最好殺價區域曝 桃園大園、台中清水…這裡議價率居冠！房價回歸理性：有談有機會

房市交易冷清，建商紛紛讓利！591新建案統計，全台前十大行政區議價率較去年普遍增加，以桃園市大園區以22.5%的議價率居冠，較去年成長3.9個百分點。 「買房開價打8折」已成當前議價顯學，台中海線清水、梧棲也雙雙入榜。在龐大賣壓進逼下，建商態度明顯鬆動，相較過往房價只漲不跌，如今「軟房價」的態勢相當明顯。

數字科技(5287)旗下591新建案指出，現階段建案銷況牛步，蛋黃區房價固然有撐，部分供給量大的外圍區域已淪為買氣孤島，甚至出現單月成交不到一戶的窘境。

建商在庫存壓力下，銷售策略早已從「以拖待變」轉為「殺價取量」，議價主動權逐漸倒向消費者。倘若今年信用管制政策未見鬆綁，房價估計將由僵持盤整進入實質降價階段，屆時購屋族的議價籌碼將顯著增加。

桃園買氣降溫 議價第一

觀察各縣市，桃園市大園區近年受青埔特區外溢效應及航空城議題拉抬，包含客運園區在內等重劃區供給大幅增加。在買氣降溫、投資客退場後，部分外圍個案為吸引買氣，議價率一路走高。

排名第六的桃園區因中路、小檜溪等多個重劃區競爭激烈，有部分高總價個案紛紛擴大讓利空間以求去化，議價率同樣逐步升高。

新北市唯一上榜的淡水區，議價率高達17.2%，排名第2。主要是區域行情落差所致，特別是去年紅樹林生活圈有「將捷舟際」、「SUN HOUSE」等高價個案公開，將整體開價拉高至5字頭，但目前交易主力仍集中在3、4字頭的淡海新市鎮，議價率因而擴大。

中部清水、梧棲最好殺價

台中市則集中在海線清水與梧棲等區，議價率分別為15.6%、14.6%，其中梧棲區議價更是年增7.1個百分點，為各區中最高。

主要是當地前幾年推案大爆發，隨著賣壓逐步湧現，建商為加速去化庫存，價格態度明顯軟化，買方議價力道也隨之大增，成為現階段台中最好殺價的區域。

「有談有機會」 價格回歸理性

南二都則深陷房市過熱、科技光環失靈的局面，如台南安南與善化區過去受惠南科紅利，區域行情屢創新高。隨房價基期墊高、市場陷入觀望，自住客追高意願降低，建商為打破僵局不得不擴大讓利。

高雄也在台積電光環褪色下，交易量急轉直下，楠梓、左營等區面臨「以價換量」的抉擇。

591新建案指出，目前雙北以外地區，越來越多建商與代銷因買氣疲軟，制價策略不再如前幾年一昧追求高價，而是採取「有談有機會」的彈性策略，讓價位逐漸回歸理性。

