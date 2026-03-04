南仁湖砸1億6千萬翻修公共空間 古坑服務區靠「在地化」闖出新天花板

撰文：陳禹蓁

在強敵環伺下，國道服務區營運商「3哥」南仁湖，決定用「在地化」另闢發展路線，不僅斥資翻新空間，更換櫃位品牌，翻轉單純提供休息定位，成為旅途中必訪的創意景點。

即使沒有過人的先天條件，憑著努力開創的特色，也能在激烈的商戰中闖出一片天。國道3號的古坑服務區，就是個鮮活的例子。

2月底的中午，開車駛入古坑服務區，首先映入眼簾的是巨大的玫瑰造景，以及在暖陽下盛開的黃花風鈴木，即使農曆春節已經結束，仍能看見不少遊客坐在戶外品嘗在地特產咖啡，走近一看，1樓的熟食區與伴手禮專櫃也聚集了眾多人潮。

雲林古坑服務區的車流與旅客量，比不上新竹關西、台中清水等傳統大型站點，但過去2年成為難以忽視的黑馬，2025年營收含稅已突破4億元，比起2023年大翻修前，業績近乎翻倍。

不再只是過路上廁所 服務區翻新轉型成特色景點

背後原因，除了大力招攬彰化、雲林、嘉義的知名品牌進駐聚客，也致力塑造優美環境，成為國道服務區評鑑委員、台中教育大學國際企業系特聘教授鄭尹惠口中的「目的地轉型」典範。

所謂目的地轉型是指原本只求滿足進食、小憩、如廁等生理需求的國道服務區，轉型成為旅客願意特地造訪的景點。這也是自2007年起就經營古坑服務區的南仁湖企業，決定在2022年砸下1億6千萬元全面翻新服務區公共空間，增加營業規模與特色櫃位的驅力。

「不能再依賴過路人上廁所、買完就走的模式！」南仁湖育樂流通事業管理處協理程國振說。

站點數量固定、業者須定期向主管機關競標經營權的國道服務區，是一塊零和戰場。據2025年高公局所公布全台15個國道服務區營收，南仁湖是市占率約15％的「3哥」，跑在前頭的，則是合計市占率達7成的統一超與新東陽2大業者。程國振解釋，為了在強敵環伺的環境下生存，南仁湖必須善用從南部發跡的地理優勢、招攬在地特色品牌進駐，創造難以取代的定位。

程國振指出，2023年翻新後，古坑服務區可容納的櫃位數量提升至33個，但淘汰了近8成的原有品牌，以便優先邀請具特色品牌進駐；考慮有6成旅客一下車就會直奔廁所再至最近賣場消費，團隊特別將廁所外動線上「黃金地段」，留給客單價與轉換率較高的伴手禮業者，另一側才安排熟食區，「人的食量有限，拿得走的才是關鍵！」他解釋。

力邀人氣名店進駐 伴手禮、熟食營收雙引擎

距離廁所出口最近的「店王」，是來自雲林崙背的千巧谷，明星商品為使用在地鮮乳製作的鮮奶球，其他如生乳吐司等麵包類產品也深受歡迎，甚至有在地客特地購買，單月營收突破485萬元，春節期間單日營業額甚至曾衝上42萬元，店家1天要送貨3次才來得及補貨。

熱鬧的生意背後，其實花了南仁湖1年多時間說服。

程國振透露，業者起先擔心進駐服務區會排擠本店生意，但是團隊拿出車流與客群數據，多次說明另設店鋪據點，反而能吸引原本不常接觸的國道用路人；事實也證明在休息區開店後，千巧谷本店業績因知名度提高而同步成長。

在熟食區，南仁湖也有1張王牌：位於嘉義的60年老店，羅記民雄肉包。

羅記民雄肉包第3代負責人羅純瑜表示，南仁湖為了邀約設櫃曾多次登門拜訪，為求慎重，她在確定進駐前也曾到古坑實地考察、發現服務區過路客多、新改裝的空間寬敞舒適，又聚集了包括千巧谷在內的多家在地知名品牌，才同意合作。

程國振表示，羅記民雄肉包在服務區的櫃位2025年10月正式開幕，憑經典的肉包與紅茶、豆漿等飲品，單月亦能創造160萬元營收。

少數被保留品牌，如古坑咖啡「TGC」也展現在地特色。程國振指出，服務區內的星巴克、全家皆販售咖啡，但TGC營業額仍持續上揚，顯示地方核心特色對用路人具有強大吸引力。

湊齊特色店家的拼圖之後，團隊接下來將持續透過環境升級，讓用路人願意「特地進來休息」。

程國振表示，服務區夜間消費常下滑，因此必須強化夜晚停留誘因。目前戶外廣場已裝設流星燈，入夜後如星光灑落，今年更預計擴大至整個腹地，營造具吸引力的夜景。交通部高速公路局業務組組長劉逢良也指出，古坑的主題營造能力是旅客願意駐足、甚至回訪的關鍵。

持續進化的古坑服務區，證明了即使國道服務區的商業模式看似大同小異，也能透過巧思與創意，讓旅客找到更多造訪的理由。

