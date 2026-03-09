黃金白銀洗三溫暖 避險資產如何配置？專家教備戰：檢視「金融韌性」

【撰文/周靖璞】

在全球局勢動盪、金融市場劇烈震盪之際，避險資產是否仍具功能，成為投資人關注焦點。世新大學傳播管理學系副教授劉玉皙指出，近期市場因聯準會主席人事變動預期、貨幣政策走向不明，加上地緣政治風險升溫，導致股債與貴金屬同步震盪。她建議在地緣政治風險下，投資人應檢視個人「金融韌性」，區分「短期波動」與「長期趨勢」，當面對戰爭風險、金融系統中斷，甚至貨幣貶值等極端情境，個人資產配置如何調整才合適？

貴金屬回檔屬短期波動

2026市場仍未轉空

美國總統川普1月30日提名新任聯準會主席華許(Kevin Warsh)，將於5月底接替現任主席鮑爾，在財經界引起正反不一看法，也引發貴金屬市場賣壓湧現。劉玉皙指出，主因華許過去風格接近鷹派，認為抑制通膨優先度應高於降息需求，一旦可能採取「縮表」，將回收市場上投資各項資產游資，通膨受控制，抗通膨資產吸引力下降，進而引發黃金、白銀價格劇烈修正。

劉玉皙認為，華許畢竟是川普欽點新主席，不太可能強硬反對白宮降息要求。回頭看貴金屬資產過去一年漲幅，無論黃金、白銀，甚至虛擬貨幣都相當驚人，因此近期回檔屬短期情緒面波動，非市場轉空預兆。「至少今年應該還看不到。」

劉玉皙說明，所謂「避險資產」是用來對沖特定風險，例如：通膨嚴重時，當手上貨幣不值錢，會配置美元計價的黃金；或遇世界局勢動盪時，像COVID-19全球疫情、地緣政治風險爆發，也會考慮將資金轉換為避險資產。

不過劉玉皙強調，避險資產本身仍有價格風險及倒帳風險，資產本身波動幅度大，同時發行貴金屬ETF機構也有倒閉風險要留意。「大部分發行貴金屬ETF都是華爾街機構，出現危機的機率很低，當地緣政治風險爆發時，以ETF持有會比實際扛著金條更實際一些。」她補充，投資人應秉持「雞蛋不要放同一籃子」核心原則，將資產分散投資是因應局勢最穩妥作法。

中積極推人民幣體系

美推穩定幣策略因應

近年包括俄羅斯、中國、印度、土耳其等國央行增加黃金儲備，劉玉皙認為各國背後的動機大致能分為2種：

1. 建立貨幣信用底氣

央行發行貨幣相當容易，但仍需一定比例黃金儲備作為信用基礎，以避免過度擴張貨幣供給。印度、土耳其央行購買黃金原因較屬於此類型。

2️. 地緣政治與戰略準備

部分國家增加黃金儲備，是為降低美元體系風險，甚至為戰爭情境預做準備。例如：中國、俄羅斯、波蘭。波蘭因鄰近俄烏戰爭產生的危機意識，而中國近期積極推動人民幣在國際間的地位，與很多能源出口國提倡用人民幣作為交易結算體系，一旦更多關鍵商品改用人民幣結算，就會威脅美元體系地位。

為因應中國人民幣國際化策略，美國則以發行美元穩定幣因應。她指出，穩定幣本質上是數位化結算工具，能增加各國間交易結算信心，也是川普總統維持美元霸權的關鍵策略。

加強「金融韌性」

全球分散、配置替代資產、預備物資

從俄烏戰爭、以伊衝突的發生，近年國際間地緣政治風波不斷，比起單純討論是否該在資產中配置黃金，劉玉皙更強調當風險發生時應具備「金融韌性」（resilience）。

「韌性，就是受打擊後仍能恢復的能力。」她解釋，金融韌性就是希望所有民眾資產，碰到任何形式風險時，都有抵抗打擊的韌性，例如：民眾購買保險，就是管控失業、疾病時的風險。

當遇上戰爭時，商業保險會拒保，這時要衡量的金融韌性，就必須包括以下兩個層面：

（一）收入與產業風險評估 1.工作是否受地緣政治影響？例如：進出口貿易 2.若遭遇航線封鎖，自己工作的產業類型是否能有政府優先調撥權？ （二）短期流動性準備 1.一旦戰爭開打，為穩定金融市場，股市、債市、匯市皆會暫停交易，購買本國資產或複委託購買海外資產都無法換取現金。同時銀行亦可能出現擠兌，家中需預留現金（台幣＋外幣），應對ATM或信用卡暫停交易狀況 2.預備三個月基礎乾糧與藥品

劉玉皙指出，很多台灣人認為股市投資分散全球能有效減少地緣政治風險，但台股主要產業特性與全球連結性很高，降低風險效果有限，因此才會選擇將部分資產轉移至貴金屬，尤其軍工業大幅使用的原料白銀，近期價格飆漲。若遇極端環境下，需單獨將小孩送出國，使用冷錢包交易的虛擬貨幣，也能避開困難的身分驗證或金融程序進行提領，減少複雜的使用成本。

她進一步指出，依貨幣銀行學，交易貨幣的功能必須符合三條件：被普遍認可、不易腐壞、可分割為等值小單位。

在此前提下，傳統意識中儲存的大型金條，反而在戰時不利於交易，不僅無法分割，也難以驗證真偽。相較之下，能源在戰時成為重要的稀缺物資，如：電池、行動電源，都是很適合的交易媒介。她補充：「歷史上波希米亞戰爭，甚至用伏特加作為交易媒介，因為在分割單位、判別真假、儲存上都具便利性，同時又有醫療用途。」

「戰爭是一種風險，但不該成為生活全部。」劉玉皙強調，備戰與避險不應走向恐慌，台灣擁有豐富外匯存底，金融體質全球名列前段班，極端崩潰機率並不高。真正的金融安全，來自事前準備與理性思考，做好全球資產分散、配置少量替代資產、預備基本流動資金與物資，保持居安思危心態過好生活。

