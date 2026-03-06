5年級法國大叔竟是歐洲拼AI運算的希望！為何他近六年來勤跑竹科？故事要從2017年講起

【撰文/劉煥彥】

輝達（Nvidia）的AI晶片這麼熱門，全球需求只高不低，惟歐洲並未一頭熱，不想把所有高效能運算（HPC）或超級電腦所需晶片的來源，都單押在美國，而是堅持要有自家的產品。 歐洲追求本土研發HPC晶片的努力，早在2017年就開始，並於2019年成立歐洲第一家開發HPC晶片的IC設計公司、位於法國的SiPearl，目的不是要跟美國分庭抗禮，而是要堅持有歐洲自家的主權HPC技術及產品。 有趣的是，撐起歐洲主權HPC晶片「全村希望」的SiPearl，跟台灣供應鏈有千絲萬縷的關係。 SiPearl創辦人暨執行長諾頓（Philippe Notton），曾在晨星半導體（MStar）併入聯發科（2454）之前，在晨星任職八年多，且SiPearl首席科學官楊穎智也是晨星半導體的老兵。 不僅如此，SiPearl來台投片的晶圓代工廠，就是台積電。為了盡快做出第一款晶片，諾頓六年來跑台灣已經100多次。

歐洲自行設計之最複雜處理器Rhea1，今年將在台積電試產

在2025年9月SEMICON Taiwan展場的法國國家館，多家參展的法國半導體業者中，有一家就是SiPearl。在美國長期獨霸先進晶片設計的背景下，國人對於帶有法國血統的SiPearl自然很陌生，但SiPearl其實雄心壯志不小。

根據該公司說明，「SiPearl是歐洲主權之節能處理器的設計業者，產品用途在於高效能運算（HPC）、AI及資料中心，是要因應歐洲在安全、國防、醫學研究、能源、氣候及工程等領域的戰略性雙重用途（軍民兩用）挑戰。」

歐洲至今自行設計的最複雜電腦處理器，就是SiPearl的第一個產品Rhea1，預定今年在台積電試產，採用6奈米製程技術，並將用於歐洲第一個exascale（百萬兆級運算）的超級電腦JUPITER。

SiPearl創辦人暨執行長諾頓日前訪台時，接受《今周刊》專訪，以下是訪談紀要。

「歐盟早在COVID前，就想要做自己的超級電腦硬體」

問：為什麼歐洲想要自己做超級電腦的運算晶片？

答：我2014年離開晨星半導體，之後三年擔任意法半導體（ST Micro）的消費部門負責人。我成立SiPearl是因為歐盟想要開發自有的運算技術，當時說法是歐洲需要有以歐洲技術打造的超級電腦。

這個構想是在AI浪潮崛起前就有的，也是在新冠疫情前就有的，也是川普（2.0）前就有的，當然現在這跟全球政治的關聯更深了，因為AI在每個地方都起來了。

但一開始的時候，SiPearl只是為了要做超級電腦（需要的晶片），現在則是包括了資料中心與AI。

換句話說，歐洲與歐盟早在COVID之前，就已經想要做自己的超級電腦硬體。

問：歐洲有好多家IDM，為何不是找其中幾家來做？

答：歐洲有意法半導體、英飛凌（Infineon）、NXP、博世（Bosch）等業者，它們很多都不是做運算晶片，而是做感測器、功率元件、碳化矽（第三類半導體）。如果是講高階的運算晶片，歐洲一家公司都沒有，全都是做消費產品的。

這些老牌業者並非不想進入高階運算市場，而是覺得成本太高、風險太大。它們早就有自己的市場，像是行動通信、感測器、電源或車用等。

所以，歐盟唯一的選項，就是從頭打造一家新公司。

問：SiPearl是怎麼成立的？

答：2017年6月，歐盟提出自有微處理器方案。

2018年12月，歐洲處理器方案（EPI）聯盟成立。

2019年6月，SiPearl透過歐盟的資金正式成立，第一筆是600萬歐元，但這筆錢要用6奈米製程來生產晶片是不夠的，因此在各種稅務優惠及補助之外，我們發動了B輪募資，要募集9000萬歐元。

問：為何歐洲投資人一度抗拒SiPearl直接找台積電投片？

答：我們一開始就是一家無晶圓廠公司（fabless），這在歐洲生態系是個很大的文化改變，在政治上也很複雜。

當我們宣布要在台灣生產（投片），我們非常樂意跟台積電合作，這時歐洲政界就有人不高興了，這對他們是很大的文化衝擊。

「你們不能這麼做，歐洲自己有晶圓廠啊，像是在德國的格芯（Globalfoundries）或法國格勒諾柏的意法半導體。」

「我是想啊，但歐洲晶圓廠完全沒有我們需要的製程技術，所以非找台積電不可。」

問：SiPearl跟台灣供應鏈的關係密切，為什麼？

答：對我來說，跟台灣合作是很自然的，你要做半導體就不可能沒有台灣。

你們有完整的生態系，而且不是只有台積電、還有主機板製造商，有電子代工廠，這裡什麼廠商都有，我們不可能不來的。

