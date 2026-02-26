春晚機器人噱頭十足 中國AI完勝美國？謝金河：中美戰略不同、別太早下結論！

撰文‧謝金河

人形機器人的新賽局！中國的春晚連續兩年都由宇樹的王興興獨挑大樑，人形機器人和真人一起載歌載舞成了最吸睛的焦點。從這當中，也有很多人認為中國的AI已經領先美國，中國人形機器人更完勝美國！

其實這個推論還太早！AI是大規模的軍備競賽，今年美國大型CSP大廠宣示資本支出已經累積到7100億美元，這是非常燒錢的競賽，台灣的強項在硬體製造，這是這幾年台灣GDP飛躍成長，股市一下子漲到35000的核心憑藉。

中國以舉國之力，把資源砸在AI，芯片及人形機器人，這是國家戰略。美國與中國的AI賽局不同，美國是由下而上，由企業主導，市場導向，因此，NVIDIA、Tesla等扮演領頭羊角色。而中國是由上而下，由國家花錢補貼產業。於是，不同的商業模式，也在這當中產生分野。

這幾個月來，黃仁勳都在談物理AI，就是在講人形機器人的運用。馬斯克可能結合Xai和Tesla朝著全自駕模式啟動。美國發展人形機器人，馬斯克說未來人形機器人的數量會超過人類，他們的初衷是人形機器人用來提升生產線効力。

不過，中國有國家補貼，人形機器人的發展和美國不一様，宇樹拿機器人跳舞，跑馬拉松，打拳擊，格鬥，看起來是把人形機器人導向秀場，偏向噱頭，這可能和爭取國家補貼有關。不過，全中國都在這個賽道上使盡全力，很快就把這個市場碎片化，人形機器人的出租價格從最高的上萬人民幣殺到剩下200元人民幣。

人形機器人是全世界都看好的產業，沒想到迅速內捲，盟立董事長孫弘告訴我，諧波減速器研發出來，價格已經掉九成。這些年，人形機器人被大家視為未來明日產業，但遇到中國以舉國上下之力全面投入，這個產業快速內捲也到令人匪夷所思的地步。

我記得在2014年率團去本田汽車參訪，那個時候，Honda對於Asimo充滿熱情期待，我們和Asimo對話，Asimo也可以跳舞，翻筋斗，做出各種高難度動作，但在2018年本田汽車宣布終止這項計劃，Asimo也走入歷史。

今天中國全面發展的人形機器人和Asimo很相似，黃仁勳的物理AI是個大方向，但誰能在人形機器人賽道上率先走出一個上兆美元企業？還要繼續往下看！

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

71歲名醫看起來像50歲！靠3習慣年輕20歲：「黃金4小時」越睡越回春，為何蔬菜要連皮、小魚整尾吃？

2026 WBC賽程、WBC轉播！經典賽直播哪裡看？台日大戰3/6開打…台灣隊賽程、先發名單、戶外直播資訊

台股衝3萬5，00940為何還在破發？存股2年換來寂寞...10元00940 vs 2000元台積電，給散戶血淋淋的一堂課

星巴克買一送一「今天開喝」！草莓抹茶那堤、草莓星冰樂、濃萃義式厚那堤、焦糖瑪奇朵都有？飲品一次看

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】