活捉馬杜洛、斬首哈米尼！​川普下個目標是他？ 謝金河：以色列說不定和台建交

撰文‧謝金河

這個世界將出現非常驚人的變化！今年元月5日美國活捉馬杜羅夫婦，這個消息瞬間傳遍全世界，台灣股市次日開盤大漲775點，台積電跳空上漲110元。第一時間，我說2026年一定會是我們這一生最精彩的年份，過去所有不可能的事情，或是難以想像的巨大變化，都會在這一年發生！

台灣股市為什麼會在這一天跳空大漲？馬杜羅夫婦被抓，和台灣有什麼關係？這個世界告訴大家，台灣的安全全面提升，因為，精準打擊取代過去地面部隊的作戰，美國不必像過去打韓戰，越戰，派出大軍到別人的國家去作戰。現在只要鎖定極權專制獨裁者「斬首」就可以！

科技的力量取代過去人海戰術般的登陸，野戰，取而代之的是精準打擊，只要把目標鎖定獨裁者領袖，戰爭就結束！因此，委內瑞拉快速變天，美國甚至警告繼任的羅德里格茲，警告她說如果不配合美國，她的下場會比馬杜羅還慘！北京也迅速遮蔽中南海的定位。

那時很多媒體都在預測，誰會是下一個？現在謎底揭曉，是伊朗！大家都認為美國不敢打伊朗，因為後面有中國，俄羅斯的靠山，結果川普出手了，而且，比大家預期更短的時間，完全斬首伊朗最高宗教領袖哈米尼。第一時間，伊朗還否認，但很快宣布降半旗40天。

川普在他的Truth Social上面宣布哈米尼已死，終結伊朗人民47年的極權統治，川普要把這個國家還給伊朗人民。今天全世界的伊朗人都走上街頭慶祝重生，伊朗的巨變從現在開始！

接下來要看古巴，很可能統治古巴政權的獨裁者也會倒下來，中南美洲國家會重新靠攏美國，過去被中國收買的國家重新選邊站！這次美國和以色列的聯手發揮驚人的打擊威力，如果有想像力，說不定以色列宣布和台灣建交？

另一個是南韓的李在明奔向中國，美國可能和北朝鮮重新建立新關係！過去左右逢源的國家會面臨大考驗！

本文授權自今周刊，原文見此。

