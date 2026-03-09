誰控制荷姆茲海峽？美以衝突加劇…油價上看150美元 謝金河：油價成關鍵

【撰文/謝金河】

油價牽動的金融市場。 川普對伊朗的突擊，看來沒有上次生擒委內瑞拉總統馬杜洛夫婦那麼順利！第一時間我提到：「誰控制荷姆斯海峽？」，因為這會牽引油價，也讓油價成為觀察伊朗變局的最重要且敏感指標。

這兩天，川普又說油價上漲只是短期現象，很快就會再創新低！但金融市場的反應顯然不是這樣。上週收盤的紐約油價及北海布蘭特原油都衝上90美元以上，而且市場的恐慌指數也逼近30，這都代表市場預期美國，以色列突襲伊朗，有可能變成持久戰，如果是這樣，對川普恐帶來壓力。

上週結束的全球股市，南韓股市下跌10.56%，韓元一度跌至1505.5兌一美元的新低價。台灣及日本都下跌5%上下，美國費城半導體指數跌7.12%，歐洲的法國，德國，西班牙都跌6%以上。這顯示市場預期油價上漲的心理，也讓股市，匯市出現調整壓力。

這些年，AI成為賽道上的主流，已經很少人討論油價，這次伊朗封鎖荷姆斯海峽給市場帶來壓力。卡達的能源部長甚至警告天然氣供應吃緊，油價上看150美元，為上週五的美國股市帶來壓力。

現在還是要回到「誰控制荷姆斯海峽？」的議題上，川普可能要用洪荒之力來保持荷姆斯海峽的暢通！而市場的焦點會在VIX，WTI及北海油的價格波動。今年以來連續大幅上漲的股市在這裡出現調整，看起來也很合理！

