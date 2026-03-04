教保員連4天踢幼幼班孩50多次...幼兒園不當管教案件頻傳 為何違規教師、園所難退場？

撰文：馬揚異

幼兒園不當對待案件層出不窮，家長卻常因監視畫面缺漏無法釐清真相，違規園所又多以罰款收場。制度防線頻頻失靈，從證據保存到處分裁量，監管機制是否已跟不上亂象蔓延的速度？

為了搶救少子化，政府近年竭盡所能砸預算催生助養，諷刺的是，全國幼兒園虐童、重大違規等亂象，卻更頻繁上演，幼教監管為何失靈？

1月21日，新北市鶯歌一所私立幼兒園遭立法院民眾黨團、新北市議員陳世軒揭露，有園生去年9月疑似兩度遭不當對待，只因打翻水杯，被老師命令當眾脫褲、裸露下半身擦地。事後，孩子經常半夜做噩夢，平時換褲子也會嚇到尿失禁，需要定期尋求兒童心理醫師協助。

然而，新北市教育局1月初行政調查結果出爐，卻認定「不當對待情節輕微」，僅裁罰園方6萬多元，也未公告涉案教師姓名，僅要求兩名教師接受12小時相關課程，令家長難以接受。

民代踢爆》調查處分力道不足

無獨有偶，事件爆發隔天，民進黨立委林月琴、靖娟基金會也踢爆，新北市土城一所私立幼兒園聘用無照教保員曾女長達20年。去年7月，曾女連4天踢踹、拉扯幼幼班園生50多次，更言語羞辱學生「有病」，造成多名學生心靈受創。

事後新北市教育局認定不當對待成立，曾女也主動離職，但林月琴發現，該幼兒園隸屬的「育全教育機構」，過去3年幾乎每年都因為聘用無照師資、不當對待幼童被裁罰，但園方不見改善，還能繼續拿政府補助開設新園所，讓她直批教育局「監管完全失靈」。

這2起令人心碎的事件，案發情節與處理過程不盡相同，卻都指向現行幼教監管機制已出現漏洞，加上地方政府消極行政，讓許多幼童暴露在風險之中。

依照規定，若幼童在幼兒園疑似遭不當對待，園方應通報教育局，教育局認為有必要就須啟動調查；若調查發現確有不當對待，應予以園方及涉案人員處分。

但究竟該怎麼調查、怎麼裁罰？事實上，現行法規和行政指導原則，存在許多模糊空間，從第一時間保全證據、調查還原事件到事後究責，都有檢討空間。

首先是決定案件能否成立，最關鍵的「監視器影像保存」。調查幼兒園不當對待事件時，監錄影像往往是最直接的客觀證據，「幼兒的表達能力還不成熟，陳述內容常常不被調查人員接受，以我們的經驗，如果沒有監視器畫面，要認定園方不當對待，幾乎不太可能！」靖娟基金會執行長許雅荏說。

證據缺漏》監錄畫面只留2周

然而，1份出自教育部的行政指導函文，卻又讓地方政府在保全「監視器畫面」這項證據上，遭遇阻礙。

2019年，國教署發布了《高級中等以下學校暨教保服務機構監視錄影系統管理具體作法》，規定幼兒園內的監錄畫面，應該至少須保存14天。

但實務上，只有極少數縣市有自主訂定更嚴密的監錄影像保存規範，例如台北市要求教保服務機構的攝錄設備畫面需為彩色、有錄音功能等，且須保存「30天」以上；其餘包括新北市、台南市、高雄市和新竹縣市等多數地方政府，都只遵循國教署定出的「最低標」，僅要求保存14天。

然而，對照教保現場經驗，2周的影像保存時限，對於調查還原事件遠遠不足。以新北鶯歌私幼案為例，雖然家長早在去年9月底事發當天，就向老師詢問案情，但園方第一時間避重就輕、隱瞞實情，直到10月初幼童說出真相，媽媽要求調閱監視器畫面，此時距離事發已經超過2周，園方也順勢以「畫面已被覆蓋」為由，只提供48秒的翻拍影片給家長與教育局。

這段經過剪輯的影片中，只擷取孩子拿褲子在地上擦水的特寫畫面，看不到老師指責、圍觀的完整經過。到10月底，園方為了私下與家長尋求和解，才拿出原本聲稱「已被覆蓋」的完整4分鐘影片辯解。

由此可見，依照現行規範，即使園方手握完整證據畫面，只要事發逾14天，就能理所當然隱匿「吃案」，連教育局也無法強制要求園方提供，不利還原真相。

處理過無數兒少案件的許雅荏，就經常遇到園方監視器畫面被覆蓋、漏失關鍵證據的情況。「保存30天是最基本的。」她認為，需要透過更完整的影像保全規範，增進對園生安全的保障，同時也維護教師權益。

事實上，撇開不肖業者刻意拖延時間、隱瞞證據不談，就連現行制度，也可能在行政調查過程中扯後腿。

去年10月，國教署公布《直轄市縣（市）政府提供閱覽教保相關人員違法事件監視錄影系統攝錄影音資料注意事項》，發函給地方政府明示，當孩子遭受疑似不當對待時，家長應該先向幼兒園申請調閱監視器，園方受理後，可在「14天內」回覆家長是否接受調閱；若家長被園方拒絕，可以再請教育局協助向園方索取。

綜合2紙教育部函文不難發現，即使家長在事發第一時間就向園方申請調閱監視器，園方可在14天內回覆拒絕，之後即使教育局再介入，行政流程已經超過14天，園方不必繼續留存監錄畫面。這項規範上的瑕疵，更凸顯教保機構監錄畫面應拉長保存期限的必要性。

不過，這條時間線究竟要怎麼劃定，部分實務界專家有不同看法。

長期關注校園不當管教與霸凌案件的監察委員葉大華，態度較保守。「若是小學生或青少年，遇到不當對待第一時間就會反映，但學齡前的孩子比較複雜，除非遇到嚴重的肢體暴力，否則不太懂得講出來。過去很多案子是1、2個月後，甚至1年後才啟動調查，一直討論監視器要保存多久，可能會沒完沒了。」她指出。

專家建議》須配合訪談調查

全國教師工會總聯合會幼教委員會主委楊逸飛則認為，教育應該建立在信任關係上，他擔憂若為了少數極端的不當對待個案，不斷要求拉長保存期限、倚賴監視器作為證據，只會讓老師跟家長之間的信任關係愈來愈薄弱，也讓第一線老師更不願意留在教學現場。

確實，如何在兒權保障和教學互信之間取得平衡，有待細緻辯論，提出更完善的執行做法。不過，專家們的擔憂也凸顯，拉長監錄畫面保存期限固然重要，但只是諸多配套的一環，要釐清事件真相，行政調查的相關人士訪談必須同步到位。

目前根據《教保相關人員違法事件調查處理辦法》第15條，調查小組進行調查時，應「視需要」訪談當事人、檢舉人或其他教保相關人員等。然而，人本教育基金會執行長馮喬蘭觀察，調查小組的訪談常過於片面，或倚賴特定證據，無法建構出完整的事件脈絡。

她建議把行政調查相關程序修訂得更具體，「例如在什麼情況下，應該引進專家訪談幼兒？如何決定訪談進行的環境、問話方式？可以訂定更細緻的規範。」

最後，當調查結束，事件進入懲處階段，現行法規針對進用與管理教保人員的幼兒園，有反覆違規情形時的懲處機制也過於寬鬆。

翻開《教保服務人員條例》第41條，若幼兒園「進用未具教保服務人員資格者從事教保服務」，可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰；若處罰3次後仍未改善，「得依情節輕重」減少招生人數、停止招生、停辦，甚至廢止設立許可等。

輕罰惹議》未明文強制減停招

儘管法規設計上，看似納入加重處罰的機制，避免「不怕罰錢」的教保機構一犯再犯；但「得以依情節輕重」等模糊文字，給予地方政府極高的裁量空間，實務上經常出現執法力道過輕、監管不力等情況。

以育全教育機構為例，該機構名下有18所幼兒園，其中位在桃園市、新北市的3所幼兒園，分別在2024年8月、10月和2025年9月，因為「進用未具資格者從事教保服務」各被裁罰6萬元，但短短13個月內累犯3次，園方卻未被減招、停招，反而能持續設立新園所招生。

楊逸飛感嘆，準公共幼兒園長期存在品質參差不齊問題，教育部為了大量布建平價幼兒園，給予私立幼兒園補助，讓許多將倒閉退場的私幼「起死回生」，但在挹注資源同時，卻未善盡品質把關，才導致現今亂象。

對此，許雅荏認為，要落實兒權保障，政府也有監督機制。除了要求地方政府強化落實《教保服務人員條例》的累犯懲處，也可參考非營利幼兒園的績效考核方式，加強把關準公幼的品質。

舉例來說，根據教育部現行的作業要點，私立幼兒園若要申請成為準公幼，必須接受5年1度的「基礎評鑑」，並揭露教保服務品質相關資訊。

然而，目前最新的幼兒園基礎評鑑指標，並沒有將不當管教、違規裁罰紀錄等納入指標。以育全土城幼兒園為例，在長期進用無照師資的情況下，2022年基礎評鑑結果仍是「全數指標通過」。

反觀，去年修正的「非營利幼兒園及職場互助教保服務中心績效考評指標」明確規定，只要有違法裁罰紀錄，有一情事就扣2分，扣到總分零分為止。許雅荏認為，政府在補助準公幼設立的同時，也應該參酌公共化幼兒園的品質要求，祭出更嚴謹的考核標準。

對此，教育部回應，園方得知疑似不當對待事件，24小時內就該通報地方教育局，教育局也會第一時間到園保存監視器畫面等證據，延遲通報可處6千到6萬元罰鍰。至於訪談調查、累犯懲處規定，則因個案情節不同，應該保留一定彈性。

然而，正是「延遲通報」的罰則過輕、監視器保存期限太短，加上種種法規執行的彈性，一次又一次成為行政怠惰、輕縱不肖幼兒園與惡師的溫床。

幼教人員不當對待案件層出不窮，若主管機關不祭出嚴謹的法規、更積極的行政作為，將會是家長育兒一大噩夢。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1524期)

延伸閱讀》

不買0050、0056！達人12年賺3棟房、給金孫7個存股忠告：00878、00919搭配3檔低價金雞母「抱3年股利價差雙賺」

2026 WBC賽程、WBC轉播！經典賽直播哪裡看？台日大戰3/6開打…台灣隊賽程、先發名單、戶外直播資訊

快備份！LINE宣布「1免費實用功能」將消失…上路日期確定了，少做1步驟「帳號被盜救不回」

比股市更殘酷的，是快樂的保鮮期！豪華旅行團、出國搭商務艙…老黑：趁能享受時享受，有錢花就花吧

離岸風電3-3期拚3.6GW，但可插風機海域恐不足2GW！海域空間現況盤點，為何這是達標最大挑戰？