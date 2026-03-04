油價這次漲到哪？要看誰控制荷姆茲海峽！謝金河：台股、記憶體跌股的原因很明顯

聯合新聞網／ 今周刊
財信傳媒董事長謝金河。(本報資料照片)
財信傳媒董事長謝金河。(本報資料照片)

文．謝金河

誰控制荷姆茲海峽？2/3全球股市紛紛重挫，南韓股市漲幅最大跌幅最重，大跌7.24%，日本股市也跌1778點，台股加權指數也大跌771.44。股市下跌的原因是伊朗封鎖荷姆茲海峽，市場擔心油價會上衝到每桶100美元以上。

上次油價衝上100美元是2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，造成通膨壓力，美國聯準會展開暴力升息，鮑爾把利率推高至5.25到5.5%。川普上任後，一直要求鮑爾要降息。但鮑爾未如所願，終於要去職。

這次油價會漲到哪裡？要看誰控制了荷姆茲海峽？理論上，伊朗領導核心已經在轟炸中陣亡，剩下革命自衛隊的無差別攻擊，伊朗的週邊國家都遭到威脅，破壞。這次美國，以色列聯合攻擊伊朗之前，美國的多艘航母已經在這裡集結，也顯示美國在荷姆茲海峽有一定的控制力。

這個時候要判斷，如果是伊朗革命自衛隊控制荷姆茲海峽，那麼伊朗的問題會比較棘手，美國解除伊朗問題，可能要花費比較長的時間，這對資本市場是利空。如果美國可以控制荷姆茲海峽，油價不會突破100美元，頂多在70到80之間盤旋，伊朗問題解決後，油價會進一步回落。

川普的核心意志是要油價下跌，聯準會降息的！這次美國攻擊伊朗，美元指數上升，已經衝破98，亞洲貨幣紛紛回貶。這次股市回檔，最主要的是先前的漲幅太大。2/3南韓的海力士，三星大跌，是先前的漲幅太大，台灣的記憶體股也紛紛跌停。

未來資本市場，油價，核心仍然要看誰控制荷姆茲海峽！

延伸閱讀：

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

不買0050、0056！達人12年賺3棟房、給金孫7個存股忠告：00878、00919搭配3檔低價金雞母「抱3年股息價差雙賺」

南韓電子入境卡列「中國台灣」拒改正！多次交涉無效，外交部出招反制：可換這方法通關

0050破76元就開搶？外資6天賣39萬張、KD 20以下才能買？施昇輝：想安心只選「這種買法」

林禹宏醫師5:20病逝，兒喊是最後浪漫…一次抽血發現血癌：活下去是我唯一目標！4症狀發病就生死關頭

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

教保員連4天踢幼幼班孩50多次...幼兒園不當管教案件頻傳 為何違規教師、園所難退場？

幼兒園不當對待案件層出不窮，家長卻常因監視畫面缺漏無法釐清真相，違規園所又多以罰款收場。制度防線頻頻失靈，從證據保存到處分裁量，監管機制是否已跟不上亂象蔓延的速度？

光通訊時代 台供應鏈迎大行情！冠軍操盤手：AI投資買新不買舊「6檔口袋名單出列」

輝達GTC大會將於3月16日登場，市場聚焦矽光子與CPO技術啟動。這場光通訊革命除高價龍頭受惠，具備轉機題材的二線成長股也準備迎來表現機會。 輝達GTC大會將於3月16日登場，執行長黃仁勳透露，會中將展示「一款令世界震驚的晶片」，外界揣測，亮點之一就是擴大啟動光通訊矽光子與CPO（共同封裝光學）技術。而這場「光速革命」，除了相關高價龍頭股，具備轉機性的成長潛力股也有好戲可期。

台積電一直創新高 還能進場? 股海老牛：2000元是合理價！定期定額不停扣

台積電股價有望衝上2330元，理財作家股海老牛指出，2026年EPS預估可達100元，認為2000元為合理價位。他建議投資者持續定期定額，並注意與台積電相關的AI供應鏈個股。

「1家緯創就能和HP、Dell平起平坐」聯發科市值有機會追上高通…謝金河：台灣企業悄悄變大了

台灣的企業悄悄變大了 美以聯手轟炸伊朗，中東局勢出現新變化，台股開低，但充滿韌性！台灣的加權指數節節攀升，企業市值也水漲船高，除了大家耳熟能詳的台積電，很多企業也躍升為國際級大企業。

AI助長造假太厲害 社群媒體到年底恐逾8成訊息「攏是假」！我們該如何因應？

以色列向來被視為資安大國，但連身在全球資訊科技最尖端的以色列都發現，AI助長訊息及影片造假實在太厲害，估計到今年底之前，所有社群媒體上的訊息高達8~9成都是假的，或由各類科技生成的。 不僅如此，2025年夏天以色列在與伊朗的12天戰爭中發現，伊朗光在這12天就對以國發動幾乎1200次社交工程行動（網路戰），不僅侵入公路監視鏡頭以掌握以國交通變化、駭入停車場監控鏡頭好掌握以方重要人員的動態，甚至試圖假造以色列本土防衛指揮部的訊息，誤導民眾不在飛彈來襲時進入避難所，藉此影響以色列的民心士氣。 以色列國家資安局（INCD）警告，全球第一場不費一槍一彈、純粹由網路技術進行的戰爭（cyber-based war）遲早會來臨，只有及早準備才能有效降低衝擊。

活捉馬杜洛、斬首哈米尼！​川普下個目標是他？ 謝金河：以色列說不定和台建交

這個世界將出現非常驚人的變化！今年元月5日美國活捉馬杜羅夫婦，這個消息瞬間傳遍全世界，台灣股市次日開盤大漲775點，台積電跳空上漲110元。第一時間，我說2026年一定會是我們這一生最精彩的年份，過去所有不可能的事情，或是難以想像的巨大變化，都會在這一年發生！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。