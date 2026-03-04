光通訊時代 台供應鏈迎大行情！冠軍操盤手：AI投資買新不買舊「6檔口袋名單出列」

撰文：黃嘉斌

輝達GTC大會將於3月16日登場，市場聚焦矽光子與CPO技術啟動。這場光通訊革命除高價龍頭受惠，具備轉機題材的二線成長股也準備迎來表現機會。

輝達GTC大會將於3月16日登場，執行長黃仁勳透露，會中將展示「一款令世界震驚的晶片」，外界揣測，亮點之一就是擴大啟動光通訊矽光子與CPO（共同封裝光學）技術。而這場「光速革命」，除了相關高價龍頭股，具備轉機性的成長潛力股也有好戲可期。

輝達帶頭拉貨 卡位光通訊正當時

隨著輝達將2026年定調為矽光子技術商轉元年，相關供應鏈成為近期投資熱點，從近期美系光通訊大廠Lumentum持續大漲，即可看出該族群的多頭氣焰。

從股價來看，相關供應鏈或許短線有點過熱，但長線趨勢仍在，仍有好戲可期。畢竟隨著AI算力需求暴增，為克服數據傳輸瓶頸，CPO技術儼然成為「箭在弦上，不得不發」的趨勢，未來將實現「光進光出」，取代目前「光轉電再轉光」的低效率模式。而在台積電董事長魏哲家放出「CPO已進入實作、樣品階段的訊息」後，市場雖預期大規模量產落地可能要等到明年，但也明確意味著，輝達的Rubin Ultra世代很可能是「銅退光進」的轉折點。

整體來說，今年是光通訊元年，明年則是爆發年。從產業的角度分析，市 場預估輝達最新推出的Rubin與Rubin Ultra推理架構，在2026年AI推理市場規模將突破1200億美元，而矽光子與CPO技術，隨著2025年800G至1.6 T矽光子模組全面放量，今、明2年將進入CPO與3.2 T光引擎爆發期，2028年後，6.4 T技術將成為主流，整體趨勢的能見度十分明確。

而台灣供應鏈則有望在全球AI推理市場中扮演核心角色，從晶圓代工、封測、光電到材料元件等，國內業者已紛紛投入，台積電、日月光等企業領軍成立「矽光子產業聯盟」，推動光互聯與CPO技術，搶攻資料中心高速傳輸市場，其中，聯亞、波若威、華星光等廠商已加速量產800G至1.6 T矽光子模組。

在光通訊高價股方面，波若威與台積電合作緊密，且為輝達在GTC大會點名的供應商之一，使外界預估波若威的矽光產品將在今年迎來正式商轉出貨，業績有望持續發酵，波若威去年的毛利率從原先約14.36％跳升到18.07％，毛利率出現結構性改善。

此外，市場盛傳，波若威今年光通訊產品出貨量預估約1萬套，明年預期將有10倍至30倍的爆發性成長（10萬至30萬套），雖然總量仍不算非常大，但確立了產業成長趨勢。以市場法人預估的「今年」EPS（每股稅後純益）來看，目前本益比雖似偏高，但若以市場預估明年EPS有機會到30元至50元，並以光通訊產業可達40倍本益比計算，目前股價就顯得不貴，長線或有上千元的實力。

另方面，隨著Google TPU市場需求看旺，不僅谷歌自家擴大採用，目前Meta也有租用算力及採購TPU晶片打造AI伺服器的計畫，推升光通訊規格升級商機，而打入美系雲端服務大廠（CSP）的光聖、華星光也很有想像空間。

股本小 因應波動加劇須強化風控策略

在轉機股方面，當龍頭廠如華星光產能滿載且無擴產計畫時，訂單自然會流向具備產能的二線廠如光環，形成「大哥吃肉，二哥喝湯」的補漲局面。光環受惠華星光訂單的外溢效應，市場預估今年將力拚 「虧轉盈」，今、明2年EPS有機會分別上看2元與4元，甚至市場還出現了明年EPS不排除上看6元的「小作文」，但撇開「超樂觀」的市場看法，股價先看120元是有機會的。

至於瑞軒，則有望受惠於波若威的「訂單外溢」效益，瑞軒憑藉其在越南現有的組裝廠，加上與波若威的合作關係，進而承接技術門檻較低、但需要大量人工和場地的後段光纖分配盒（Shuffle Box）組裝業務。而一個Shuffle Box的單價高達6千至8千美元，預計能為瑞軒帶來不錯的營收貢獻，迎來爆發性的獲利成長，未來股價不容小覷。

不過，光通訊股的挑戰與特性在於此類股的股本普遍較小，股價波動極為劇烈；同時，台灣廠商面臨中國的激烈競爭，主因是中國政府的巨額補貼使其具備成本優勢，因此投資後在損益點的拿捏要格外謹慎。

整體而言，在投資策略上，今年AI供應鏈宜採取「買新不買舊」的原則，須掌握AI產業鏈中輪動的新熱點。而AI產業投資焦點，從初期的「組裝」到「散熱」，至今已到了「元件」、「材料」與「光通訊」。在投資思惟方面，重視市場「趨勢」要比固守傳統估值更易賺取超額報酬。

我認為當前市場的凶猛走勢與「康德拉季耶夫長波循環」（Kondratiev Wave）有關。在新工業革命4.0驅動下，會創造30至50年的超大型經濟循環，其力量會覆蓋中短期循環的正常軌跡，也同時解釋了市場修正有限、底部不斷墊高的現象。

操作上，應避免僅因「認為股價過熱、看不順眼」而輕易放空，投資組合的構建應依據個人風險偏好，保守者可分散投資於各產業龍頭，積極者則可集中火力於具備高技術門檻和獨占性的中小型成長股。整體而言，市場雖看多，但預期波動將加劇，靈活調整與風險控管是致勝關鍵。

（本文由黃嘉斌口述，林心怡整理）

