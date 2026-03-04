傳產躺平「訂單剩3成就是資優生」！手工具二代如何拚併購艦隊 殺出紅色供應鏈？

撰文：今周刊編輯團隊

2025年，台灣出口寫下新頁、經濟成長率創近15年新高。繁華數字背後，卻是冰火兩重天，傳統產業成為K型復甦裡，下行的那一方。

在紅色供應鏈、關稅夾擊下，依然有人逆勢轉型，切入AI、半導體，或以併購整隊加速前行。他們是怎麼做到的？

產業劇變的巨浪一波接著一波，一群手工具業的二代們，過去4年多來一直苦思如何破浪而出。

這一天，二代接班的明昌董事長張庭維、義成總經理林柏樺、共茂董事長吳明杰齊聚，交流各自在產業經歷的打擊與苦楚。過去4年，加上伯鑫二代、副總吳昌旻等人經常一起腦力激盪，思考解方。

這幾年，手工具業者的日子確實不好過。先是新冠疫情導致市場急凍，接著美中貿易戰開打，紅色供應鏈殺進市場，直到美國總統川普下達對等關稅令，手工具業者的驚憂來到新高點。

其實早在2021年，張庭維觀察到身邊多數手工具廠小而美，一談轉型成本負擔立刻湧現。於是腦中浮現整合念頭，7位二代多番討論，觸及「合組產控平台」想法，希望透過併購或組成產控平台，聯合採購降低成本、拓展行銷通路，以團隊作戰突圍。

7人還報名併購課程，向併購大師曾國棟取經，上了半年課，並回去與父親輩溝通。

理想很快撞上現實，有的老一輩不同意，有的公司帳務不透明，問題浮上檯面，整併計畫胎死腹中。

既然併購走不通，就必須找到其他破浪而出的方法。

實際走進衰退重災區的台中大里工業區，夜間燈火不再，周休3~4日成常態，停機成日常，訂單被砍半。有人實施無薪假，有人關廠止損，甚至有傳產出價等待被併購，「業績剩3成都算資優生」。

嘉義朴子工業區同樣難以倖免，一名從事螺絲表面處理的廠長透露：「關稅前產能全開時，一天最多可處理25噸，現在只剩18噸。」

一片慘澹的園區中，仍有生氣盎然的業者。成立近40年的隆華螺絲主打歐洲市場，鎖定技術門檻高的建築用長螺絲。為達客戶嚴苛要求，團隊歷時4年多反覆調整設計與測試，建立難以取代的競爭力。同業遭重擊時，隆華去年營收反而成長近兩成，並規畫拓展新市場。

再走進台中后里區的赫騏精密，廠裡的工人們正趕著交貨，連國定假日都無法休息。這批貨，趕著要交給國內晶圓龍頭大廠。赫騏總經理陳祺睿面對嚴苛測試與價格質疑，堅持品質與精度，成功通過客戶三個月測試，成為切入半導體產業的關鍵跳板。

擁有「特斯拉心臟」美譽的富田電機，也加速佈局AI應用，不到4個月就催生「台灣土狗」，讓12顆馬達精準連動。

回到手工具二代的整併之路，仍不平坦，明昌與義成選擇先加入資本市場，讓財務透明化，等待時機打團隊戰。伯鑫副總吳昌旻則「等不及」，主動出擊，在2024年起接觸十多家同業。最終由復盛收購伯鑫51％股權，朝「手工具艦隊」前進。

放眼看去，傳產業透過併購求生，已慢慢形成聲量，去年，已經看到至少5家機械加工相關上市公司完成併購案。整併可以是生存策略，轉型更是。只要願意痛下決心，這場生存戰，不會僅求活下來，而是走出新格局的大好機會。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1524期)

