。

這三次對紐約的房地產並沒有造成太大的衝擊，她分析：「紐約最慢反應市場危機，因為在紐約持有房產的人，有一定的資產，不會受失業影響。」

「紐約的房價不會價格掉到25%以下，通常緩跌6~7個月後就往上衝。」

張惠紋指出，紐約在過去5年，平均中位數銷售價格平均年成長6%。

聯準會降息 房市開始活躍

影響房市最深的還包括利率。她表示，2022年聯準備開始升息，房貸利率從3%漲到6~7%，導致2023~2024年房市低迷。

2025年聯準會小幅降息，下半年紐約房產開始活躍，「這是這幾年我在紐約看到最多交易量最多的一年。」

幫子女買房是主流 租屋市場夯

張惠紋分析，台灣人到紐約置產，有5成是因子女教育，是剛性需求，「紐約的租金很高，子女去念書3~5年，不如買。」

當子女學成歸國後，房子可以出售或是出租。以出租來說，紐約是「全球財富中心」與「財富 500 強之都」，有45 家巨頭，包括：JPMorgan Chase 摩根大通、Pfizer（輝瑞）、高盛等，帶動了極高收入的租客族群，這也是曼哈頓空屋率低於 2%的主因。

在出售部分，她說明，曼哈頓的土地面積有限，加上是全世界富人置產的首選之一，房地產流動性佳。

在紐約買房還要和全球的人競爭，「有時候客戶看中的房子，還在談時，就有倫敦等地的人來搶。」

2千多萬就能在曼哈頓買房 投報率3%

若是想要投資，張惠紋建議，外國人仍以買Condo（獨立產權公寓）為主。以2025年平均價格來說，一間套房 （studio) 平均價位為81萬美元（約台幣2400多萬元)。

一房 （一個房間＋一個客廳），平均價位為124萬美元（約台幣3800多萬元），與台北市大安區、信義區等相當。

她說明，曼哈頓 Condo 一房一廳（650-750 平方英呎，約18~21坪），從評價最低價 50萬美元到700多萬美元都有。

她強調，在紐約住宅不計算公設，這是實際面積，「2000多萬台幣確實可以買到一間一房一廳二手屋，坪數約18坪。」

另外，Condo買了就能立刻出租，每年的投報率約2.5～3%。

對此，她再度說明，高資產的人並不需要高投報，而是要安穩的投資。

紐約買房可貸款 全額付現的很多

在紐約買房能否貸款？外國人可以，若是信用不錯，可以貸5~6成。但美國的房貸利率比台灣高出許多，目前仍有6~7%，並不划算。

她觀察近年到紐約買房的人，都是全額付現。

日本買情緒 東南亞買想像

台積電到亞歷桑納投資，吸引不少人到鳳凰城置產。張惠紋指出，雖然西岸加州、南方的德州或佛州等地都有熱度，但對於台灣的高端家庭來說，紐約曼哈頓是唯一的資產終點站。

受限貸令影響，加上日幣低廉，不少台灣人會到日本、東南亞等國買房，她分析:

1. 日本買的是「情緒」： 距離近、喜歡旅遊，但匯率與人口老化是硬傷。

2. 東南亞買的是「想像」： 期待翻倍，但地緣風險與法律變數太大。

3. 紐約買的是「護城河」： 它是全球金融的心臟。在紐約買房，買的不只是鋼筋水泥，是買一張進入全球最穩定財富體系的門票。」

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

大研生醫董事長張家銘47歲睡夢中辭世，海外出差傳噩耗…愛情公寓他創的、邁入4字頭關注養生二度創業

身家千萬老闆在豪車裡嘆氣、病榻前才明白：這輩子最失敗的事，不是沒賺夠錢，而是「買不到這5樣珍貴財富」

身家630億卻無家可歸！他賣光豪宅、以飯店為家，靠「居無定所」年收入翻30倍：別讓35年房貸成為人生枷鎖

天氣／平地10度「這天」急速降溫，還會更溼冷！兩波冷氣團何時轉乾冷…10日預報搶先看

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

相關新聞

2千多萬就能在曼哈頓買房！中東地緣加劇 富人錢進美國：全球最穩定財富體系門票在這

地緣政治向來是個隱憂，對富人而言，資金放在那裡才安全？玉石（Jade Stone）不動產創辦人張惠紋觀察，去年以來到紐約買房的台灣人變多了。 她認為有2原因，一是台股創新高，億萬富翁變多了；二是台海政治不穩定，「在理財時，他們不會把錢單純放在一個地方，會放在不同的區域，分散風險。」

「字看得見，卻讀不懂」60歲主管衝急診求救 竟是腦中風！想要年輕大腦建議這樣吃

天氣變化大，民眾要特別小心腦中風發生！不過，腦中風症狀不一定會出現口歪手軟，若突然看不懂文字就要小心警訊。 重症醫黃軒分享案例，一名60歲企業主管神情清醒卻看不懂 Email 與簡訊，診斷後才發現為「左枕葉出血」。黃軒表示，這類非典型中風被稱為「純失讀症」，因大腦視覺與語言轉換系統斷線所致。

黃金白銀洗三溫暖 避險資產如何配置？專家教備戰：檢視「金融韌性」

在全球局勢動盪、金融市場劇烈震盪之際，避險資產是否仍具功能，成為投資人關注焦點。世新大學傳播管理學系副教授劉玉皙指出，近期市場因聯準會主席人事變動預期、貨幣政策走向不明，加上地緣政治風險升溫，導致股債與貴金屬同步震盪。她建議在地緣政治風險下，投資人應檢視個人「金融韌性」，區分「短期波動」與「長期趨勢」，當面對戰爭風險、金融系統中斷，甚至貨幣貶值等極端情境，個人資產配置如何調整才合適？

誰控制荷姆茲海峽？美以衝突加劇…油價上看150美元 謝金河：油價成關鍵

油價牽動的金融市場。 川普對伊朗的突擊，看來沒有上次生擒委內瑞拉總統馬杜洛夫婦那麼順利！第一時間我提到：「誰控制荷姆斯海峽？」，因為這會牽引油價，也讓油價成為觀察伊朗變局的最重要且敏感指標。

教保員連4天踢幼幼班孩50多次...幼兒園不當管教案件頻傳 為何違規教師、園所難退場？

幼兒園不當對待案件層出不窮，家長卻常因監視畫面缺漏無法釐清真相，違規園所又多以罰款收場。制度防線頻頻失靈，從證據保存到處分裁量，監管機制是否已跟不上亂象蔓延的速度？

光通訊時代 台供應鏈迎大行情！冠軍操盤手：AI投資買新不買舊「6檔口袋名單出列」

輝達GTC大會將於3月16日登場，市場聚焦矽光子與CPO技術啟動。這場光通訊革命除高價龍頭受惠，具備轉機題材的二線成長股也準備迎來表現機會。 輝達GTC大會將於3月16日登場，執行長黃仁勳透露，會中將展示「一款令世界震驚的晶片」，外界揣測，亮點之一就是擴大啟動光通訊矽光子與CPO（共同封裝光學）技術。而這場「光速革命」，除了相關高價龍頭股，具備轉機性的成長潛力股也有好戲可期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。