2千多萬就能在曼哈頓買房！中東地緣加劇 富人錢進美國：全球最穩定財富體系門票在這

地緣政治向來是個隱憂，對富人而言，資金放在那裡才安全？玉石（Jade Stone）不動產創辦人張惠紋觀察，去年以來到紐約買房的台灣人變多了。 她認為有2原因，一是台股創新高，億萬富翁變多了；二是台海政治不穩定，「在理財時，他們不會把錢單純放在一個地方，會放在不同的區域，分散風險。」

美伊戰火，伊朗轟炸杜拜等地區，近來不少台灣人到中東買房，莫不哀嚎。張惠紋表示，紐約是全世界富豪置產的首選之一，以台灣富人來說，到紐約買房，是要尋求安全的避風港。

「紐約是長久以來富豪置產的城市，他們不是要高報酬，而是要保障及保值。」

在美經歷3次危機 紐約最不受影響

她分析，全世界越不安定，富豪越會將資產放在最安全的地方，反而資金會更往美國流動，以置產來說會到紐約，「在紐約投資及買房的人，財務能力是堅強的。」

張惠紋於1997年到美國求學，2002年來到紐約後，投入房地產，迄今已24年。她在美國經歷3次極大的風險：911事件是最大衝擊，2008年次貸風暴，2020年的疫情。

這三次對紐約的房地產並沒有造成太大的衝擊，她分析：「紐約最慢反應市場危機，因為在紐約持有房產的人，有一定的資產，不會受失業影響。」

「紐約的房價不會價格掉到25%以下，通常緩跌6~7個月後就往上衝。」

張惠紋指出，紐約在過去5年，平均中位數銷售價格平均年成長6%。

聯準會降息 房市開始活躍

影響房市最深的還包括利率。她表示，2022年聯準備開始升息，房貸利率從3%漲到6~7%，導致2023~2024年房市低迷。

2025年聯準會小幅降息，下半年紐約房產開始活躍，「這是這幾年我在紐約看到最多交易量最多的一年。」

幫子女買房是主流 租屋市場夯

張惠紋分析，台灣人到紐約置產，有5成是因子女教育，是剛性需求，「紐約的租金很高，子女去念書3~5年，不如買。」

當子女學成歸國後，房子可以出售或是出租。以出租來說，紐約是「全球財富中心」與「財富 500 強之都」，有45 家巨頭，包括：JPMorgan Chase 摩根大通、Pfizer（輝瑞）、高盛等，帶動了極高收入的租客族群，這也是曼哈頓空屋率低於 2%的主因。

在出售部分，她說明，曼哈頓的土地面積有限，加上是全世界富人置產的首選之一，房地產流動性佳。

在紐約買房還要和全球的人競爭，「有時候客戶看中的房子，還在談時，就有倫敦等地的人來搶。」

2千多萬就能在曼哈頓買房 投報率3%

若是想要投資，張惠紋建議，外國人仍以買Condo（獨立產權公寓）為主。以2025年平均價格來說，一間套房 （studio) 平均價位為81萬美元（約台幣2400多萬元)。

一房 （一個房間＋一個客廳），平均價位為124萬美元（約台幣3800多萬元），與台北市大安區、信義區等相當。

她說明，曼哈頓 Condo 一房一廳（650-750 平方英呎，約18~21坪），從評價最低價 50萬美元到700多萬美元都有。

她強調，在紐約住宅不計算公設，這是實際面積，「2000多萬台幣確實可以買到一間一房一廳二手屋，坪數約18坪。」

另外，Condo買了就能立刻出租，每年的投報率約2.5～3%。

對此，她再度說明，高資產的人並不需要高投報，而是要安穩的投資。

紐約買房可貸款 全額付現的很多

在紐約買房能否貸款？外國人可以，若是信用不錯，可以貸5~6成。但美國的房貸利率比台灣高出許多，目前仍有6~7%，並不划算。

她觀察近年到紐約買房的人，都是全額付現。

日本買情緒 東南亞買想像

台積電到亞歷桑納投資，吸引不少人到鳳凰城置產。張惠紋指出，雖然西岸加州、南方的德州或佛州等地都有熱度，但對於台灣的高端家庭來說，紐約曼哈頓是唯一的資產終點站。

受限貸令影響，加上日幣低廉，不少台灣人會到日本、東南亞等國買房，她分析:

1. 日本買的是「情緒」： 距離近、喜歡旅遊，但匯率與人口老化是硬傷。 2. 東南亞買的是「想像」： 期待翻倍，但地緣風險與法律變數太大。 3. 紐約買的是「護城河」： 它是全球金融的心臟。在紐約買房，買的不只是鋼筋水泥，是買一張進入全球最穩定財富體系的門票。」

