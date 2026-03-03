台積電一直創新高 還能進場? 股海老牛：2000元是合理價！定期定額不停扣

撰文‧周靖璞

台股2026年開年突破3萬點，成為歷史漲幅最高的元月，新春開紅盤25日台股站上3萬5千點，也讓投資市場對高點風險與AI泡沫討論升溫。理財作家股海老牛認為，過去幾年AI發展只是「從0到1」，接下來才是「從1到100」的應用擴展期。他從台積電(2330)2026年第一場法說會展望進行分析，認為有機會上看「2330元」。現在是否還合適進場？他建議定期定額者不要停扣，逢高不敢進場者可留意「高含積量」ETF，喜歡買個股者可留意AI供應鏈、低基期個股。

2026年EPS上看100元

台積電合理價2000元

台股2/25日站上35413點，不少投資人開始出現「高山症」，擔心AI榮景泡沫化。股海老牛認為，的確應留意是否有估值過高的短期急漲，但AI還不至於到終端泡沫，只要獲利持續成長，評價就會重新被市場接受。他認為AI前幾年是從0到1的建設期，接下來才是從1到100的應用擴展期。他開玩笑表示：「目前最大的風險還是『買太少』。」

股海老牛指出，支撐市場信心的核心，仍是台積電(2330)的獲利顯著提升。根據法說會內容，台積電2026年資本支出預估在520億至560億美元，乍看很高，但過年前台積電大客戶之一Google也公布財報，預估今年資本支出高達1700億美元，可見科技業對於AI建設的產能需求相當明確，獲利可期。

台積電2026年第一季營收季增4%-8%，毛利率、營益率仍在高檔，在淡季不淡下，「去年第四季EPS就達19.5元，合理預估今年EPS上看90至100元。」

股海老牛認為，台積電作為全球晶圓代工龍頭，加上兩奈米量產與先進封裝持續推進，20倍本益比相當合理。若以全年EPS賺100元為基準，可依三段式本益比估算出購買價：

便宜價：16倍本益比 → 約1600元

合理價：20倍本益比 → 約2000元

昂貴價：24倍本益比 → 約2400元

「2330(台積電)，漲到2330元是很有可能。」股海老牛補充，台積電占台股權重高，台積電成長也會拉抬指數上漲，「光今年1月就漲了3,100點，不少研究機構認為台股今年喊上39,000點也不算特別誇張。」

AI產業鏈開始輪動

抱緊龍頭與低基期題材

如果投資人擔心無法掌握台積電高低點「心魔」，可採用定期定額不停扣，或購買「高含積量」ETF間接持有。此外，也可留意「台積電喝酒，周邊產業吃肉」的供應鏈題材個股，股海老牛就分享看好的長抱題材，包括：

電源與電源管理：AI伺服器耗電量大幅提升，電源管理成為關鍵基礎設施。例如：台達電(2308)

散熱族群：高效能運算推升散熱需求，液冷與高階散熱解決方案持續升級。例如：奇鋐(3017)

AI伺服器供應鏈：當記憶體價格回穩後，相關伺服器代工與零組件有望回到成長軌道。例如：鴻海(2317)

股海老牛強調以上屬於「長趨勢成長股」，他對景氣循環股看法較為保守，例如：近期暴漲的記憶體族群，通常價格快速上漲、供需短期失衡、獲利呈現高低起伏現象。

他在節目中揭露自己科技股部位、長期維持五成以上，台積電從300、800元一路買上來，曾在空頭承受壓力、也感受創新高放大報酬。關鍵並非預測高低點，而是選擇長期趨勢正確公司，是在股海浪潮中前進的不二法門，永遠是要累積豐富的經驗和學習，才能在不受消息面影響下，選擇適合自己的投資方式。

本文授權自今周刊

