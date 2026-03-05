王定宇劉怡萱緋聞延燒！賴清德中常會烙重話…若要撤中常委程序怎麼走？

文．蘇芳禾

王定宇、劉怡萱緋聞繼續延燒！民進黨立委王定宇遭到週刊爆料出入名媛劉怡萱住所，兼任民進黨主席的總統賴清德週三（3/4）在中常會重話則表示，民進黨作為執政黨，肩負國人託付重任，所有從政黨員的言行，都該以更高標準來自我規範，以回應國人對我們的期待。 週刊3日爆出緋聞後，一度傳出賴清德要撤掉王定宇的中常委職務，但隨後被民進黨否認。 民進黨立委王世堅在中常會前也受訪表示，黨主席當然可以對這件事發表看法，但解職也有一定程序，例如經過中執會、中評會如何議決，不是三言兩語可以處理。

王定宇是台南立委，在立法院國防外交委員會十分資深，由於外文流利，他也經常接受外媒採訪談區域安全、外交事務等議題。此外，他同時也是民進黨內派系「湧言會」的派系領袖，平時除了活躍於政論節目，基層實力也相當雄厚。

民進黨4日下午召開中常會，但王定宇一早就飛往日本，為WBC台灣隊加油，正好缺席中常會。

談中東情勢、WBC世棒賽 賴籲國人替台灣隊加油

據轉述，賴清德在中常會先是對中東情勢發言，他指出，政府全力確保該區域內台灣公民的安全。同時也持續與國際盟友及全球夥伴，保持緊密且即時的聯繫，隨時掌握區域局勢的發展。審慎評估對台灣經濟、能源、民生與金融市場、可能帶來的影響，並提早做好各項因應部署，確保整體社會運作無虞。

賴清德也提醒，國人近期避免前往衝突地區的國家，以確保自身的安全。我國在以色列、阿聯、巴林、阿曼、科威特、沙烏地阿拉伯等國都有駐館，當地國人如有需要，都可聯繫駐外館處，獲得必要協助。

另針對3/5將開打的WBC世界棒球經典賽，Team Taiwan國家代表隊目前已在日本積極備戰。上週五他也前往大巨蛋觀賽，為選手們加油打氣。

「正如世界全壘打王王貞治先生所說，站上球場，就要抱持超越對手的企圖心。」賴清德說，呼籲國人，不論是在台灣透過轉播，還是親赴東京觀賽，都能為奮戰的國手們全力應援，展現「台灣尚勇」的氣勢，一起成為選手最堅強的後盾。

賴清德說重話：所有黨員該以更高標準自我規範

針對王定宇緋聞，有媒體在3日報導，民進黨秘書長徐國勇十分生氣，秘書長徐國勇得知此事後破口大罵「太離譜了！太令我失望了！」

報導指出，徐國勇認為，王定宇搞亂男女關係的新聞，對民進黨形象造成殺傷力，已向上呈報黨主席賴清德，將審慎因應後續影響。黨內則是傳出要將召開中央評議委員會（中評會），撤銷王定宇的中常委身分，才能對黨內不平聲音有所交代。

對此，民進黨3日回應，相關事件當事人都有所說明，但也呼籲從政同志言行都需用更高標準自我規範。

中評會主委賴瑞隆表示，目前尚未接獲任何相關訊息，且程序上而言，中執委、中常委都由全代會選出，若是非全代會期間，相關黨職處置必須經由中執會討論並做成決議，才能交由中評會處理。

雖然沒有指明，不過賴清德在4日中常會談話的最後強調，「民進黨作為執政黨，肩負國人託付重任。因此，所有從政黨員的言行，都該以更高標準來自我規範，以回應國人對我們的期待。」被視為對王定宇案說重話回應。

王定宇過去和賴清德都是台南市立委，曾在2007年競爭台南市長初選時互槓，互指對手惡意抹黑影響選情。

