快訊

外資再砍、投信硬撐！三大法人續賣超456億元 台股仍飆844點

美軍基地差2分鐘就完蛋！伊朗轟炸機闖卡達與F-15纏鬥結果曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

王定宇劉怡萱緋聞延燒！賴清德中常會烙重話…若要撤中常委程序怎麼走？

聯合新聞網／ 今周刊
民進黨立委王定宇。（記者胡經周／攝影）
民進黨立委王定宇。（記者胡經周／攝影）

文．蘇芳禾

王定宇、劉怡萱緋聞繼續延燒！民進黨立委王定宇遭到週刊爆料出入名媛劉怡萱住所，兼任民進黨主席的總統賴清德週三（3/4）在中常會重話則表示，民進黨作為執政黨，肩負國人託付重任，所有從政黨員的言行，都該以更高標準來自我規範，以回應國人對我們的期待。

週刊3日爆出緋聞後，一度傳出賴清德要撤掉王定宇的中常委職務，但隨後被民進黨否認。

民進黨立委王世堅在中常會前也受訪表示，黨主席當然可以對這件事發表看法，但解職也有一定程序，例如經過中執會、中評會如何議決，不是三言兩語可以處理。

王定宇是台南立委，在立法院國防外交委員會十分資深，由於外文流利，他也經常接受外媒採訪談區域安全、外交事務等議題。此外，他同時也是民進黨內派系「湧言會」的派系領袖，平時除了活躍於政論節目，基層實力也相當雄厚。

民進黨4日下午召開中常會，但王定宇一早就飛往日本，為WBC台灣隊加油，正好缺席中常會。

談中東情勢、WBC世棒賽　賴籲國人替台灣隊加油

據轉述，賴清德在中常會先是對中東情勢發言，他指出，政府全力確保該區域內台灣公民的安全。同時也持續與國際盟友及全球夥伴，保持緊密且即時的聯繫，隨時掌握區域局勢的發展。審慎評估對台灣經濟、能源、民生與金融市場、可能帶來的影響，並提早做好各項因應部署，確保整體社會運作無虞。

賴清德也提醒，國人近期避免前往衝突地區的國家，以確保自身的安全。我國在以色列、阿聯、巴林、阿曼、科威特、沙烏地阿拉伯等國都有駐館，當地國人如有需要，都可聯繫駐外館處，獲得必要協助。

另針對3/5將開打的WBC世界棒球經典賽，Team Taiwan國家代表隊目前已在日本積極備戰。上週五他也前往大巨蛋觀賽，為選手們加油打氣。

「正如世界全壘打王王貞治先生所說，站上球場，就要抱持超越對手的企圖心。」賴清德說，呼籲國人，不論是在台灣透過轉播，還是親赴東京觀賽，都能為奮戰的國手們全力應援，展現「台灣尚勇」的氣勢，一起成為選手最堅強的後盾。

賴清德說重話：所有黨員該以更高標準自我規範

針對王定宇緋聞，有媒體在3日報導，民進黨秘書長徐國勇十分生氣，秘書長徐國勇得知此事後破口大罵「太離譜了！太令我失望了！」

報導指出，徐國勇認為，王定宇搞亂男女關係的新聞，對民進黨形象造成殺傷力，已向上呈報黨主席賴清德，將審慎因應後續影響。黨內則是傳出要將召開中央評議委員會（中評會），撤銷王定宇的中常委身分，才能對黨內不平聲音有所交代。

對此，民進黨3日回應，相關事件當事人都有所說明，但也呼籲從政同志言行都需用更高標準自我規範。

中評會主委賴瑞隆表示，目前尚未接獲任何相關訊息，且程序上而言，中執委、中常委都由全代會選出，若是非全代會期間，相關黨職處置必須經由中執會討論並做成決議，才能交由中評會處理。

雖然沒有指明，不過賴清德在4日中常會談話的最後強調，「民進黨作為執政黨，肩負國人託付重任。因此，所有從政黨員的言行，都該以更高標準來自我規範，以回應國人對我們的期待。」被視為對王定宇案說重話回應。

王定宇過去和賴清德都是台南市立委，曾在2007年競爭台南市長初選時互槓，互指對手惡意抹黑影響選情。

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

WBC經典賽／台灣迎戰澳洲先發打線名單出爐！費仔一棒、張育成扛四棒，二游林子偉、江坤宇...直播轉播哪裡看

南韓電子入境卡列「中國台灣」拒改正！多次交涉無效，外交部出招反制：可換這方法通關

不買0050、0056！達人12年賺3棟房、給金孫7個存股忠告：00878、00919搭配3檔低價金雞母「抱3年股息價差雙賺」

星巴克買一送一「限時今天」！草莓抹茶那堤、濃萃義式厚那堤、焦糖瑪奇朵都有？飲品一次看

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

相關新聞

教保員連4天踢幼幼班孩50多次...幼兒園不當管教案件頻傳 為何違規教師、園所難退場？

幼兒園不當對待案件層出不窮，家長卻常因監視畫面缺漏無法釐清真相，違規園所又多以罰款收場。制度防線頻頻失靈，從證據保存到處分裁量，監管機制是否已跟不上亂象蔓延的速度？

光通訊時代 台供應鏈迎大行情！冠軍操盤手：AI投資買新不買舊「6檔口袋名單出列」

輝達GTC大會將於3月16日登場，市場聚焦矽光子與CPO技術啟動。這場光通訊革命除高價龍頭受惠，具備轉機題材的二線成長股也準備迎來表現機會。 輝達GTC大會將於3月16日登場，執行長黃仁勳透露，會中將展示「一款令世界震驚的晶片」，外界揣測，亮點之一就是擴大啟動光通訊矽光子與CPO（共同封裝光學）技術。而這場「光速革命」，除了相關高價龍頭股，具備轉機性的成長潛力股也有好戲可期。

台積電一直創新高 還能進場? 股海老牛：2000元是合理價！定期定額不停扣

台積電股價有望衝上2330元，理財作家股海老牛指出，2026年EPS預估可達100元，認為2000元為合理價位。他建議投資者持續定期定額，並注意與台積電相關的AI供應鏈個股。

「1家緯創就能和HP、Dell平起平坐」聯發科市值有機會追上高通…謝金河：台灣企業悄悄變大了

台灣的企業悄悄變大了 美以聯手轟炸伊朗，中東局勢出現新變化，台股開低，但充滿韌性！台灣的加權指數節節攀升，企業市值也水漲船高，除了大家耳熟能詳的台積電，很多企業也躍升為國際級大企業。

AI助長造假太厲害 社群媒體到年底恐逾8成訊息「攏是假」！我們該如何因應？

以色列向來被視為資安大國，但連身在全球資訊科技最尖端的以色列都發現，AI助長訊息及影片造假實在太厲害，估計到今年底之前，所有社群媒體上的訊息高達8~9成都是假的，或由各類科技生成的。 不僅如此，2025年夏天以色列在與伊朗的12天戰爭中發現，伊朗光在這12天就對以國發動幾乎1200次社交工程行動（網路戰），不僅侵入公路監視鏡頭以掌握以國交通變化、駭入停車場監控鏡頭好掌握以方重要人員的動態，甚至試圖假造以色列本土防衛指揮部的訊息，誤導民眾不在飛彈來襲時進入避難所，藉此影響以色列的民心士氣。 以色列國家資安局（INCD）警告，全球第一場不費一槍一彈、純粹由網路技術進行的戰爭（cyber-based war）遲早會來臨，只有及早準備才能有效降低衝擊。

活捉馬杜洛、斬首哈米尼！​川普下個目標是他？ 謝金河：以色列說不定和台建交

這個世界將出現非常驚人的變化！今年元月5日美國活捉馬杜羅夫婦，這個消息瞬間傳遍全世界，台灣股市次日開盤大漲775點，台積電跳空上漲110元。第一時間，我說2026年一定會是我們這一生最精彩的年份，過去所有不可能的事情，或是難以想像的巨大變化，都會在這一年發生！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。