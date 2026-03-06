20歲到六福客棧做房務 當到總經理照樣彎腰撿垃圾！她靠人脈讓工作自己上門：不是需要時才經營

「我從來沒有自己主動找過工作。」李譿心18歲那年來台北工作後，靠著平時積累的好人緣，每份工作都無縫接軌。 她在20歲進入六福客棧，擔任房務組辦事員。高中畢業、沒傲人學歷，卻一路高升到總經理。因警官先生調派到中部，不得不申請退休，到陌生城市從零開始，現在基金會擔任處長，年後將到中部某飯店集團擔任營運長。 她分享：「人脈不是你需要利用時才去經營，平常就要做。」

李譿心強調：「找工作最好是透過人脈推薦，若是沒有人脈，會喪失很多好機會，因為很多工作不會出現在104。」

做個好用的人 凡事親力親為

在職場，她向來秉持「做個好用的人，比做個有用的人還重要」，不論在那份工作、什麼職位，她都能彎下腰。

在六福客棧當總經理時，看到地上有垃圾，她會蹲下來撿，「我從來不會因為自己是總經理，而覺得這件事不應該由我來做。」

親力親為的工作態度，讓她在任何職位，都很容易被看見。

記性好、不拒絕訂單 住房率超高

來自澎湖的她，從小家境貧困，雖然很會讀書，卻在高中畢業後進入職場，離鄉背井來台北工作。

進入六福客棧，李譿心從房務組辦事員做起，一年後被創辦人莊福提拔到訂房組。她說自己的記性很好，能熟記230個房間每日的房況，不輕易丟失任何一份訂單，讓住房率高達96~98%。

二代莊豐如接班後，看好她的業務能力，重用她為駐店協理、2年後升為總經理，「我是第一個非姓莊的當上總經理。」她自豪道。

她的公關能力佳、親和力強，又是點子王。在任內創造很多第一，像是全台第一個在台北火車站賣便當的星級酒店，高達98~99%的住房率。

為愛到台中 人脈帶來業績

2013年，為了先生，李譿心到台中定居。那一年，她還不到50歲。她說明：「一個家是要夫妻兩人去營造，有一個人必須到處調任，另一個人就要穩定。」

她先後在飯店、醫院工作。為了圓夢，到大學深造，現在是暨南大學觀光創新系博士生，也在台灣體大、勤益科大等校任教。

2023年在友人的推薦下進入日月潭溫德姆酒店擔任行銷業務副總監，曾在旅展時靠著過去的好人脈，一個人賣出200萬業績。

工作表現極好，又因先生被調到台北，選擇辭職、北上發展。

讓工作自動上門 有5個原因

回到台北後，又經友人推薦、順利進入春天酒店任副總。疫後民眾瘋出國，溫泉飯店受季節因素影響大，此時決定重回中部發展，到基金會任職。

職涯40年，都是工作自動上門，她分享有5個原因：

1. 讓大家知道你的專長在那裡。很多人都知道她的行銷公關能力很強，將個人特質放大。 2. 明確定位自己到底想找那一類工作，並且要特別強調「我可以立即上工」。她說這很重要，「現在大家都缺工，老闆會優先考慮可以上工的人。」 3. 簡單有力的履歷。在飯店當總經理時，她看過許多履歷，「履歷要簡單，但不能太浮誇，否則做3個月後還是會陣亡。」 4. 培養第二技能。她舉例，做餐飲業，除了抗壓，還要有第二專長，「現在的工作都會要求你斜槓。」 5. 主動爭取你想要的工作。想要進入那家公司，可以直接去敲門，毛遂自薦。

人脈就是錢脈 廣結善緣

李譿心強調，每個人踏入職場後一定要樂在學習。以她來說，為了學習，儘管工作忙碌，仍到學校任教，「很多人都問我，為什麼堅持要去教書？教書很大的輔助工作是備課，能提升我的專業技能。」

趁著暑假，她會安排電腦課、甲種職安課程等，「在學習的過程，我累積很多人脈，尤其是老一輩的長輩，他們都是苦過來的，對於上進、不斷學習的人，會比較照顧。」

「教學時，我給學生的第一句話就是『人脈就是錢脈』，第二句話是『廣結善緣』，貴人也許就在你的身邊。搞不好那一天，老師就是你的貴人，所以要好好的上課。」

60歲助人為樂 發現生命意義

去年，她進入基金會擔任秘書。基金會人少事多，她捲起袖子，擦桌、掃地、拖地，樣樣來。不過幾個月，她的努力就被看見，被拔擢為處長。

雖然投入公益讓她發現生命很有意義，也有助人為樂的感動。然而，她想在65歲退休前再多做一些事。年後將重返飯店業。

李譿心說不管自己到任何工作，都會不忘初心的利用時間到基金會協助，幫助更多人。

